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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:19
sequence написав: airmax78 написав:
.. К работникам сферы образования тут отношение +/- такое же как и у нас - з.п. горничной от з.п. препода немецкого языка отличается на ... 23%. Как местные преподы на эту зп живут - я хз (все остальные ее коллеги - австрийцы).
Вы как с Луны свалились, честное слово. В Австрии и Италии зп не большие, по состоянию на 2019 год медианные ЗП на руки
на заводах, что посещал, были порядка 1700-1800 евро. Одно из предприятий, чтобы вы правильно поняли, делает станки в том числе для аэрокосмической промышленности и Airbus.
Само собой, когда им начинают рассказывать, что надо еще беженцев кормить, их это несколько раздражает. Моих родичей уже лишили пособия, но пока не надо платить за жилье. В Польше халява закончилась полностью - надо платить за жилье и жизнь. Работа есть, но все то что писали выше - что-то паковать, разгружать, мыть, убирать, собирать урожай.
Единственные исключения - это девочки с иностранного представительства. Переехали в Австрию и Румынию на материнскую контору и работают кем то не очень важным в офисе
Ну, хотя бы, в 2 раза от минималки. Ну еще куда ни шло. Просто такая оплата труда в принципе демотивирует получать образование и работать в сфере образования. Выстрел себе же в голову +/-, встают на наш путь.
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airmax78
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 12:50
airmax78 написав:
Выстрел себе же в голову +/-, встают на наш путь
был я в одной частной школе (в Киеве) "обычных" учителей там нет, есть учителя на удалёнке, живые тьюторы, спортивные тренеры, преподаватели вокала, танцев, рисования и психологи. Не знаю что из этих детей вырастет, но такой подход полностью меняет систему образования - до 50% учителей можно сократить, остальные будут учить дистанционно.
Интернет в Украине есть везде. Удаленно отлично учатся математика, физика, химия, литература, языки, география. За дисциплиной в классе следит тьютор. В одной группе присутствуют дети всех школьных возрастов (так задумано). Разумеется у каждого разная программа обучения. Старшие помогают младшим.
Вместе они играют в активные игры. Никакой клановости и булинга. Острые моменты (очень редко) разруливает психолог. Нет совковой стадности и уравниловки. Упор делается не на оценки а на коммуникации и эмоциональный интеллект. Каждый ребенок чувствует к себе уважение и учится защищать свои права. Туда приводят безнадёжных детей из общеобразовательных школ и через какое-то время, благодаря позитивной атмосфере, даже такой ребенок начинает учиться!
необычно... почти революция.
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vitaliian
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:45
vitaliian написав: Не знаю что из этих детей вырастет
, но такой подход полностью меняет систему образования - до 50% учителей можно сократить, остальные будут учить дистанционно.
необычно... почти революция.
Вырастет прекрасное молодое поколение, которое умеет пользоваться цифровыми технологиями в отличии от староверов
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 13:48
airmax78 написав:
Ну, хотя бы, в 2 раза от минималки. Ну еще куда ни шло. Просто такая оплата труда в принципе демотивирует получать образование и работать в сфере образования. Выстрел себе же в голову +/-, встают на наш путь.
Эмигрант увидел мир.
А на майдане рассказывали сейчас как вступим и будет как в Европе, 5000 евро. И пенсия 4000.
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Ромасик
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:06
airmax78 написав:
.. Просто такая оплата труда в принципе демотивирует получать образование и работать в сфере образования. Выстрел себе же в голову +/-, встают на наш путь.
Альтернатива - это студенческие кредиты в США, которые многие как раз к пенсии и выплатят.
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sequence
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:07
Ромасик написав: airmax78 написав:
Ну, хотя бы, в 2 раза от минималки. Ну еще куда ни шло. Просто такая оплата труда в принципе демотивирует получать образование и работать в сфере образования. Выстрел себе же в голову +/-, встают на наш путь.
Эмигрант увидел мир.
А на майдане рассказывали сейчас как вступим и будет как в Европе, 5000 евро. И пенсия 4000.
Я просто никогда не интересовался зп преподавателей в Европе. Но был уверен, что уважения к этой профессии здесь больше. Ошибся.
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:11
Ромасик написав:
..
А на майдане рассказывали сейчас как вступим и будет как в Европе, 5000 евро. И пенсия 4000.
Вероятно, имели в виду Швейцарию или Люксембург. Людям на Западе сейчас тоже непросто, производства останавливают. Airmax78
, по чем коммуналЪ в Австрии, особенно свет?
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:18
От же ж ... А ви в курсі , що під 85 % студентів в країнах золотого мільярду з нашої точки зору темні і нічого не знають взагалі ? Вміють працювати у дуже вузькому сегменті . А десь відсотків 10 - ті дійсно інтелектуальна еліта . У нас якось не так ? А про дауншифтінг вже всі забули ? Чи й не знали ? Ще Європа-Канада хоча б мають високі стандарти соціального захисту - зрівняйлівка майже . А в штатах заробітки значно вищі - але у випадку чого це все твої проблеми ( і страхування дуже часто не допомагає ) .
Ну і реально всі розвинені країни живуть за рахунок маленького відсотку інтелектуалів , що працюють в різних галузях зовсім не гуманітарних - природничих або технічних ... І їх там реально мало . І платять їм аж не так вже багато ... Але вистачає в результаті на всіх .
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Puente
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:34
Був в Києві повторно.
Перший раз в липні, ще було видно, що місто не оговталося.
Наразі триває буденне життя... Лєщ танцює...
Людей стало трохи більше, але метро ходить із інтервалами 4..6 хв. в будні дні і 10 хв. у вихідні, і вагони не можна сказати що заповненні.
Будови: Республіку кажуть добудовують, рух є. Решта ... перспективи туманні..
Успіх радий, що його кавалірку здадуть в хз якому році, що сказати: лох це стан душі.
Є в прикупі ще 1к в вна оКРЖН обіцяна на здачу забудовником в квітні, і яка перенесена на осінь 2022 ... у місцевом відділі продаж закрито, хоча в липні таки було відкрито. Заходив в цю інвестицію +- в той самий час як долярчик.
Нарешті взяв ключі від третьої кавалірки (остання з плану оточення) біля зеленої лінії ШРТ, сподіваюся зайти на ремонт, як тільки закінчу ремонт кавалірки біля синьої гілки ШРТ.
Прораб навіть найшов квартиранта. Має робітника із Сум, який працює тут, а сім"я там. Сьогодні заглядав в якому стані ремонт кавалірки, то бачив того хлопаку... старається.
У липні на олх подібну кавалірку (але в цоколі), бачив здавали за 4К, але тепер нема таких цін. І що до БД планував оренду в еквівалент $170.
Каже прораб, що той майстер - потенційний квартирант, не вибагливий, міг би жити і в тих умовах що є, відповідно, за розумну ціну.
По кошторисі ремонту, десь буде +20% (а може і +25% ..30%в уях, якщо поставлю інверторний кондиціонер і "кухню", тобто кухонний куток із вбудованим холодильником, плитою, витяжкою, мойкою) до попереднього ремонту іншої кавалірки на Кардачах, але тут буде більше мебелі, так що прораб каже, що з огляду на те як ростуть ціни на матеріали, то нормас.
Наразі вже потратив 250тис. грн. (vs 170К на ремонт на Кардачах), це від листопада, із новорічними святами, паузою на час активних БД вна оКРЖН і після. Навіть трохи відслюнявив доларами (бо грошей нема - здаєм $$)
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:46
Setsib написав:
Кто-то помнит самую низкую стоимость м2 на подоле в период с 2014 по 2017?
Отправлено с моего GM1910 через Tapatalk
в ОКРЖН заходив ПА265 (2015), в КРЖН ПА660 (2018..2019)
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