RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10262102631026410265

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 125
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
22
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:35

  88998899alex написав:по теме форума.можете мечтать дальше и прикинуть потери. обвал уже идет. и достигнет 70 75% от пика в долларе.

відносно 2008 року, це про КРЖН, єслі шо, а не про нерухомість в Техасі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29600
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1424 раз.
Подякували: 2547 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

88998899alex написав:по теме форума.можете мечтать дальше и прикинуть потери. обвал уже идет. и достигнет 70 75% от пика в долларе.
Що забув, москалику? Вотки нет
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31926
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7576 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 21:12

  flyman написав:нема цоколя в новобудові з свіжим ремонтом за 4000 грн., думає що дорожче оренда буде
цоколя может и нет, а разные смарты за 4к есть
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-1k ... PBMDb.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdayu-g ... PoyVq.html

Учитывая минусы цоколя, я бы сильно не рассчитывал что он будет сдаваться дороже 4к. Одну мою знакомую (которая живёт в цоколе) недавно затопили, по ее описанию канализация текла по стене испорчены мебель, ремонт и одежда. Сумма убытков (предварительно) 250к. Вот такая экономия.

В селе стоянка (что от Киева кстати ближе, чем Буча) за 4к сдают уже двушку
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/cdam-2- ... LDlBv.html
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14455
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2069 раз.
Подякували: 2919 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10262102631026410265
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2307, 2308, 2309
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23087 12998155
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 вер, 2022 10:57
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4897907
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4287
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.