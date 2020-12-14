Додано: Суб 10 вер, 2022 01:41

airmax78 написав: vitaliian написав: beee написав: вторая - в прошлом нач отдела вип отделения сейчас офигенно пакует коробки в польше на заводе электролюкс. вторая - в прошлом нач отдела вип отделения сейчас офигенно пакует коробки в польше на заводе электролюкс. ловите и мой пример, арендаторша моей коммерции, бизнес вумен была хозяйкой небольшого салона красоты (на нее работали три мастера). Сейчас сидит в Польше, спрашиваю чем занимаетесь - шлет смайлики и морозится. Ну примерно понятно. ловите и мой пример, арендаторша моей коммерции, бизнес вумен была хозяйкой небольшого салона красоты (на нее работали три мастера). Сейчас сидит в Польше, спрашиваю чем занимаетесь - шлет смайлики и морозится. Ну примерно понятно.

Сестра жены - директором гостиницы в Одессе работала 15 лет. Знает эту работу от строительства гостиницы до работы с Booking.com и прочими агрегаторами...

Работает горничной.

Жена моя преподает сейчас на курсах немецкий новоиспеченным австрийцам. Работает по специальности. Но и тут розовые очки упали. К работникам сферы образования тут отношение +/- такое же как и у нас - з.п. горничной от з.п. препода немецкого языка отличается на ... 23%. Как местные преподы на эту зп живут - я хз (все остальные ее коллеги - австрийцы). Сестра жены - директором гостиницы в Одессе работала 15 лет. Знает эту работу от строительства гостиницы до работы с Booking.com и прочими агрегаторами...Работает горничной.Жена моя преподает сейчас на курсах немецкий новоиспеченным австрийцам. Работает по специальности. Но и тут розовые очки упали. К работникам сферы образования тут отношение +/- такое же как и у нас - з.п. горничной от з.п. препода немецкого языка отличается на ... 23%. Как местные преподы на эту зп живут - я хз (все остальные ее коллеги - австрийцы).

Ну и размер той зарплаты?Продолжим вечер акуительных историй о том как туго живется на чужбине.У меня парень работает на парттайм. Почти 3 года назад попросил политубежище из раши. Пока его кейс ждет очереди, ему дали разрешение на работу. Образование 8 классов, сирота, в раше сестра осталась, шлет ей периодически деньги. В раше работал где придется, самая высокая должность - слесарь в горгазе. Английский почти ноль.Здесь убирает, моет те самые пресловутые полы, другая уборка, если что сломалось - может и починить,покрасить хотя его прямая работа - уборка. К работе претензий нет. 32 часа в неделю (4 дня в неделю) по 22 доллара в час, иногда бывает 33 или 34 часа. Как получится. Кроме того, "левыми" долларов 50 в неделю имеет в среднем, когда больше, когда меньше. Вчера дополнительно заработал 145 долларов, но так бывает нечасто.Оставшиеся 3 дня - один выходной и 2 дня работает на мувинге. На мувинге работает со своим знакомым на пару, у того бус. По минимуму получается по 300 долларов в день на человека. С типами- до 500.Итого:В неделю 32Х22=704 у меня,50 - левакипусть будет среднее 400 на мувинге в день 2х400=800.Всего в неделю 704+50+800=1554.В месяц 1554х4,5=5993. То есть 6 куе в месяц у него есть минимум.Вчера обратил внимание, что у него новый 13 яфон.И почему мне все эти росказни о канадских горничных со стрессом делают смешно?