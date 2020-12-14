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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:50
BIGor написав: beee написав:
Оказалось, что в погоне за киношным образом жизни за границей, укранцы переиграли образы. Стало очевидным, что развитые страны, находясь в постоянной зоне комфорта, давно начали спуск по кривой деградации.
Сколько же наивных сняли розовые очки и теперь снимают тысячи роликов, как тяжело и ..уёво в Канаде, Германии, Франции да везде.
Я при первой же возможности продам на..хату в польше (купить сначала нужно)
Больше читайте заказухи)) В Европе работать надо, а мутить и не платить налоги - там так не выйдет.
веее це вна неньці крутий такий фліпєр, а там ... податки курва тре платити.
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 15:03
Хомякоид написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
У меня и так цена распродажи. 4 куе за метр
паник сейл
за эти деньги в Вене можно купить местный "хрущик")))
апд
предложили за 1к в ТТ 300куе, думаю...
Украина страна контрастов.
В Германии инженер/програмист с хорошей з/п покупает дом за 300-400 тыс. в кредит и пол трудовой жизни выплачивает.
У Кийови война, однухи за 300 тыс. уходят и думаю расчет налом на месте
Як тобі така байка. Мав нещодавно співбесіду із СТО німецької фірми, все О.К., поки не дійшли "а скільки пан хоче зепе". Назва число. Німець наче лимона ковтнув, потім видавив з себе, що тут в Німеччнині на такі гроші наймаєм, нам треба дешево (там ще що то найм, а не контракт, і що відпустка і плюшки, і що в єврах платять...). І що думаєш йому сказав? Що до мене звертаються із такими бюджетами які озвучив, у доларах США, так що запит в межах ринку, а не космосу. Відповів німець, що наступного тижня дасть свою оцінку, бо має на приклметі кандитатів подешевше.
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 15:08
Унуноктий написав:
у меня в Одессе квартиры в аренде просели меньше киева, так что не 3,14здите максик, с 10 квартир она 2-3 куе собирает легко и сейчас
а там, якщо вірити rjkz, вона, помахавши тряпкою легко робить від $20 за годину ... копійочка до копійочки... і ще одина рента, але вже в Канаді
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:06
flyman написав:
У липні на олх подібну кавалірку (але в цоколі), бачив здавали за 4К, але тепер нема таких цін
в каком смысле нет таких цен, стало дороже или дешевле?! имхо сейчас дно 3500 (не важно Киев или пригород). Дальше идут хотелки разного калибра и степени адекватности. Приятель в мае арендовал однушку 40м2 на пл.Шевченко за 7к. Так что за цоколь 4000 вполне адекватная цена имхо. Если не убитый. То что до 24.02 стоило дёшево особо и не просело. Нельзя упасть если и так лежишь.
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:34
Puente написав:
А ви в курсі , що під 85 % студентів в країнах золотого мільярду з нашої точки зору темні і нічого не знають взагалі ?
Міфи,які розпускають по постсовковому просторі ті самі совки, щоб хоч якось виправдати свою недолугість
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:52
beee написав: BIGor написав: beee написав:
Оказалось, что в погоне за киношным образом жизни за границей, укранцы переиграли образы. Стало очевидным, что развитые страны, находясь в постоянной зоне комфорта, давно начали спуск по кривой деградации.
Сколько же наивных сняли розовые очки и теперь снимают тысячи роликов, как тяжело и ..уёво в Канаде, Германии, Франции да везде.
Я при первой же возможности продам на..хату в польше (купить сначала нужно)
Больше читайте заказухи)) В Европе работать надо, а мутить и не платить налоги - там так не выйдет.
я не читаю.
совершенно согласен.
у меня с десяток знакомых там. одна бывшая фин директор - за 3 года дорастёт максимум до кассира в магазине в германии.
вторая - в прошлом нач отдела вип отделения сейчас офигенно пакует коробки в польше на заводе электролюкс.
ещё одна - 5 лет моет унитазы в Стокгольме. Грыжа позвоночника. Но ничего, она не унывает. уже скопила 10 тыс еуро. просит глянуть квартиры в ипрене
. пытались ей открыть карту вайс - там документов нужно больше, чем лётчику мау.
головокружительные истории успеха
человек там - это винтик в системе. и попробуй где-то шаг влево сделать.
это и хорошо и плохо.
недавно смотрел длинный ролик, чел хвастается как за 20 лет в германии он выплатил половину дома
и всего-то 300 косарей останется детям выплачивать
беее, а в тебе що 3 бувших?
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flyman
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