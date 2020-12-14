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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10263102641026510266

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 125
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
22
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 02:04

  Faceless написав:
  Puente написав:А ви в курсі , що під 85 % студентів в країнах золотого мільярду з нашої точки зору темні і нічого не знають взагалі ?

Міфи,які розпускають по постсовковому просторі ті самі совки, щоб хоч якось виправдати свою недолугість


100%
Просто соверщенно другая система образования, которая позволяет получить общее представление о мире и ну очень глубокие знания в дисциплинах, которые станут профильными в каледже.
Я офигел, когда моему ребенку в 3 классе начали алгебру в более продвинутом виде давать, чем в мое время в 5. Некоторые типы графиков я узнал уже будучи взрослым, а это в элементери скул дают.
Это при том, что в школе у меня по алгебра и геометрия были 5-ки, участвовал в мат олимпиадах. В институте по вышке 5 было. Но я не знал того, что преподают по математике детям в СЩА.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 02:10

  Ромасик написав:
  airmax78 написав:Я просто никогда не интересовался зп преподавателей в Европе. Но был уверен, что уважения к этой профессии здесь больше. Ошибся.

Да, в США учитель получает минималку и чтобы жить должен подрабатывать. Но этого тоже не расскажет rjkz.
А многие эмигранты сейчас получили шанс тест-драйва и вернутся, много чего интересного расскажут о венском кофе, сервисах и расписаниях работы. И ценах.


Почему не расскажет? Рассказал.
около 35 в час (70 куе в год).
Есть такая должность - помощник учителя. у них 24 (48 куе в год).
" Это просто какой-то позор" (реплика Швондера, "Собачье сердце" М.А.Булгаков)
При этом сантехник 40 без лицензии и 80 с лицензией.
Такая несправедливость.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 03:55

  rjkz написав:Почему не расскажет? Рассказал.
около 35 в час (70 куе в год).
Есть такая должность - помощник учителя. у них 24 (48 куе в год).

Офігільні історії з журналу ералаш, 70к – це на Алясці середня зарплата вчителя, в НЮК взагалі 80к+, але треба врахувати, що вартість життя з'їдає практично все – там це фактично рівень бідності. А наприклад у Флориді середня саларі - 48к, звичайно і житло дешевше, але це все одно злидні.
На такі посади йдуть точно не через гроші, а для побічного профіту.

Я офигел, когда моему ребенку в 3 классе начали алгебру в более продвинутом виде давать, чем в мое время в 5. Некоторые типы графиков я узнал уже будучи взрослым, а это в элементери скул дают.
Это при том, что в школе у меня по алгебра и геометрия были 5-ки, участвовал в мат олимпиадах. В институте по вышке 5 было. Но я не знал того, что преподают по математике детям в СЩА.

Блін, ще більш офігенні історії, 3 клас праймарі US? Це 8 років, яка алгебра - предмет називається Math і начебто там ще не дають рівняння та змінні (що і називається алгеброю).
І які там графіки дають у 8 років, тривимірні? І до чого порівнювати з нашою школою минулого століття (тут навряд чи багато людей молодше).
Я сам дуууже добре знаю американські підручники з 2 десь по 6-7, і там все навпаки - знання дають досить широко, але неглибоко. Щодо знань про світ – з географією та особливо з історією теж є проблеми, все дуже американоцентрично. І я особисто не розумію навіщо дітям усі ці епізоди громадянських воєн США і докладно в деталях про боротьбу з рабством. Juneteenth ще з минулого року федеральне свято, ну зашибісь.

Взагалі не критикую до речі американську систему освіти, є плюси, є мінуси, є абсолютно неадекватна вартість вишки. Але казки з фантазіями вже трохи втомили, якщо чесно, особливо не в профільній гілці.
zerocool
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