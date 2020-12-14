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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:24
Евгений Н. написав:
Выкладывайте сканы правоустанавливающих документов сюда, мы все порадуемся за ваших знакомых
Я никому ничего не должен. Хотите оригиналы увидеть? За интересные для меня деньги, могу организовать.
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reus
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:24
reus написав:
Я никому ничего не должен. Хотите оригиналы увидеть? За интересные для меня деньги, могу организовать
Цифра?
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Investor_K
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:27
Investor_K написав: reus написав:
Я никому ничего не должен. Хотите оригиналы увидеть? За интересные для меня деньги, могу организовать
Цифра?
Напишите в личку, что Вас интересует, договоримся.
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reus
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:28
Investor_K написав: reus написав:
Я никому ничего не должен. Хотите оригиналы увидеть? За интересные для меня деньги, могу организовать
Цифра?
я уже дважды предлагал за хотя бы 2 куе - показать документы. они только болтать с дивана способны. всё.
с кем тут спорить? 100 долларов в глаза хоть видели?
как-то упомянул в тексте про двигло 5,8. сразу налетели - мол, сказочник. ну на вам фотку. выслал фотку, пишут - ули ты тут понтуешься
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beee
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:30
sequence написав: adeges написав:
..
То ли вайбер-группа "Віденська спільнота" - там ведь все обсуждают, как скорее убраться на неньку, верно?
только что говорил со свояченицей (Австрия) - ни о каких планах вернуться на Родину и речь не идет. Речь исключительно об углубленном изучении языка (английский там не все знают, да и немецкий диалектический), учебе 15-летнего отпрыска на две школы (укр. онлайн + местная) с дальнейшей перспективой получить аналог нашего профтехобразования (напр. сварщик, электрик) и остаться там навеки. Квартиру в Киеве почему-то сдавать не хочет пока.
Эмиграция разрушает психику и личность. Время от времени фейсбук выдает рилзы, записанные нашими эмигрантами последней волны. По большей части это какой-то капец.
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airmax78
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:32
airmax78 написав:
Эмиграция разрушает психику и личность
расскажите поподробнее , примерно вот так?
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vitaliian
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:34
adeges написав: sequence написав:
только что говорил со свояченицей (Австрия) - ни о каких планах вернуться на Родину и речь не идет. Речь исключительно об углубленном изучении языка (английский там не все знают, да и немецкий диалектический), учебе 15-летнего отпрыска на две школы (укр. онлайн + местная) с дальнейшей перспективой получить аналог нашего профтехобразования (напр. сварщик, электрик) и остаться там навеки. Квартиру в Киеве почему-то сдавать не хочет пока.
Вот и в указанной мною группе все обсуждают все, кроме возвращения. Там 10000 мемберов.
Но Эрмакс знает лучше... Он и сам бы всей душой назад квартиру продать за 500к, но его не пускают погранцы, низзя говорят. Куда говорят прешься с энтим рылом в наш калашный ряд - бабла говорят хочешь срубить по легкому на спекуляциях отечественной недвижимостью: подожди, вот цены КРЖН просядут - тогда мы тебя и пустим. Пролить скупую мужскую слезу на развалинах надежд.
Так и есть. Шлю запросы в госпогранслужбу на подтверждение возможности свободного въезда/выезда. Отвечают: "Вибачте, ваш статус не визначений законом."
Чекаємо на нашу перемогу.
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airmax78
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:35
beee написав: Investor_K написав: reus написав:
Я никому ничего не должен. Хотите оригиналы увидеть? За интересные для меня деньги, могу организовать
Цифра?
я уже дважды предлагал за хотя бы 2 куе - показать документы. они только болтать с дивана способны. всё.
с кем тут спорить? 100 долларов в глаза хоть видели?
как-то упомянул в тексте про двигло 5,8. сразу налетели - мол, сказочник. ну на вам фотку. выслал фотку, пишут - ули ты тут понтуешься
Квартиры не мои. Для того чтобы показать доки, мне нужно договариваться с продавцами, по каждой квартире, думаю, что условия будут отличаться, поэтому нужно понимать какая сделка интересует, плюс мое время, которое тоже стоит денег.
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reus
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:36
BIGor написав: beee написав:
Оказалось, что в погоне за киношным образом жизни за границей, укранцы переиграли образы. Стало очевидным, что развитые страны, находясь в постоянной зоне комфорта, давно начали спуск по кривой деградации.
Сколько же наивных сняли розовые очки и теперь снимают тысячи роликов, как тяжело и ..уёво в Канаде, Германии, Франции да везде.
Я при первой же возможности продам на..хату в польше (купить сначала нужно)
Больше читайте заказухи)) В Европе работать надо, а мутить и не платить налоги - там так не выйдет.
я не читаю.
совершенно согласен.
у меня с десяток знакомых там. одна бывшая фин директор - за 3 года дорастёт максимум до кассира в магазине в германии.
вторая - в прошлом нач отдела вип отделения сейчас офигенно пакует коробки в польше на заводе электролюкс.
ещё одна - 5 лет моет унитазы в Стокгольме. Грыжа позвоночника. Но ничего, она не унывает. уже скопила 10 тыс еуро. просит глянуть квартиры в ипрене
. пытались ей открыть карту вайс - там документов нужно больше, чем лётчику мау.
головокружительные истории успеха
человек там - это винтик в системе. и попробуй где-то шаг влево сделать.
это и хорошо и плохо.
недавно смотрел длинный ролик, чел хвастается как за 20 лет в германии он выплатил половину дома
и всего-то 300 косарей останется детям выплачивать
Востаннє редагувалось beee
в П'ят 09 вер, 2022 10:42, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:37
vitaliian написав: airmax78 написав:
Эмиграция разрушает психику и личность
расскажите поподробнее , примерно вот так?
Какой-то щенячий восторг от каких-то элементарных вещей. Или заявы о том, что "даже и мечтать раньше не могли о том чтобы тут жить" и в таком духе.
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airmax78
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