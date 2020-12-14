RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10261102621026310264>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 125
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
22
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:42

  airmax78 написав:Какой-то щенячий восторг от каких-то элементарных вещей. Или заявы о том, что "даже и мечтать раньше не могли о том чтобы тут жить" и в таком духе.
ааа вы об этом. Ну я такое от многих слышал после миграции с периферии в Киев. Некоторые понаехи из сёл себя почувствовали королевской фамилией, даже здороваться перестали. Комично что я же их и вытащил в столицу, предложив работу. Самооценку нельзя недооценивать.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14451
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2070 раз.
Подякували: 2918 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:44

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Какой-то щенячий восторг от каких-то элементарных вещей. Или заявы о том, что "даже и мечтать раньше не могли о том чтобы тут жить" и в таком духе.
ааа вы об этом. Ну я такое от многих слышал после миграции с периферии в Киев. Некоторые понаехи из сёл себя почувствовали королевской фамилией, даже здороваться перестали.

Ощущение возникает, что люди не от войны сбежали, а выиграли гринкарту. И теперь 24.02 будут отмечать как своего рода праздник. Огидно.
airmax78
 
Повідомлень: 40908
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5060 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Так и есть. Шлю запросы в госпогранслужбу на подтверждение возможности свободного въезда/выезда. Отвечают: "Вибачте, ваш статус не визначений законом."
Чекаємо на нашу перемогу.
Я не думаю, что при желании, проблема легально выехать из Украины. Вы потеряете на падении РН гораздо больше. Думаю, что пока, вашу прелесть можно продать за интересные деньги. Позже, будет цена не интересная.
reus
 
Повідомлень: 3820
З нами з: 21.03.12
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1075 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:46

  beee написав:вторая - в прошлом нач отдела вип отделения сейчас офигенно пакует коробки в польше на заводе электролюкс.
ловите и мой пример, арендаторша моей коммерции, бизнес вумен была хозяйкой небольшого салона красоты (на нее работали три мастера). Сейчас сидит в Польше, спрашиваю чем занимаетесь - шлет смайлики и морозится. Ну примерно понятно.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 09 вер, 2022 10:47, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14451
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2070 раз.
Подякували: 2918 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:47

  reus написав:
  airmax78 написав:Так и есть. Шлю запросы в госпогранслужбу на подтверждение возможности свободного въезда/выезда. Отвечают: "Вибачте, ваш статус не визначений законом."
Чекаємо на нашу перемогу.
Я не думаю, что при желании, проблема легально выехать из Украины. Вы потеряете на падении РН гораздо больше. Думаю, что пока, вашу прелесть можно продать за интересные деньги. Позже, будет цена не интересная.

Я выехал легально. Но сейчас все легальные пути для меня закрыты. Только мутево. Мутить я не буду.
airmax78
 
Повідомлень: 40908
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5060 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:49

  vitaliian написав:Сейчас сидит в Польше, спрашиваю чем занимаетесь - шлет смайлики и морозится. Ну примерно понятно.


Не понятно даже примерно - расскажите для тех, кто не понял, пожалуйста.
striped
 
Повідомлень: 1581
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3140 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:53

  vitaliian написав:
  beee написав:вторая - в прошлом нач отдела вип отделения сейчас офигенно пакует коробки в польше на заводе электролюкс.
ловите и мой пример, арендаторша моей коммерции, бизнес вумен была хозяйкой небольшого салона красоты (на нее работали три мастера). Сейчас сидит в Польше, спрашиваю чем занимаетесь - шлет смайлики и морозится. Ну примерно понятно.

Сестра жены - директором гостиницы в Одессе работала 15 лет. Знает эту работу от строительства гостиницы до работы с Booking.com и прочими агрегаторами...
Работает горничной.
Жена моя преподает сейчас на курсах немецкий новоиспеченным австрийцам. Работает по специальности. Но и тут розовые очки упали. К работникам сферы образования тут отношение +/- такое же как и у нас - з.п. горничной от з.п. препода немецкого языка отличается на ... 23%. Как местные преподы на эту зп живут - я хз (все остальные ее коллеги - австрийцы).
airmax78
 
Повідомлень: 40908
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5060 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:54

  striped написав:Не понятно даже примерно - расскажите для тех, кто не понял, пожалуйста.
я не в таких глубоких с ней отношениях, смайлики означают что на мой деловой вопрос ей по сути ответить нечего. Бизнес в бьюти держится на постоянных клиентках, вероятность что она там занимается тем же - ноль. Кроме того, наши модели бизнесов там не очень работают, нужен даунгрейт, кто был прорабом там идёт в разнорабочие. А кто был никем конечно в выигрыше. Тут крутил баранку газели, которую сам же ремонтировал, там ему дадут спринтер, чистый комбинезон и поле фантазий для щенячьего восторга.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 09 вер, 2022 11:06, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14451
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2070 раз.
Подякували: 2918 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 11:03

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:вторая - в прошлом нач отдела вип отделения сейчас офигенно пакует коробки в польше на заводе электролюкс.
ловите и мой пример, арендаторша моей коммерции, бизнес вумен была хозяйкой небольшого салона красоты (на нее работали три мастера). Сейчас сидит в Польше, спрашиваю чем занимаетесь - шлет смайлики и морозится. Ну примерно понятно.

Сестра жены - директором гостиницы в Одессе работала 15 лет. Знает эту работу от строительства гостиницы до работы с Booking.com и прочими агрегаторами...
Работает горничной.
Жена моя преподает сейчас на курсах немецкий новоиспеченным австрийцам. Работает по специальности. Но и тут розовые очки упали. К работникам сферы образования тут отношение +/- такое же как и у нас - з.п. горничной от з.п. препода немецкого языка отличается на ... 23%. Как местные преподы на эту зп живут - я хз (все остальные ее коллеги - австрийцы).


хотя я только что подумал, что нельзя сравнивать людей.
вот - пример. Ваша супруга преподаёт.
а может я добьюсь бОльшего там. кто знает
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 909
З нами з: 26.11.19
Подякував: 82 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 11:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:а мне придётся мутить.
хотя не так.
погранцы нарушают главный закон. нужно просто восстанавливать справедливость.
обмануть обманщиков. кинуть кидал. ну и тп
Погранцы действуют согласно внутренней директиве, которую написало начальство. В стране война, поэтому права и свободы граждан могут быть ограничены, причем законно. У меня, например, есть законное право выезда за границу, которое даже погранцы признают, но я им не пользуюсь, помогаю ЗСУ, что в моих силах. Есть бизнес в Европе, но себя не вижу вне Украины.
reus
 
Повідомлень: 3820
З нами з: 21.03.12
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1075 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10261102621026310264>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2307, 2308, 2309
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23087 12971410
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 вер, 2022 10:57
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4897872
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4287
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3524)
09.09.2022 13:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.