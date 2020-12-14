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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:42
airmax78 написав:
Какой-то щенячий восторг от каких-то элементарных вещей. Или заявы о том, что "даже и мечтать раньше не могли о том чтобы тут жить" и в таком духе.
ааа вы об этом. Ну я такое от многих слышал после миграции с периферии в Киев. Некоторые понаехи из сёл себя почувствовали королевской фамилией, даже здороваться перестали. Комично что я же их и вытащил в столицу, предложив работу. Самооценку нельзя недооценивать.
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vitaliian
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:44
vitaliian написав: airmax78 написав:
Какой-то щенячий восторг от каких-то элементарных вещей. Или заявы о том, что "даже и мечтать раньше не могли о том чтобы тут жить" и в таком духе.
ааа вы об этом. Ну я такое от многих слышал после миграции с периферии в Киев. Некоторые понаехи из сёл себя почувствовали королевской фамилией, даже здороваться перестали.
Ощущение возникает, что люди не от войны сбежали, а выиграли гринкарту. И теперь 24.02 будут отмечать как своего рода праздник. Огидно.
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airmax78
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:45
airmax78 написав:
Так и есть. Шлю запросы в госпогранслужбу на подтверждение возможности свободного въезда/выезда. Отвечают: "Вибачте, ваш статус не визначений законом."
Чекаємо на нашу перемогу.
Я не думаю, что при желании, проблема легально выехать из Украины. Вы потеряете на падении РН гораздо больше. Думаю, что пока, вашу прелесть можно продать за интересные деньги. Позже, будет цена не интересная.
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reus
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:46
beee написав:
вторая - в прошлом нач отдела вип отделения сейчас офигенно пакует коробки в польше на заводе электролюкс.
ловите и мой пример, арендаторша моей коммерции, бизнес вумен была хозяйкой небольшого салона красоты (на нее работали три мастера). Сейчас сидит в Польше, спрашиваю чем занимаетесь - шлет смайлики и морозится. Ну примерно понятно.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 09 вер, 2022 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:47
reus написав: airmax78 написав:
Так и есть. Шлю запросы в госпогранслужбу на подтверждение возможности свободного въезда/выезда. Отвечают: "Вибачте, ваш статус не визначений законом."
Чекаємо на нашу перемогу.
Я не думаю, что при желании, проблема легально выехать из Украины. Вы потеряете на падении РН гораздо больше. Думаю, что пока, вашу прелесть можно продать за интересные деньги. Позже, будет цена не интересная.
Я выехал легально. Но сейчас все легальные пути для меня закрыты. Только мутево. Мутить я не буду.
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airmax78
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:49
vitaliian написав:
Сейчас сидит в Польше, спрашиваю чем занимаетесь - шлет смайлики и морозится. Ну примерно понятно.
Не понятно даже примерно - расскажите для тех, кто не понял, пожалуйста.
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striped
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:53
vitaliian написав: beee написав:
вторая - в прошлом нач отдела вип отделения сейчас офигенно пакует коробки в польше на заводе электролюкс.
ловите и мой пример, арендаторша моей коммерции, бизнес вумен была хозяйкой небольшого салона красоты (на нее работали три мастера). Сейчас сидит в Польше, спрашиваю чем занимаетесь - шлет смайлики и морозится. Ну примерно понятно.
Сестра жены - директором гостиницы в Одессе работала 15 лет. Знает эту работу от строительства гостиницы до работы с Booking.com и прочими агрегаторами...
Работает горничной.
Жена моя преподает сейчас на курсах немецкий новоиспеченным австрийцам. Работает по специальности. Но и тут розовые очки упали. К работникам сферы образования тут отношение +/- такое же как и у нас - з.п. горничной от з.п. препода немецкого языка отличается на ... 23%. Как местные преподы на эту зп живут - я хз (все остальные ее коллеги - австрийцы).
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airmax78
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:54
striped написав:
Не понятно даже примерно - расскажите для тех, кто не понял, пожалуйста.
я не в таких глубоких с ней отношениях, смайлики означают что на мой деловой вопрос ей по сути ответить нечего. Бизнес в бьюти держится на постоянных клиентках, вероятность что она там занимается тем же - ноль. Кроме того, наши модели бизнесов там не очень работают, нужен даунгрейт, кто был прорабом там идёт в разнорабочие. А кто был никем конечно в выигрыше. Тут крутил баранку газели, которую сам же ремонтировал, там ему дадут спринтер, чистый комбинезон и поле фантазий для щенячьего восторга.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 09 вер, 2022 11:06, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 11:03
airmax78 написав: vitaliian написав: beee написав:
вторая - в прошлом нач отдела вип отделения сейчас офигенно пакует коробки в польше на заводе электролюкс.
ловите и мой пример, арендаторша моей коммерции, бизнес вумен была хозяйкой небольшого салона красоты (на нее работали три мастера). Сейчас сидит в Польше, спрашиваю чем занимаетесь - шлет смайлики и морозится. Ну примерно понятно.
Сестра жены - директором гостиницы в Одессе работала 15 лет. Знает эту работу от строительства гостиницы до работы с Booking.com и прочими агрегаторами...
Работает горничной.
Жена моя преподает сейчас на курсах немецкий новоиспеченным австрийцам. Работает по специальности. Но и тут розовые очки упали. К работникам сферы образования тут отношение +/- такое же как и у нас - з.п. горничной от з.п. препода немецкого языка отличается на ... 23%. Как местные преподы на эту зп живут - я хз (все остальные ее коллеги - австрийцы).
хотя я только что подумал, что нельзя сравнивать людей.
вот - пример. Ваша супруга преподаёт.
а может я добьюсь бОльшего там. кто знает
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beee
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 11:05
beee написав:
а мне придётся мутить.
хотя не так.
погранцы нарушают главный закон. нужно просто восстанавливать справедливость.
обмануть обманщиков. кинуть кидал. ну и тп
Погранцы действуют согласно внутренней директиве, которую написало начальство. В стране война, поэтому права и свободы граждан могут быть ограничены, причем законно. У меня, например, есть законное право выезда за границу, которое даже погранцы признают, но я им не пользуюсь, помогаю ЗСУ, что в моих силах. Есть бизнес в Европе, но себя не вижу вне Украины.
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reus
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