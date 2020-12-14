Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:36

BIGor написав: beee написав: Оказалось, что в погоне за киношным образом жизни за границей, укранцы переиграли образы. Стало очевидным, что развитые страны, находясь в постоянной зоне комфорта, давно начали спуск по кривой деградации.

Сколько же наивных сняли розовые очки и теперь снимают тысячи роликов, как тяжело и ..уёво в Канаде, Германии, Франции да везде.

Я при первой же возможности продам на..хату в польше (купить сначала нужно)

Оказалось, что в погоне за киношным образом жизни за границей, укранцы переиграли образы. Стало очевидным, что развитые страны, находясь в постоянной зоне комфорта, давно начали спуск по кривой деградации.Сколько же наивных сняли розовые очки и теперь снимают тысячи роликов, как тяжело и ..уёво в Канаде, Германии, Франции да везде.Я при первой же возможности продам на..хату в польше (купить сначала нужно)

Больше читайте заказухи)) В Европе работать надо, а мутить и не платить налоги - там так не выйдет. Больше читайте заказухи)) В Европе работать надо, а мутить и не платить налоги - там так не выйдет.

я не читаю.совершенно согласен.у меня с десяток знакомых там. одна бывшая фин директор - за 3 года дорастёт максимум до кассира в магазине в германии.вторая - в прошлом нач отдела вип отделения сейчас офигенно пакует коробки в польше на заводе электролюкс.ещё одна - 5 лет моет унитазы в Стокгольме. Грыжа позвоночника. Но ничего, она не унывает. уже скопила 10 тыс еуро. просит глянуть квартиры в ипрене. пытались ей открыть карту вайс - там документов нужно больше, чем лётчику мау.головокружительные истории успехачеловек там - это винтик в системе. и попробуй где-то шаг влево сделать.это и хорошо и плохо.недавно смотрел длинный ролик, чел хвастается как за 20 лет в германии он выплатил половину домаи всего-то 300 косарей останется детям выплачивать