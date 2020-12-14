відносно 2008 року, це про КРЖН, єслі шо, а не про нерухомість в Техасі
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:35
Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:37
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Що забув, москалику? Вотки нет
Додано: П'ят 09 вер, 2022 21:12
цоколя может и нет, а разные смарты за 4к есть
Учитывая минусы цоколя, я бы сильно не рассчитывал что он будет сдаваться дороже 4к. Одну мою знакомую (которая живёт в цоколе) недавно затопили, по ее описанию канализация текла по стене испорчены мебель, ремонт и одежда. Сумма убытков (предварительно) 250к. (голый цоколь был куплен за 25куе сколько она вложила в ремонт хз). Вот такая экономия.
В селе стоянка (что от Киева кстати ближе, чем Буча) за 4к сдают уже двушку
Додано: П'ят 09 вер, 2022 22:10
ж.д міст досі слуги відбудовують, в мене на районі Лоток закривається в 21:00, так як покупців мало, Буча ще не ожила, і не скоро оживе після окупації, тому не слід робити проекцію оКРЖН, що був під обстрілами та окупацією на КРЖН
Додано: П'ят 09 вер, 2022 22:29
у меня на районе экономическое чудо, продуктовых магазинов уже больше чем было в феврале. Открылся новый ресторан, два больших винных магазина напротив друга друга (через дорогу) новое кафе в ЖК Ютландия и новый садик Андерсен в 100 метрах, куча всего остального, где я ещё ни разу не был.
Заметим Ирпень гораздо более разрушен, чем Буча. Откуда такой взрыв интереса к коммерции я не понимаю. Кроме того, что столбят места (скоро сдадутся и заселятся несколько крупных ЖК). Если не знать что идёт война, ощущение бурного экономического роста в отдельно взятом районе. В том районе куда возят иностранные делегации действительно все плохо и в ближайшее 10 лет наверное его не восстановят. Кто то из местных чиновников говорил, что туда надо ярд уе влить.
В моем жк больше половины квартир в аренде. Хозяева выехали, предположительно заграницу. Свободных- незаселенных квартир уже нет. А в мае заселено было не более 20%.
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