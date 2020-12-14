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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10260102611026210263

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 125
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
22
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:19

  sequence написав:
  airmax78 написав:.. К работникам сферы образования тут отношение +/- такое же как и у нас - з.п. горничной от з.п. препода немецкого языка отличается на ... 23%. Как местные преподы на эту зп живут - я хз (все остальные ее коллеги - австрийцы).

Вы как с Луны свалились, честное слово. В Австрии и Италии зп не большие, по состоянию на 2019 год медианные ЗП на руки на заводах, что посещал, были порядка 1700-1800 евро. Одно из предприятий, чтобы вы правильно поняли, делает станки в том числе для аэрокосмической промышленности и Airbus.
Само собой, когда им начинают рассказывать, что надо еще беженцев кормить, их это несколько раздражает. Моих родичей уже лишили пособия, но пока не надо платить за жилье. В Польше халява закончилась полностью - надо платить за жилье и жизнь. Работа есть, но все то что писали выше - что-то паковать, разгружать, мыть, убирать, собирать урожай.
Единственные исключения - это девочки с иностранного представительства. Переехали в Австрию и Румынию на материнскую контору и работают кем то не очень важным в офисе

Ну, хотя бы, в 2 раза от минималки. Ну еще куда ни шло. Просто такая оплата труда в принципе демотивирует получать образование и работать в сфере образования. Выстрел себе же в голову +/-, встают на наш путь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:50

  airmax78 написав:Выстрел себе же в голову +/-, встают на наш путь
был я в одной частной школе (в Киеве) "обычных" учителей там нет, есть учителя на удалёнке, живые тьюторы, спортивные тренеры, преподаватели вокала, танцев, рисования и психологи. Не знаю что из этих детей вырастет, но такой подход полностью меняет систему образования - до 50% учителей можно сократить, остальные будут учить дистанционно.

Интернет в Украине есть везде. Удаленно отлично учатся математика, физика, химия, литература, языки, география. За дисциплиной в классе следит тьютор. В одной группе присутствуют дети всех школьных возрастов (так задумано). Разумеется у каждого разная программа обучения. Старшие помогают младшим.

Вместе они играют в активные игры. Никакой клановости и булинга. Острые моменты (очень редко) разруливает психолог. Нет совковой стадности и уравниловки. Упор делается не на оценки а на коммуникации и эмоциональный интеллект. Каждый ребенок чувствует к себе уважение и учится защищать свои права. Туда приводят безнадёжных детей из общеобразовательных школ и через какое-то время, благодаря позитивной атмосфере, даже такой ребенок начинает учиться!

необычно... почти революция.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:45

  vitaliian написав: Не знаю что из этих детей вырастет, но такой подход полностью меняет систему образования - до 50% учителей можно сократить, остальные будут учить дистанционно.

необычно... почти революция.

Вырастет прекрасное молодое поколение, которое умеет пользоваться цифровыми технологиями в отличии от староверов
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:48

  airmax78 написав:Ну, хотя бы, в 2 раза от минималки. Ну еще куда ни шло. Просто такая оплата труда в принципе демотивирует получать образование и работать в сфере образования. Выстрел себе же в голову +/-, встают на наш путь.

Эмигрант увидел мир.
А на майдане рассказывали сейчас как вступим и будет как в Европе, 5000 евро. И пенсия 4000.
Ромасик
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