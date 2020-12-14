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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 11:18
beee написав: airmax78 написав: vitaliian написав:
ловите и мой пример, арендаторша моей коммерции, бизнес вумен была хозяйкой небольшого салона красоты (на нее работали три мастера). Сейчас сидит в Польше, спрашиваю чем занимаетесь - шлет смайлики и морозится. Ну примерно понятно.
Сестра жены - директором гостиницы в Одессе работала 15 лет. Знает эту работу от строительства гостиницы до работы с Booking.com и прочими агрегаторами...
Работает горничной.
Жена моя преподает сейчас на курсах немецкий новоиспеченным австрийцам. Работает по специальности. Но и тут розовые очки упали. К работникам сферы образования тут отношение +/- такое же как и у нас - з.п. горничной от з.п. препода немецкого языка отличается на ... 23%. Как местные преподы на эту зп живут - я хз (все остальные ее коллеги - австрийцы).
хотя я только что подумал, что нельзя сравнивать людей.
вот - пример. Ваша супруга преподаёт.
а может я добьюсь бОльшего там. кто знает
С недвигой тут можно и нужно работать. И, уверен, тут эта работа принесет в разы больше денег чем в Украине с нашим поостоянно поджидающим за углом ПЦом.
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 11:24
airmax78 написав:
.. К работникам сферы образования тут отношение +/- такое же как и у нас - з.п. горничной от з.п. препода немецкого языка отличается на ... 23%. Как местные преподы на эту зп живут - я хз (все остальные ее коллеги - австрийцы).
Вы как с Луны свалились, честное слово. В Австрии и Италии зп не большие, по состоянию на 2019 год медианные ЗП на руки
на заводах, что посещал, были порядка 1700-1800 евро. Одно из предприятий, чтобы вы правильно поняли, делает станки в том числе для аэрокосмической промышленности и Airbus.
Само собой, когда им начинают рассказывать, что надо еще беженцев кормить, их это несколько раздражает. Моих родичей уже лишили пособия, но пока не надо платить за жилье. В Польше халява закончилась полностью - надо платить за жилье и жизнь. Работа есть, но все то что писали выше - что-то паковать, разгружать, мыть, убирать, собирать урожай.
Единственные исключения - это девочки с иностранного представительства. Переехали в Австрию и Румынию на материнскую контору и работают кем то не очень важным в офисе
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 11:30
beee написав: reus написав: beee написав:
а мне придётся мутить.
хотя не так.
погранцы нарушают главный закон. нужно просто восстанавливать справедливость.
обмануть обманщиков. кинуть кидал. ну и тп
Погранцы действуют согласно внутренней директиве, которую написало начальство. В стране война, поэтому права и свободы граждан могут быть ограничены, причем законно. У меня, например, есть законное право выезда за границу, которое даже погранцы признают, но я им не пользуюсь, помогаю ЗСУ, что в моих силах. Есть бизнес в Европе, но себя не вижу вне Украины.
похвально. респект.
я - тоже: помогаю, не вижу вне страны и тп
но
1. нарушение закона - не оправдывает директивы начальства. если начальник скажет насиловать?
кароч отвечать придётся лично. беркут на майдане тоже директивы выполнял
2. в стране официально - не война
3. запрет на выезд - незаконен. это общеизвестный факт и лень проводить дискуссию
Если гражданин военнообязанный, то запрет на выезд законный. ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ'ЯЗОК І ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ Стаття 37. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього:
4. У воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України - без дозволу відповідного керівника).
Исключения обозначены в законе и в постановах Кабмина. Профильный юрист, может дать более детальную консультацию.
1. Директивы пишутся в рамках ЗУ;
2.В Украине война с 2014 года официально, согласно нормам международного права;
3.В Украине введено ВП с 24.02.2022, поэтому ограничены права на передвижение военнообязанных на законных основаниях;
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reus
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:19
sequence написав: airmax78 написав:
.. К работникам сферы образования тут отношение +/- такое же как и у нас - з.п. горничной от з.п. препода немецкого языка отличается на ... 23%. Как местные преподы на эту зп живут - я хз (все остальные ее коллеги - австрийцы).
Вы как с Луны свалились, честное слово. В Австрии и Италии зп не большие, по состоянию на 2019 год медианные ЗП на руки
на заводах, что посещал, были порядка 1700-1800 евро. Одно из предприятий, чтобы вы правильно поняли, делает станки в том числе для аэрокосмической промышленности и Airbus.
Само собой, когда им начинают рассказывать, что надо еще беженцев кормить, их это несколько раздражает. Моих родичей уже лишили пособия, но пока не надо платить за жилье. В Польше халява закончилась полностью - надо платить за жилье и жизнь. Работа есть, но все то что писали выше - что-то паковать, разгружать, мыть, убирать, собирать урожай.
Единственные исключения - это девочки с иностранного представительства. Переехали в Австрию и Румынию на материнскую контору и работают кем то не очень важным в офисе
Ну, хотя бы, в 2 раза от минималки. Ну еще куда ни шло. Просто такая оплата труда в принципе демотивирует получать образование и работать в сфере образования. Выстрел себе же в голову +/-, встают на наш путь.
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