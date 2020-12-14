Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Учитывая минусы цоколя, я бы сильно не рассчитывал что он будет сдаваться дороже 4к. Одну мою знакомую (которая живёт в цоколе) недавно затопили, по ее описанию канализация текла по стене испорчены мебель, ремонт и одежда. Сумма убытков (предварительно) 250к. (голый цоколь был куплен за 25куе сколько она вложила в ремонт хз). Вот такая экономия.
Учитывая минусы цоколя, я бы сильно не рассчитывал что он будет сдаваться дороже 4к. Одну мою знакомую (которая живёт в цоколе) недавно затопили, по ее описанию канализация текла по стене испорчены мебель, ремонт и одежда. Сумма убытков (предварительно) 250к. (голый цоколь был куплен за 25куе сколько она вложила в ремонт хз). Вот такая экономия.
ж.д міст досі слуги відбудовують, в мене на районі Лоток закривається в 21:00, так як покупців мало, Буча ще не ожила, і не скоро оживе після окупації, тому не слід робити проекцію оКРЖН, що був під обстрілами та окупацією на КРЖН
flyman написав:Буча ще не ожила, і не скоро оживе після окупації, тому не слід робити проекцію оКРЖН,
у меня на районе экономическое чудо, продуктовых магазинов уже больше чем было в феврале. Открылся новый ресторан, два больших винных магазина напротив друга друга (через дорогу) новое кафе в ЖК Ютландия и новый садик Андерсен в 100 метрах, куча всего остального, где я ещё ни разу не был.
Заметим Ирпень гораздо более разрушен, чем Буча. Откуда такой взрыв интереса к коммерции я не понимаю. Кроме того, что столбят места (скоро сдадутся и заселятся несколько крупных ЖК). Если не знать что идёт война, ощущение бурного экономического роста в отдельно взятом районе. В том районе куда возят иностранные делегации действительно все плохо и в ближайшее 10 лет наверное его не восстановят. Кто то из местных чиновников говорил, что туда надо ярд уе влить.
В моем жк больше половины квартир в аренде. Хозяева выехали, предположительно заграницу. Свободных- незаселенных квартир уже нет. А в мае заселено было не более 20%.
beee написав:Оказалось, что в погоне за киношным образом жизни за границей, укранцы переиграли образы. Стало очевидным, что развитые страны, находясь в постоянной зоне комфорта, давно начали спуск по кривой деградации. Сколько же наивных сняли розовые очки и теперь снимают тысячи роликов, как тяжело и ..уёво в Канаде, Германии, Франции да везде. Я при первой же возможности продам на..хату в польше (купить сначала нужно)
Больше читайте заказухи)) В Европе работать надо, а мутить и не платить налоги - там так не выйдет.
я не читаю. совершенно согласен. у меня с десяток знакомых там. одна бывшая фин директор - за 3 года дорастёт максимум до кассира в магазине в германии. вторая - в прошлом нач отдела вип отделения сейчас офигенно пакует коробки в польше на заводе электролюкс. ещё одна - 5 лет моет унитазы в Стокгольме. Грыжа позвоночника. Но ничего, она не унывает. уже скопила 10 тыс еуро. просит глянуть квартиры в ипрене . пытались ей открыть карту вайс - там документов нужно больше, чем лётчику мау.
головокружительные истории успеха
человек там - это винтик в системе. и попробуй где-то шаг влево сделать. это и хорошо и плохо.
недавно смотрел длинный ролик, чел хвастается как за 20 лет в германии он выплатил половину дома и всего-то 300 косарей останется детям выплачивать
Друзья, давно начал чувствовать, что ветка обвалистов стала крайне не комфортна для общения на тему недвижимости, если дискуссия уходит несколько в сторону от мейнстрима. В разные времена модерации подвергались посты об ремонтах, аренде, демографии, миграции, глобальной экономике и тп. При этом на ветке могли присутствовать множество совершенно не относящихся к теме постов начиная от самокатов, автомобилей, особенностей возгонки этилсодержащих продуктов, стеклянных мостов и тд. В общем, эта ветка для тех, кто хочет живого общения не только и не столько в формате финотчета и\или объявлений на ОЛХ. По понятным причинам, Прохожий и ему подобные на этой ветке не найдут для себя ничего интересного. Это намек. На ветке может быть обсуждение всего, что интересует людей, интересующихся недвижимостью. Даже если это к недвижимости имеет отдаленное или косвенное отношение. Надеюсь, такие общечеловеческие принципы как отсутсвие дискриминации по какому-то ни было признаку, будут соблюдаться участниками ветки и модераторами.
beee написав:вторая - в прошлом нач отдела вип отделения сейчас офигенно пакует коробки в польше на заводе электролюкс.
ловите и мой пример, арендаторша моей коммерции, бизнес вумен была хозяйкой небольшого салона красоты (на нее работали три мастера). Сейчас сидит в Польше, спрашиваю чем занимаетесь - шлет смайлики и морозится. Ну примерно понятно.
Сестра жены - директором гостиницы в Одессе работала 15 лет. Знает эту работу от строительства гостиницы до работы с Booking.com и прочими агрегаторами... Работает горничной. Жена моя преподает сейчас на курсах немецкий новоиспеченным австрийцам. Работает по специальности. Но и тут розовые очки упали. К работникам сферы образования тут отношение +/- такое же как и у нас - з.п. горничной от з.п. препода немецкого языка отличается на ... 23%. Как местные преподы на эту зп живут - я хз (все остальные ее коллеги - австрийцы).
Ну и размер той зарплаты? Продолжим вечер акуительных историй о том как туго живется на чужбине. У меня парень работает на парттайм. Почти 3 года назад попросил политубежище из раши. Пока его кейс ждет очереди, ему дали разрешение на работу. Образование 8 классов, сирота, в раше сестра осталась, шлет ей периодически деньги. В раше работал где придется, самая высокая должность - слесарь в горгазе. Английский почти ноль. Здесь убирает, моет те самые пресловутые полы, другая уборка, если что сломалось - может и починить,покрасить хотя его прямая работа - уборка. К работе претензий нет. 32 часа в неделю (4 дня в неделю) по 22 доллара в час, иногда бывает 33 или 34 часа. Как получится. Кроме того, "левыми" долларов 50 в неделю имеет в среднем, когда больше, когда меньше. Вчера дополнительно заработал 145 долларов, но так бывает нечасто. Оставшиеся 3 дня - один выходной и 2 дня работает на мувинге. На мувинге работает со своим знакомым на пару, у того бус. По минимуму получается по 300 долларов в день на человека. С типами- до 500. Итого: В неделю 32Х22=704 у меня, 50 - леваки пусть будет среднее 400 на мувинге в день 2х400=800. Всего в неделю 704+50+800=1554. В месяц 1554х4,5=5993. То есть 6 куе в месяц у него есть минимум. Вчера обратил внимание, что у него новый 13 яфон. И почему мне все эти росказни о канадских горничных со стрессом делают смешно?
airmax78 написав:Ну, хотя бы, в 2 раза от минималки. Ну еще куда ни шло. Просто такая оплата труда в принципе демотивирует получать образование и работать в сфере образования. Выстрел себе же в голову +/-, встают на наш путь.
Эмигрант увидел мир. А на майдане рассказывали сейчас как вступим и будет как в Европе, 5000 евро. И пенсия 4000.
Я просто никогда не интересовался зп преподавателей в Европе. Но был уверен, что уважения к этой профессии здесь больше. Ошибся.
В НЙ тоже у учителей паблик скул зп маленькая. около 35 долларов в час. 70 куе в год. Но зато страховка, юнион, хорошая пенсия.
Puente написав:От же ж ... А ви в курсі , що під 85 % студентів в країнах золотого мільярду з нашої точки зору темні і нічого не знають взагалі ? Вміють працювати у дуже вузькому сегменті . А десь відсотків 10 - ті дійсно інтелектуальна еліта . У нас якось не так ? А про дауншифтінг вже всі забули ? Чи й не знали ? Ще Європа-Канада хоча б мають високі стандарти соціального захисту - зрівняйлівка майже . А в штатах заробітки значно вищі - але у випадку чого це все твої проблеми ( і страхування дуже часто не допомагає ) . Ну і реально всі розвинені країни живуть за рахунок маленького відсотку інтелектуалів , що працюють в різних галузях зовсім не гуманітарних - природничих або технічних ... І їх там реально мало . І платять їм аж не так вже багато ... Але вистачає в результаті на всіх .
Дааа! Ужос. Скоро друг друга будут поедом есть. Запад загнивает. Образование не идет ни в какое сравнение с советским. Вы часом скабееву не пересмотрели на ночь?