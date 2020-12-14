Додано: П'ят 09 вер, 2022 22:29

flyman написав: Буча ще не ожила, і не скоро оживе після окупації, тому не слід робити проекцію оКРЖН, Буча ще не ожила, і не скоро оживе після окупації, тому не слід робити проекцію оКРЖН,

у меня на районе экономическое чудо, продуктовых магазинов уже больше чем было в феврале. Открылся новый ресторан, два больших винных магазина напротив друга друга (через дорогу) новое кафе в ЖК Ютландия и новый садик Андерсен в 100 метрах, куча всего остального, где я ещё ни разу не был.Заметим Ирпень гораздо более разрушен, чем Буча. Откуда такой взрыв интереса к коммерции я не понимаю. Кроме того, что столбят места (скоро сдадутся и заселятся несколько крупных ЖК). Если не знать что идёт война, ощущение бурного экономического роста в отдельно взятом районе. В том районе куда возят иностранные делегации действительно все плохо и в ближайшее 10 лет наверное его не восстановят. Кто то из местных чиновников говорил, что туда надо ярд уе влить.В моем жк больше половины квартир в аренде. Хозяева выехали, предположительно заграницу. Свободных- незаселенных квартир уже нет. А в мае заселено было не более 20%.