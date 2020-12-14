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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:48
88998899alex написав:
СУДЯ ПО ЦИФРАМ ОПРОСА НА ФОРУМЕ 85% ЛЮДЕ В РОЗОВЫХ ОЧКАХ .ЦЕНА БУДЕТ ГОРАЗДО НИЖЕ 500$
ГДЄ?
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:50
BIGor написав: beee написав:
Оказалось, что в погоне за киношным образом жизни за границей, укранцы переиграли образы. Стало очевидным, что развитые страны, находясь в постоянной зоне комфорта, давно начали спуск по кривой деградации.
Сколько же наивных сняли розовые очки и теперь снимают тысячи роликов, как тяжело и ..уёво в Канаде, Германии, Франции да везде.
Я при первой же возможности продам на..хату в польше (купить сначала нужно)
Больше читайте заказухи)) В Европе работать надо, а мутить и не платить налоги - там так не выйдет.
веее це вна неньці крутий такий фліпєр, а там ... податки курва тре платити.
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:51
airmax78 написав: Олежан написав:
работать надо кругом
вопрос в другом что вы будете получать и будет ли хватать чтоб выйти как минимум на уровень жизни в Укр
Для тех кто в Украине жил плохо - это once in a lifetime opportunity. Для тех кто жил хорошо - большой вопрос, конечно. Хозяйка квартиры, которую я все это время снимал на Лукьяновке, переехала в Канаду (но у нее там уже дети много лет жили и при этом она им финансово помогала из Украины). Владелица бизнеса в Украине и десятка квартир. Работает сейчас горничной в гостинице. Представляю какой для нее это стресс.
Макс, в тебе жінка, діти, а ти ще хозяйку снімав
Работает сейчас горничной в гостинице. Представляю какой для нее это стресс.
ти не поняв, вона вивчає бізнес ізнутрі, потім замутить орендну тєму, але в там
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 15:03
Хомякоид написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
У меня и так цена распродажи. 4 куе за метр
паник сейл
за эти деньги в Вене можно купить местный "хрущик")))
апд
предложили за 1к в ТТ 300куе, думаю...
Украина страна контрастов.
В Германии инженер/програмист с хорошей з/п покупает дом за 300-400 тыс. в кредит и пол трудовой жизни выплачивает.
У Кийови война, однухи за 300 тыс. уходят и думаю расчет налом на месте
Як тобі така байка. Мав нещодавно співбесіду із СТО німецької фірми, все О.К., поки не дійшли "а скільки пан хоче зепе". Назва число. Німець наче лимона ковтнув, потім видавив з себе, що тут в Німеччнині на такі гроші наймаєм, нам треба дешево (там ще що то найм, а не контракт, і що відпустка і плюшки, і що в єврах платять...). І що думаєш йому сказав? Що до мене звертаються із такими бюджетами які озвучив, у доларах США, так що запит в межах ринку, а не космосу. Відповів німець, що наступного тижня дасть свою оцінку, бо має на приклметі кандитатів подешевше.
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 15:08
Унуноктий написав:
у меня в Одессе квартиры в аренде просели меньше киева, так что не 3,14здите максик, с 10 квартир она 2-3 куе собирает легко и сейчас
а там, якщо вірити rjkz, вона, помахавши тряпкою легко робить від $20 за годину ... копійочка до копійочки... і ще одина рента, але вже в Канаді
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