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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:06
flyman написав:
У липні на олх подібну кавалірку (але в цоколі), бачив здавали за 4К, але тепер нема таких цін
в каком смысле нет таких цен, стало дороже или дешевле?! имхо сейчас дно 3500 (не важно Киев или пригород). Дальше идут хотелки разного калибра и степени адекватности. Приятель в мае арендовал однушку 40м2 на пл.Шевченко за 7к. Так что за цоколь 4000 вполне адекватная цена имхо. Если не убитый. То что до 24.02 стоило дёшево особо и не просело. Нельзя упасть если и так лежишь.
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vitaliian
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:34
Puente написав:
А ви в курсі , що під 85 % студентів в країнах золотого мільярду з нашої точки зору темні і нічого не знають взагалі ?
Міфи,які розпускають по постсовковому просторі ті самі совки, щоб хоч якось виправдати свою недолугість
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 17:44
vitaliian написав: flyman написав:
У липні на олх подібну кавалірку (але в цоколі), бачив здавали за 4К, але тепер нема таких цін
в каком смысле нет таких цен, стало дороже или дешевле?! имхо сейчас дно 3500 (не важно Киев или пригород). Дальше идут хотелки разного калибра и степени адекватности. Приятель в мае арендовал однушку 40м2 на пл.Шевченко за 7к. Так что за цоколь 4000 вполне адекватная цена имхо. Если не убитый. То что до 24.02 стоило дёшево особо и не просело. Нельзя упасть если и так лежишь.
нема цоколя в новобудові з свіжим ремонтом за 4000 грн., думає що дорожче оренда буде
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flyman
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:21
sequence написав: Ромасик написав:
..
А на майдане рассказывали сейчас как вступим и будет как в Европе, 5000 евро. И пенсия 4000.
Вероятно, имели в виду Швейцарию или Люксембург. Людям на Западе сейчас тоже непросто, производства останавливают. Airmax78
, по чем коммуналЪ в Австрии, особенно свет?
Коммуналь за 79 квадратов - EUR 427.23 В т.ч. электричество 63 ойро. Самая большая статья - обслуживание: 2,36 евро за метр. Дом - a-ля хрущевка после реконструкции.
Честно говоря сейчас подумал - что-то овер дох.
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:31
airmax78 написав:
Коммуналь за 79 квадратов - EUR 427.23 В т.ч. электричество 63 ойро. Самая большая статья - обслуживание: 2,36 евро за метр. Дом - a-ля хрущевка после реконструкции.
Честно говоря сейчас подумал - что-то овер дох.
А сама аренда сколько стоит?
Мебель, быт.техника присутствует?
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UA
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 19:13
airmax78 написав:
Коммуналь за 79 квадратов - EUR 427.23 В т.ч. электричество 63 ойро. Самая большая статья - обслуживание: 2,36 евро за метр. Дом - a-ля хрущевка после реконструкции.
Честно говоря сейчас подумал - что-то овер дох.
104 станции метро того стОят
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 19:18
по теме форума.можете мечтать дальше и прикинуть потери. обвал уже идет. и достигнет 70 75% от пика в долларе.
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88998899alex
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 19:44
airmax78 написав:
Я просто никогда не интересовался зп преподавателей в Европе. Но был уверен, что уважения к этой профессии здесь больше. Ошибся.
Да, в США учитель получает минималку и чтобы жить должен подрабатывать. Но этого тоже не расскажет rjkz.
А многие эмигранты сейчас получили шанс тест-драйва и вернутся, много чего интересного расскажут о венском кофе, сервисах и расписаниях работы. И ценах.
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Ромасик
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 19:47
airmax78 написав:
Коммуналь за 79 квадратов - EUR 427.23 В т.ч. электричество 63 ойро. Самая большая статья - обслуживание: 2,36 евро за метр. Дом - a-ля хрущевка после реконструкции.
Честно говоря сейчас подумал - что-то овер дох.
16кгрн
200 грн/м это немножко больше, чем в тетрисе
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Ромасик
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:11
88998899alex написав:
по теме форума.можете мечтать дальше и прикинуть потери. обвал уже идет. и достигнет 70 75% от пика в долларе.
да вы реально оптимист
Я ожидаю что 90-95% в долларе)))
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