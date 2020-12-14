відносно 2008 року, це про КРЖН, єслі шо, а не про нерухомість в Техасі
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:35
Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:37
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Що забув, москалику? Вотки нет
Додано: П'ят 09 вер, 2022 21:12
цоколя может и нет, а разные смарты за 4к есть
Учитывая минусы цоколя, я бы сильно не рассчитывал что он будет сдаваться дороже 4к. Одну мою знакомую (которая живёт в цоколе) недавно затопили, по ее описанию канализация текла по стене испорчены мебель, ремонт и одежда. Сумма убытков (предварительно) 250к. Вот такая экономия.
В селе стоянка (что от Киева кстати ближе, чем Буча) за 4к сдают уже двушку
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