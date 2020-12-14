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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 10 вер, 2022 02:04
Faceless написав: Puente написав:
А ви в курсі , що під 85 % студентів в країнах золотого мільярду з нашої точки зору темні і нічого не знають взагалі ?
Міфи,які розпускають по постсовковому просторі ті самі совки, щоб хоч якось виправдати свою недолугість
100%
Просто соверщенно другая система образования, которая позволяет получить общее представление о мире и ну очень глубокие знания в дисциплинах, которые станут профильными в каледже.
Я офигел, когда моему ребенку в 3 классе начали алгебру в более продвинутом виде давать, чем в мое время в 5. Некоторые типы графиков я узнал уже будучи взрослым, а это в элементери скул дают.
Это при том, что в школе у меня по алгебра и геометрия были 5-ки, участвовал в мат олимпиадах. В институте по вышке 5 было. Но я не знал того, что преподают по математике детям в СЩА.
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rjkz
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Додано: Суб 10 вер, 2022 02:10
Ромасик написав: airmax78 написав:
Я просто никогда не интересовался зп преподавателей в Европе. Но был уверен, что уважения к этой профессии здесь больше. Ошибся.
Да, в США учитель получает минималку и чтобы жить должен подрабатывать. Но этого тоже не расскажет rjkz.
А многие эмигранты сейчас получили шанс тест-драйва и вернутся, много чего интересного расскажут о венском кофе, сервисах и расписаниях работы. И ценах.
Почему не расскажет? Рассказал.
около 35 в час (70 куе в год).
Есть такая должность - помощник учителя. у них 24 (48 куе в год).
" Это просто какой-то позор" (реплика Швондера, "Собачье сердце" М.А.Булгаков)
При этом сантехник 40 без лицензии и 80 с лицензией.
Такая несправедливость.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 03:55
rjkz написав:
Почему не расскажет? Рассказал.
около 35 в час (70 куе в год).
Есть такая должность - помощник учителя. у них 24 (48 куе в год).
Офігільні історії з журналу ералаш, 70к – це на Алясці середня зарплата вчителя, в НЮК взагалі 80к+, але треба врахувати, що вартість життя з'їдає практично все – там це фактично рівень бідності. А наприклад у Флориді середня саларі - 48к, звичайно і житло дешевше, але це все одно злидні.
На такі посади йдуть точно не через гроші, а для побічного профіту.
Я офигел, когда моему ребенку в 3 классе начали алгебру в более продвинутом виде давать, чем в мое время в 5. Некоторые типы графиков я узнал уже будучи взрослым, а это в элементери скул дают.
Это при том, что в школе у меня по алгебра и геометрия были 5-ки, участвовал в мат олимпиадах. В институте по вышке 5 было. Но я не знал того, что преподают по математике детям в СЩА.
Блін, ще більш офігенні історії, 3 клас праймарі US? Це 8 років, яка алгебра - предмет називається Math і начебто там ще не дають рівняння та змінні (що і називається алгеброю).
І які там графіки дають у 8 років, тривимірні? І до чого порівнювати з нашою школою минулого століття (тут навряд чи багато людей молодше).
Я сам дуууже добре знаю американські підручники з 2 десь по 6-7, і там все навпаки - знання дають досить широко, але неглибоко. Щодо знань про світ – з географією та особливо з історією теж є проблеми, все дуже американоцентрично. І я особисто не розумію навіщо дітям усі ці епізоди громадянських воєн США і докладно в деталях про боротьбу з рабством. Juneteenth ще з минулого року федеральне свято, ну зашибісь.
Взагалі не критикую до речі американську систему освіти, є плюси, є мінуси, є абсолютно неадекватна вартість вишки. Але казки з фантазіями вже трохи втомили, якщо чесно, особливо не в профільній гілці.
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zerocool
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Додано: Суб 10 вер, 2022 05:39
airmax78 написав: sequence написав: Ромасик написав:
..
А на майдане рассказывали сейчас как вступим и будет как в Европе, 5000 евро. И пенсия 4000.
Вероятно, имели в виду Швейцарию или Люксембург. Людям на Западе сейчас тоже непросто, производства останавливают. Airmax78
, по чем коммуналЪ в Австрии, особенно свет?
Коммуналь за 79 квадратов - EUR 427.23 В т.ч. электричество 63 ойро. Самая большая статья - обслуживание: 2,36 евро за метр. Дом - a-ля хрущевка после реконструкции.
Честно говоря сейчас подумал - что-то овер дох.
В Германии плачу приюлизительно такую же цену за аренду 50 метров со всей комуналью.
Городок в горах, курортная зона Юнеско.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 06:28
zerocool написав: rjkz написав:
Почему не расскажет? Рассказал.
около 35 в час (70 куе в год).
Есть такая должность - помощник учителя. у них 24 (48 куе в год).
Офігільні історії з журналу ералаш, 70к – це на Алясці середня зарплата вчителя, в НЮК взагалі 80к+, але треба врахувати, що вартість життя з'їдає практично все – там це фактично рівень бідності. А наприклад у Флориді середня саларі - 48к, звичайно і житло дешевше, але це все одно злидні.
На такі посади йдуть точно не через гроші, а для побічного профіту.
Я офигел, когда моему ребенку в 3 классе начали алгебру в более продвинутом виде давать, чем в мое время в 5. Некоторые типы графиков я узнал уже будучи взрослым, а это в элементери скул дают.
Это при том, что в школе у меня по алгебра и геометрия были 5-ки, участвовал в мат олимпиадах. В институте по вышке 5 было. Но я не знал того, что преподают по математике детям в СЩА.
Блін, ще більш офігенні історії, 3 клас праймарі US? Це 8 років, яка алгебра - предмет називається Math і начебто там ще не дають рівняння та змінні (що і називається алгеброю).
І які там графіки дають у 8 років, тривимірні? І до чого порівнювати з нашою школою минулого століття (тут навряд чи багато людей молодше).
Я сам дуууже добре знаю американські підручники з 2 десь по 6-7, і там все навпаки - знання дають досить широко, але неглибоко. Щодо знань про світ – з географією та особливо з історією теж є проблеми, все дуже американоцентрично. І я особисто не розумію навіщо дітям усі ці епізоди громадянських воєн США і докладно в деталях про боротьбу з рабством. Juneteenth ще з минулого року федеральне свято, ну зашибісь.
Взагалі не критикую до речі американську систему освіти, є плюси, є мінуси, є абсолютно неадекватна вартість вишки. Але казки з фантазіями вже трохи втомили, якщо чесно, особливо не в профільній гілці.
Особливо байки про американських сантехніків. Вершина еволюції, куди там професорам і доцентам з математики, фізики і хімії!
Пане Rjkz, а Ви часом не сантехніком працевлаштувались у США? Вже заробили перший мільйон доларів на установці унітазів і чистці труб, які забились гавном? Якось Ви так підозріло хвалите цю професію.
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 10 вер, 2022 06:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 06:30
Хомякоид
Что то не сходится
От гор до Маммика 2 часа электричкой, а Маммендорф это 60км от Мюнхена, а говорили что там живёте.
В Маммике, по сути как Белая Церковь, а то и Радомышль при Киеве, 900 чисто аренда дома.
Свет в ЕС вроде везде дорогой
Вам за пару сотен 2К немцы сдают? За 300км от Мюнхена?
Востаннє редагувалось барабашов
в Суб 10 вер, 2022 06:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 06:36
Прохожий написав: 88998899alex написав:
по теме форума.можете мечтать дальше и прикинуть потери. обвал уже идет. и достигнет 70 75% от пика в долларе.
да вы реально оптимист
Я ожидаю что 90-95% в долларе)))
Проте на ширпотреб ціни складуться вдвічі.
На модні МОПи і скритні плінтуси - втроє, вчетверо.
Квартира з євроремонтом за ціною євроремонта - це київська найближча перспектива! Два, три роки, і всі побачать))))
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Додано: Суб 10 вер, 2022 06:47
Хомякоид написав:
В Германии плачу приюлизительно такую же цену за аренду 50 метров со всей комуналью.
Городок в горах, курортная зона Юнеско.
Звикайте до того, що комуналь буде під 1000 ойро за рахунок електроенергії та опалення. Зима близько.
Слава Меркель!
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Додано: Суб 10 вер, 2022 06:57
барабашов написав:Хомякоид
Что то не сходится
От гор до Маммика 2 часа электричкой, а Маммендорф это 60км от Мюнхена, а говорили что там живёте.
В Маммике, по сути как Белая Церковь, а то и Радомышль при Киеве, 900 чисто аренда дома.
Свет в ЕС вроде везде дорогой
Вам за пару сотен 2К немцы сдают? За 300км от Мюнхена?
Вы меня с кем-то путаете.
Я вообще не знаю где этот Маммендорф.
350 аренда + газ и электрика.
Правда проверяли не падеццки перед тем как здать.
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