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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10263102641026510266

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 125
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
22
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 02:04

  Faceless написав:
  Puente написав:А ви в курсі , що під 85 % студентів в країнах золотого мільярду з нашої точки зору темні і нічого не знають взагалі ?

Міфи,які розпускають по постсовковому просторі ті самі совки, щоб хоч якось виправдати свою недолугість


100%
Просто соверщенно другая система образования, которая позволяет получить общее представление о мире и ну очень глубокие знания в дисциплинах, которые станут профильными в каледже.
Я офигел, когда моему ребенку в 3 классе начали алгебру в более продвинутом виде давать, чем в мое время в 5. Некоторые типы графиков я узнал уже будучи взрослым, а это в элементери скул дают.
Это при том, что в школе у меня по алгебра и геометрия были 5-ки, участвовал в мат олимпиадах. В институте по вышке 5 было. Но я не знал того, что преподают по математике детям в СЩА.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 02:10

  Ромасик написав:
  airmax78 написав:Я просто никогда не интересовался зп преподавателей в Европе. Но был уверен, что уважения к этой профессии здесь больше. Ошибся.

Да, в США учитель получает минималку и чтобы жить должен подрабатывать. Но этого тоже не расскажет rjkz.
А многие эмигранты сейчас получили шанс тест-драйва и вернутся, много чего интересного расскажут о венском кофе, сервисах и расписаниях работы. И ценах.


Почему не расскажет? Рассказал.
около 35 в час (70 куе в год).
Есть такая должность - помощник учителя. у них 24 (48 куе в год).
" Это просто какой-то позор" (реплика Швондера, "Собачье сердце" М.А.Булгаков)
При этом сантехник 40 без лицензии и 80 с лицензией.
Такая несправедливость.
rjkz
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