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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10261102621026310264

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 125
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
22
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 11:18

  beee написав:
  airmax78 написав:
  vitaliian написав:ловите и мой пример, арендаторша моей коммерции, бизнес вумен была хозяйкой небольшого салона красоты (на нее работали три мастера). Сейчас сидит в Польше, спрашиваю чем занимаетесь - шлет смайлики и морозится. Ну примерно понятно.

Сестра жены - директором гостиницы в Одессе работала 15 лет. Знает эту работу от строительства гостиницы до работы с Booking.com и прочими агрегаторами...
Работает горничной.
Жена моя преподает сейчас на курсах немецкий новоиспеченным австрийцам. Работает по специальности. Но и тут розовые очки упали. К работникам сферы образования тут отношение +/- такое же как и у нас - з.п. горничной от з.п. препода немецкого языка отличается на ... 23%. Как местные преподы на эту зп живут - я хз (все остальные ее коллеги - австрийцы).


хотя я только что подумал, что нельзя сравнивать людей.
вот - пример. Ваша супруга преподаёт.
а может я добьюсь бОльшего там. кто знает

С недвигой тут можно и нужно работать. И, уверен, тут эта работа принесет в разы больше денег чем в Украине с нашим поостоянно поджидающим за углом ПЦом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 11:24

  airmax78 написав:.. К работникам сферы образования тут отношение +/- такое же как и у нас - з.п. горничной от з.п. препода немецкого языка отличается на ... 23%. Как местные преподы на эту зп живут - я хз (все остальные ее коллеги - австрийцы).

Вы как с Луны свалились, честное слово. В Австрии и Италии зп не большие, по состоянию на 2019 год медианные ЗП на руки на заводах, что посещал, были порядка 1700-1800 евро. Одно из предприятий, чтобы вы правильно поняли, делает станки в том числе для аэрокосмической промышленности и Airbus.
Само собой, когда им начинают рассказывать, что надо еще беженцев кормить, их это несколько раздражает. Моих родичей уже лишили пособия, но пока не надо платить за жилье. В Польше халява закончилась полностью - надо платить за жилье и жизнь. Работа есть, но все то что писали выше - что-то паковать, разгружать, мыть, убирать, собирать урожай.
Единственные исключения - это девочки с иностранного представительства. Переехали в Австрию и Румынию на материнскую контору и работают кем то не очень важным в офисе
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 11:30

  beee написав:
  reus написав:
  beee написав:а мне придётся мутить.
хотя не так.
погранцы нарушают главный закон. нужно просто восстанавливать справедливость.
обмануть обманщиков. кинуть кидал. ну и тп
Погранцы действуют согласно внутренней директиве, которую написало начальство. В стране война, поэтому права и свободы граждан могут быть ограничены, причем законно. У меня, например, есть законное право выезда за границу, которое даже погранцы признают, но я им не пользуюсь, помогаю ЗСУ, что в моих силах. Есть бизнес в Европе, но себя не вижу вне Украины.

похвально. респект.
я - тоже: помогаю, не вижу вне страны и тп

но

1. нарушение закона - не оправдывает директивы начальства. если начальник скажет насиловать?
кароч отвечать придётся лично. беркут на майдане тоже директивы выполнял
2. в стране официально - не война
3. запрет на выезд - незаконен. это общеизвестный факт и лень проводить дискуссию

Если гражданин военнообязанный, то запрет на выезд законный. ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ'ЯЗОК І ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ Стаття 37. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього:
4. У воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України - без дозволу відповідного керівника).
Исключения обозначены в законе и в постановах Кабмина. Профильный юрист, может дать более детальную консультацию.
1. Директивы пишутся в рамках ЗУ;
2.В Украине война с 2014 года официально, согласно нормам международного права;
3.В Украине введено ВП с 24.02.2022, поэтому ограничены права на передвижение военнообязанных на законных основаниях;
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:19

  sequence написав:
  airmax78 написав:.. К работникам сферы образования тут отношение +/- такое же как и у нас - з.п. горничной от з.п. препода немецкого языка отличается на ... 23%. Как местные преподы на эту зп живут - я хз (все остальные ее коллеги - австрийцы).

Вы как с Луны свалились, честное слово. В Австрии и Италии зп не большие, по состоянию на 2019 год медианные ЗП на руки на заводах, что посещал, были порядка 1700-1800 евро. Одно из предприятий, чтобы вы правильно поняли, делает станки в том числе для аэрокосмической промышленности и Airbus.
Само собой, когда им начинают рассказывать, что надо еще беженцев кормить, их это несколько раздражает. Моих родичей уже лишили пособия, но пока не надо платить за жилье. В Польше халява закончилась полностью - надо платить за жилье и жизнь. Работа есть, но все то что писали выше - что-то паковать, разгружать, мыть, убирать, собирать урожай.
Единственные исключения - это девочки с иностранного представительства. Переехали в Австрию и Румынию на материнскую контору и работают кем то не очень важным в офисе

Ну, хотя бы, в 2 раза от минималки. Ну еще куда ни шло. Просто такая оплата труда в принципе демотивирует получать образование и работать в сфере образования. Выстрел себе же в голову +/-, встают на наш путь.
airmax78
 
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