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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 10 вер, 2022 02:04
Faceless написав: Puente написав:
А ви в курсі , що під 85 % студентів в країнах золотого мільярду з нашої точки зору темні і нічого не знають взагалі ?
Міфи,які розпускають по постсовковому просторі ті самі совки, щоб хоч якось виправдати свою недолугість
100%
Просто соверщенно другая система образования, которая позволяет получить общее представление о мире и ну очень глубокие знания в дисциплинах, которые станут профильными в каледже.
Я офигел, когда моему ребенку в 3 классе начали алгебру в более продвинутом виде давать, чем в мое время в 5. Некоторые типы графиков я узнал уже будучи взрослым, а это в элементери скул дают.
Это при том, что в школе у меня по алгебра и геометрия были 5-ки, участвовал в мат олимпиадах. В институте по вышке 5 было. Но я не знал того, что преподают по математике детям в СЩА.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 02:10
Ромасик написав: airmax78 написав:
Я просто никогда не интересовался зп преподавателей в Европе. Но был уверен, что уважения к этой профессии здесь больше. Ошибся.
Да, в США учитель получает минималку и чтобы жить должен подрабатывать. Но этого тоже не расскажет rjkz.
А многие эмигранты сейчас получили шанс тест-драйва и вернутся, много чего интересного расскажут о венском кофе, сервисах и расписаниях работы. И ценах.
Почему не расскажет? Рассказал.
около 35 в час (70 куе в год).
Есть такая должность - помощник учителя. у них 24 (48 куе в год).
" Это просто какой-то позор" (реплика Швондера, "Собачье сердце" М.А.Булгаков)
При этом сантехник 40 без лицензии и 80 с лицензией.
Такая несправедливость.
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