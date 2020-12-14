Додано: П'ят 09 вер, 2022 11:24

airmax78 написав: .. К работникам сферы образования тут отношение +/- такое же как и у нас - з.п. горничной от з.п. препода немецкого языка отличается на ... 23%. Как местные преподы на эту зп живут - я хз (все остальные ее коллеги - австрийцы). .. К работникам сферы образования тут отношение +/- такое же как и у нас - з.п. горничной от з.п. препода немецкого языка отличается на ... 23%. Как местные преподы на эту зп живут - я хз (все остальные ее коллеги - австрийцы).

Вы как с Луны свалились, честное слово. В Австрии и Италии зп не большие, по состоянию на 2019 год медианные ЗПна заводах, что посещал, были порядка 1700-1800 евро. Одно из предприятий, чтобы вы правильно поняли, делает станки в том числе для аэрокосмической промышленности и Airbus.Само собой, когда им начинают рассказывать, что надо еще беженцев кормить, их это несколько раздражает. Моих родичей уже лишили пособия, но пока не надо платить за жилье. В Польше халява закончилась полностью - надо платить за жилье и жизнь. Работа есть, но все то что писали выше - что-то паковать, разгружать, мыть, убирать, собирать урожай.Единственные исключения - это девочки с иностранного представительства. Переехали в Австрию и Румынию на материнскую контору и работают кем то не очень важным в офисе