Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:54

striped написав: Не понятно даже примерно - расскажите для тех, кто не понял, пожалуйста. Не понятно даже примерно - расскажите для тех, кто не понял, пожалуйста.

я не в таких глубоких с ней отношениях, смайлики означают что на мой деловой вопрос ей по сути ответить нечего. Бизнес в бьюти держится на постоянных клиентках, вероятность что она там занимается тем же - ноль. Кроме того, наши модели бизнесов там не очень работают, нужен даунгрейт, кто был прорабом там идёт в разнорабочие. А кто был никем конечно в выигрыше. Тут крутил баранку газели, которую сам же ремонтировал, там ему дадут спринтер, чистый комбинезон и поле фантазий для щенячьего восторга.