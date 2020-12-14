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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10263102641026510266>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 125
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
22
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:35

  88998899alex написав:по теме форума.можете мечтать дальше и прикинуть потери. обвал уже идет. и достигнет 70 75% от пика в долларе.

відносно 2008 року, це про КРЖН, єслі шо, а не про нерухомість в Техасі
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

88998899alex написав:по теме форума.можете мечтать дальше и прикинуть потери. обвал уже идет. и достигнет 70 75% от пика в долларе.
Що забув, москалику? Вотки нет
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 21:12

  flyman написав:нема цоколя в новобудові з свіжим ремонтом за 4000 грн., думає що дорожче оренда буде
цоколя может и нет, а разные смарты за 4к есть
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-1k ... PBMDb.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdayu-g ... PoyVq.html

Учитывая минусы цоколя, я бы сильно не рассчитывал что он будет сдаваться дороже 4к. Одну мою знакомую (которая живёт в цоколе) недавно затопили, по ее описанию канализация текла по стене испорчены мебель, ремонт и одежда. Сумма убытков (предварительно) 250к. (голый цоколь был куплен за 25куе сколько она вложила в ремонт хз). Вот такая экономия.

В селе стоянка (что от Киева кстати ближе, чем Буча) за 4к сдают уже двушку
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/cdam-2- ... LDlBv.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 22:10

  vitaliian написав:
  flyman написав:нема цоколя в новобудові з свіжим ремонтом за 4000 грн., думає що дорожче оренда буде
цоколя может и нет, а разные смарты за 4к есть
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-1k ... PBMDb.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdayu-g ... PoyVq.html

Учитывая минусы цоколя, я бы сильно не рассчитывал что он будет сдаваться дороже 4к. Одну мою знакомую (которая живёт в цоколе) недавно затопили, по ее описанию канализация текла по стене испорчены мебель, ремонт и одежда. Сумма убытков (предварительно) 250к. (голый цоколь был куплен за 25куе сколько она вложила в ремонт хз). Вот такая экономия.

В селе стоянка (что от Киева кстати ближе, чем Буча) за 4к сдают уже двушку
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/cdam-2- ... LDlBv.html

ж.д міст досі слуги відбудовують, в мене на районі Лоток закривається в 21:00, так як покупців мало, Буча ще не ожила, і не скоро оживе після окупації, тому не слід робити проекцію оКРЖН, що був під обстрілами та окупацією на КРЖН
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 22:29

  flyman написав:Буча ще не ожила, і не скоро оживе після окупації, тому не слід робити проекцію оКРЖН,
у меня на районе экономическое чудо, продуктовых магазинов уже больше чем было в феврале. Открылся новый ресторан, два больших винных магазина напротив друга друга (через дорогу) новое кафе в ЖК Ютландия и новый садик Андерсен в 100 метрах, куча всего остального, где я ещё ни разу не был.

Заметим Ирпень гораздо более разрушен, чем Буча. Откуда такой взрыв интереса к коммерции я не понимаю. Кроме того, что столбят места (скоро сдадутся и заселятся несколько крупных ЖК). Если не знать что идёт война, ощущение бурного экономического роста в отдельно взятом районе. В том районе куда возят иностранные делегации действительно все плохо и в ближайшее 10 лет наверное его не восстановят. Кто то из местных чиновников говорил, что туда надо ярд уе влить.

В моем жк больше половины квартир в аренде. Хозяева выехали, предположительно заграницу. Свободных- незаселенных квартир уже нет. А в мае заселено было не более 20%.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 01:04

  beee написав:
  BIGor написав:
  beee написав:Оказалось, что в погоне за киношным образом жизни за границей, укранцы переиграли образы. Стало очевидным, что развитые страны, находясь в постоянной зоне комфорта, давно начали спуск по кривой деградации.
Сколько же наивных сняли розовые очки и теперь снимают тысячи роликов, как тяжело и ..уёво в Канаде, Германии, Франции да везде.
Я при первой же возможности продам на..хату в польше (купить сначала нужно)
Зображення

Больше читайте заказухи)) В Европе работать надо, а мутить и не платить налоги - там так не выйдет.

я не читаю.
совершенно согласен.
у меня с десяток знакомых там. одна бывшая фин директор - за 3 года дорастёт максимум до кассира в магазине в германии.
вторая - в прошлом нач отдела вип отделения сейчас офигенно пакует коробки в польше на заводе электролюкс.
ещё одна - 5 лет моет унитазы в Стокгольме. Грыжа позвоночника. Но ничего, она не унывает. уже скопила 10 тыс еуро. просит глянуть квартиры в ипрене :lol: :lol: :lol: . пытались ей открыть карту вайс - там документов нужно больше, чем лётчику мау.

головокружительные истории успеха

человек там - это винтик в системе. и попробуй где-то шаг влево сделать.
это и хорошо и плохо.

недавно смотрел длинный ролик, чел хвастается как за 20 лет в германии он выплатил половину дома :lol: и всего-то 300 косарей останется детям выплачивать


Не знаю почему мне смешно эти истории читать?

ЗЫ: Деффачки, а не пойти-ли нам всем на кидстафф?
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й
Друзья, давно начал чувствовать, что ветка обвалистов стала крайне не комфортна для общения на тему недвижимости, если дискуссия уходит несколько в сторону от мейнстрима. В разные времена модерации подвергались посты об ремонтах, аренде, демографии, миграции, глобальной экономике и тп. При этом на ветке могли присутствовать множество совершенно не относящихся к теме постов начиная от самокатов, автомобилей, особенностей возгонки этилсодержащих продуктов, стеклянных мостов и тд.
В общем, эта ветка для тех, кто хочет живого общения не только и не столько в формате финотчета и\или объявлений на ОЛХ.
По понятным причинам, Прохожий и ему подобные на этой ветке не найдут для себя ничего интересного. Это намек.
На ветке может быть обсуждение всего, что интересует людей, интересующихся недвижимостью. Даже если это к недвижимости имеет отдаленное или косвенное отношение.
Надеюсь, такие общечеловеческие принципы как отсутсвие дискриминации по какому-то ни было признаку, будут соблюдаться участниками ветки и модераторами.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 01:41

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:вторая - в прошлом нач отдела вип отделения сейчас офигенно пакует коробки в польше на заводе электролюкс.
ловите и мой пример, арендаторша моей коммерции, бизнес вумен была хозяйкой небольшого салона красоты (на нее работали три мастера). Сейчас сидит в Польше, спрашиваю чем занимаетесь - шлет смайлики и морозится. Ну примерно понятно.

Сестра жены - директором гостиницы в Одессе работала 15 лет. Знает эту работу от строительства гостиницы до работы с Booking.com и прочими агрегаторами...
Работает горничной.
Жена моя преподает сейчас на курсах немецкий новоиспеченным австрийцам. Работает по специальности. Но и тут розовые очки упали. К работникам сферы образования тут отношение +/- такое же как и у нас - з.п. горничной от з.п. препода немецкого языка отличается на ... 23%. Как местные преподы на эту зп живут - я хз (все остальные ее коллеги - австрийцы).


Ну и размер той зарплаты?
Продолжим вечер акуительных историй о том как туго живется на чужбине.
У меня парень работает на парттайм. Почти 3 года назад попросил политубежище из раши. Пока его кейс ждет очереди, ему дали разрешение на работу. Образование 8 классов, сирота, в раше сестра осталась, шлет ей периодически деньги. В раше работал где придется, самая высокая должность - слесарь в горгазе. Английский почти ноль.
Здесь убирает, моет те самые пресловутые полы, другая уборка, если что сломалось - может и починить,покрасить хотя его прямая работа - уборка. К работе претензий нет. 32 часа в неделю (4 дня в неделю) по 22 доллара в час, иногда бывает 33 или 34 часа. Как получится. Кроме того, "левыми" долларов 50 в неделю имеет в среднем, когда больше, когда меньше. Вчера дополнительно заработал 145 долларов, но так бывает нечасто.
Оставшиеся 3 дня - один выходной и 2 дня работает на мувинге. На мувинге работает со своим знакомым на пару, у того бус. По минимуму получается по 300 долларов в день на человека. С типами- до 500.
Итого:
В неделю 32Х22=704 у меня,
50 - леваки
пусть будет среднее 400 на мувинге в день 2х400=800.
Всего в неделю 704+50+800=1554.
В месяц 1554х4,5=5993. То есть 6 куе в месяц у него есть минимум.
Вчера обратил внимание, что у него новый 13 яфон.
И почему мне все эти росказни о канадских горничных со стрессом делают смешно?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 01:49

  sequence написав:
  airmax78 написав:.. Просто такая оплата труда в принципе демотивирует получать образование и работать в сфере образования. Выстрел себе же в голову +/-, встают на наш путь.

Альтернатива - это студенческие кредиты в США, которые многие как раз к пенсии и выплатят.


Педные и несчастные.
Надо им в Украину заробитчанами ехать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 01:51

  airmax78 написав:
  Ромасик написав:
  airmax78 написав:Ну, хотя бы, в 2 раза от минималки. Ну еще куда ни шло. Просто такая оплата труда в принципе демотивирует получать образование и работать в сфере образования. Выстрел себе же в голову +/-, встают на наш путь.

Эмигрант увидел мир.
А на майдане рассказывали сейчас как вступим и будет как в Европе, 5000 евро. И пенсия 4000.

Я просто никогда не интересовался зп преподавателей в Европе. Но был уверен, что уважения к этой профессии здесь больше. Ошибся.


В НЙ тоже у учителей паблик скул зп маленькая.
около 35 долларов в час.
70 куе в год.
Но зато страховка, юнион, хорошая пенсия.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 01:56

  Puente написав:От же ж ... А ви в курсі , що під 85 % студентів в країнах золотого мільярду з нашої точки зору темні і нічого не знають взагалі ? Вміють працювати у дуже вузькому сегменті . А десь відсотків 10 - ті дійсно інтелектуальна еліта . У нас якось не так ? А про дауншифтінг вже всі забули ? Чи й не знали ? Ще Європа-Канада хоча б мають високі стандарти соціального захисту - зрівняйлівка майже . А в штатах заробітки значно вищі - але у випадку чого це все твої проблеми ( і страхування дуже часто не допомагає ) .
Ну і реально всі розвинені країни живуть за рахунок маленького відсотку інтелектуалів , що працюють в різних галузях зовсім не гуманітарних - природничих або технічних ... І їх там реально мало . І платять їм аж не так вже багато ... Але вистачає в результаті на всіх .


Дааа!
Ужос.
Скоро друг друга будут поедом есть.
Запад загнивает. Образование не идет ни в какое сравнение с советским.
Вы часом скабееву не пересмотрели на ночь? :mrgreen:
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