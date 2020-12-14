|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:19
sequence написав: airmax78 написав:
.. К работникам сферы образования тут отношение +/- такое же как и у нас - з.п. горничной от з.п. препода немецкого языка отличается на ... 23%. Как местные преподы на эту зп живут - я хз (все остальные ее коллеги - австрийцы).
Вы как с Луны свалились, честное слово. В Австрии и Италии зп не большие, по состоянию на 2019 год медианные ЗП на руки
на заводах, что посещал, были порядка 1700-1800 евро. Одно из предприятий, чтобы вы правильно поняли, делает станки в том числе для аэрокосмической промышленности и Airbus.
Само собой, когда им начинают рассказывать, что надо еще беженцев кормить, их это несколько раздражает. Моих родичей уже лишили пособия, но пока не надо платить за жилье. В Польше халява закончилась полностью - надо платить за жилье и жизнь. Работа есть, но все то что писали выше - что-то паковать, разгружать, мыть, убирать, собирать урожай.
Единственные исключения - это девочки с иностранного представительства. Переехали в Австрию и Румынию на материнскую контору и работают кем то не очень важным в офисе
Ну, хотя бы, в 2 раза от минималки. Ну еще куда ни шло. Просто такая оплата труда в принципе демотивирует получать образование и работать в сфере образования. Выстрел себе же в голову +/-, встают на наш путь.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40902
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5059 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:50
airmax78 написав:
Выстрел себе же в голову +/-, встают на наш путь
был я в одной частной школе (в Киеве) "обычных" учителей там нет, есть учителя на удалёнке, живые тьюторы, спортивные тренеры, преподаватели вокала, танцев, рисования и психологи. Не знаю что из этих детей вырастет, но такой подход полностью меняет систему образования - до 50% учителей можно сократить, остальные будут учить дистанционно.
Интернет в Украине есть везде. Удаленно отлично учатся математика, физика, химия, литература, языки, география. За дисциплиной в классе следит тьютор. В одной группе присутствуют дети всех школьных возрастов (так задумано). Разумеется у каждого разная программа обучения. Старшие помогают младшим.
Вместе они играют в активные игры. Никакой клановости и булинга. Острые моменты (очень редко) разруливает психолог. Нет совковой стадности и уравниловки. Упор делается не на оценки а на коммуникации и эмоциональный интеллект. Каждый ребенок чувствует к себе уважение и учится защищать свои права. Туда приводят безнадёжных детей из общеобразовательных школ и через какое-то время, благодаря позитивной атмосфере, даже такой ребенок начинает учиться!
необычно... почти революция.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14451
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2069 раз.
- Подякували: 2918 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:45
vitaliian написав: Не знаю что из этих детей вырастет
, но такой подход полностью меняет систему образования - до 50% учителей можно сократить, остальные будут учить дистанционно.
необычно... почти революция.
Вырастет прекрасное молодое поколение, которое умеет пользоваться цифровыми технологиями в отличии от староверов
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5005
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1251 раз.
- Подякували: 748 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:48
airmax78 написав:
Ну, хотя бы, в 2 раза от минималки. Ну еще куда ни шло. Просто такая оплата труда в принципе демотивирует получать образование и работать в сфере образования. Выстрел себе же в голову +/-, встают на наш путь.
Эмигрант увидел мир.
А на майдане рассказывали сейчас как вступим и будет как в Европе, 5000 евро. И пенсия 4000.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5005
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1251 раз.
- Подякували: 748 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23087
|12975918
|
Вів 06 вер, 2022 10:57
Frant
|
|1111
|4897877
|
|
|3
|4287
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|