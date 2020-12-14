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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10261102621026310264

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 125
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
22
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:06

  flyman написав:У липні на олх подібну кавалірку (але в цоколі), бачив здавали за 4К, але тепер нема таких цін
в каком смысле нет таких цен, стало дороже или дешевле?! имхо сейчас дно 3500 (не важно Киев или пригород). Дальше идут хотелки разного калибра и степени адекватности. Приятель в мае арендовал однушку 40м2 на пл.Шевченко за 7к. Так что за цоколь 4000 вполне адекватная цена имхо. Если не убитый. То что до 24.02 стоило дёшево особо и не просело. Нельзя упасть если и так лежишь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Puente написав:А ви в курсі , що під 85 % студентів в країнах золотого мільярду з нашої точки зору темні і нічого не знають взагалі ?

Міфи,які розпускають по постсовковому просторі ті самі совки, щоб хоч якось виправдати свою недолугість
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 17:44

  vitaliian написав:
  flyman написав:У липні на олх подібну кавалірку (але в цоколі), бачив здавали за 4К, але тепер нема таких цін
в каком смысле нет таких цен, стало дороже или дешевле?! имхо сейчас дно 3500 (не важно Киев или пригород). Дальше идут хотелки разного калибра и степени адекватности. Приятель в мае арендовал однушку 40м2 на пл.Шевченко за 7к. Так что за цоколь 4000 вполне адекватная цена имхо. Если не убитый. То что до 24.02 стоило дёшево особо и не просело. Нельзя упасть если и так лежишь.

нема цоколя в новобудові з свіжим ремонтом за 4000 грн., думає що дорожче оренда буде
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:21

  sequence написав:
  Ромасик написав:..
А на майдане рассказывали сейчас как вступим и будет как в Европе, 5000 евро. И пенсия 4000.

Вероятно, имели в виду Швейцарию или Люксембург. Людям на Западе сейчас тоже непросто, производства останавливают.
Airmax78, по чем коммуналЪ в Австрии, особенно свет?

Коммуналь за 79 квадратов - EUR 427.23 В т.ч. электричество 63 ойро. Самая большая статья - обслуживание: 2,36 евро за метр. Дом - a-ля хрущевка после реконструкции.
Честно говоря сейчас подумал - что-то овер дох.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:31

  airmax78 написав:Коммуналь за 79 квадратов - EUR 427.23 В т.ч. электричество 63 ойро. Самая большая статья - обслуживание: 2,36 евро за метр. Дом - a-ля хрущевка после реконструкции.
Честно говоря сейчас подумал - что-то овер дох.

А сама аренда сколько стоит?
Мебель, быт.техника присутствует?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 19:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Коммуналь за 79 квадратов - EUR 427.23 В т.ч. электричество 63 ойро. Самая большая статья - обслуживание: 2,36 евро за метр. Дом - a-ля хрущевка после реконструкции.
Честно говоря сейчас подумал - что-то овер дох.
104 станции метро того стОят
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 19:18

по теме форума.можете мечтать дальше и прикинуть потери. обвал уже идет. и достигнет 70 75% от пика в долларе.
88998899alex
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 19:44

  airmax78 написав:Я просто никогда не интересовался зп преподавателей в Европе. Но был уверен, что уважения к этой профессии здесь больше. Ошибся.

Да, в США учитель получает минималку и чтобы жить должен подрабатывать. Но этого тоже не расскажет rjkz.
А многие эмигранты сейчас получили шанс тест-драйва и вернутся, много чего интересного расскажут о венском кофе, сервисах и расписаниях работы. И ценах.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 19:47

  airmax78 написав:Коммуналь за 79 квадратов - EUR 427.23 В т.ч. электричество 63 ойро. Самая большая статья - обслуживание: 2,36 евро за метр. Дом - a-ля хрущевка после реконструкции.
Честно говоря сейчас подумал - что-то овер дох.

16кгрн :lol:
200 грн/м это немножко больше, чем в тетрисе :D
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:11

  88998899alex написав:по теме форума.можете мечтать дальше и прикинуть потери. обвал уже идет. и достигнет 70 75% от пика в долларе.

да вы реально оптимист
Я ожидаю что 90-95% в долларе)))
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