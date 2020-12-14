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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10261102621026310264

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 125
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
22
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:48

  88998899alex написав:СУДЯ ПО ЦИФРАМ ОПРОСА НА ФОРУМЕ 85% ЛЮДЕ В РОЗОВЫХ ОЧКАХ .ЦЕНА БУДЕТ ГОРАЗДО НИЖЕ 500$

ГДЄ?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:50

  BIGor написав:
  beee написав:Оказалось, что в погоне за киношным образом жизни за границей, укранцы переиграли образы. Стало очевидным, что развитые страны, находясь в постоянной зоне комфорта, давно начали спуск по кривой деградации.
Сколько же наивных сняли розовые очки и теперь снимают тысячи роликов, как тяжело и ..уёво в Канаде, Германии, Франции да везде.
Я при первой же возможности продам на..хату в польше (купить сначала нужно)
Зображення

Больше читайте заказухи)) В Европе работать надо, а мутить и не платить налоги - там так не выйдет.

веее це вна неньці крутий такий фліпєр, а там ... податки курва тре платити.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:51

  airmax78 написав:
  Олежан написав:работать надо кругом
вопрос в другом что вы будете получать и будет ли хватать чтоб выйти как минимум на уровень жизни в Укр

Для тех кто в Украине жил плохо - это once in a lifetime opportunity. Для тех кто жил хорошо - большой вопрос, конечно. Хозяйка квартиры, которую я все это время снимал на Лукьяновке, переехала в Канаду (но у нее там уже дети много лет жили и при этом она им финансово помогала из Украины). Владелица бизнеса в Украине и десятка квартир. Работает сейчас горничной в гостинице. Представляю какой для нее это стресс.

Макс, в тебе жінка, діти, а ти ще хозяйку снімав :D
Работает сейчас горничной в гостинице. Представляю какой для нее это стресс.

ти не поняв, вона вивчає бізнес ізнутрі, потім замутить орендну тєму, але в там
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 15:03

  Хомякоид написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:У меня и так цена распродажи. 4 куе за метр

паник сейл
за эти деньги в Вене можно купить местный "хрущик")))

апд
предложили за 1к в ТТ 300куе, думаю...


Украина страна контрастов.

В Германии инженер/програмист с хорошей з/п покупает дом за 300-400 тыс. в кредит и пол трудовой жизни выплачивает.
У Кийови война, однухи за 300 тыс. уходят и думаю расчет налом на месте :shock:

Як тобі така байка. Мав нещодавно співбесіду із СТО німецької фірми, все О.К., поки не дійшли "а скільки пан хоче зепе". Назва число. Німець наче лимона ковтнув, потім видавив з себе, що тут в Німеччнині на такі гроші наймаєм, нам треба дешево (там ще що то найм, а не контракт, і що відпустка і плюшки, і що в єврах платять...). І що думаєш йому сказав? Що до мене звертаються із такими бюджетами які озвучив, у доларах США, так що запит в межах ринку, а не космосу. Відповів німець, що наступного тижня дасть свою оцінку, бо має на приклметі кандитатів подешевше. :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 15:08

  Унуноктий написав:у меня в Одессе квартиры в аренде просели меньше киева, так что не 3,14здите максик, с 10 квартир она 2-3 куе собирает легко и сейчас

а там, якщо вірити rjkz, вона, помахавши тряпкою легко робить від $20 за годину ... копійочка до копійочки... і ще одина рента, але вже в Канаді
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