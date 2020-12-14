RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10264102651026610267>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 125
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
22
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 02:04

  Faceless написав:
  Puente написав:А ви в курсі , що під 85 % студентів в країнах золотого мільярду з нашої точки зору темні і нічого не знають взагалі ?

Міфи,які розпускають по постсовковому просторі ті самі совки, щоб хоч якось виправдати свою недолугість


100%
Просто соверщенно другая система образования, которая позволяет получить общее представление о мире и ну очень глубокие знания в дисциплинах, которые станут профильными в каледже.
Я офигел, когда моему ребенку в 3 классе начали алгебру в более продвинутом виде давать, чем в мое время в 5. Некоторые типы графиков я узнал уже будучи взрослым, а это в элементери скул дают.
Это при том, что в школе у меня по алгебра и геометрия были 5-ки, участвовал в мат олимпиадах. В институте по вышке 5 было. Но я не знал того, что преподают по математике детям в СЩА.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13703
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7136 раз.
Подякували: 4217 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 02:10

  Ромасик написав:
  airmax78 написав:Я просто никогда не интересовался зп преподавателей в Европе. Но был уверен, что уважения к этой профессии здесь больше. Ошибся.

Да, в США учитель получает минималку и чтобы жить должен подрабатывать. Но этого тоже не расскажет rjkz.
А многие эмигранты сейчас получили шанс тест-драйва и вернутся, много чего интересного расскажут о венском кофе, сервисах и расписаниях работы. И ценах.


Почему не расскажет? Рассказал.
около 35 в час (70 куе в год).
Есть такая должность - помощник учителя. у них 24 (48 куе в год).
" Это просто какой-то позор" (реплика Швондера, "Собачье сердце" М.А.Булгаков)
При этом сантехник 40 без лицензии и 80 с лицензией.
Такая несправедливость.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13703
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7136 раз.
Подякували: 4217 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 03:55

  rjkz написав:Почему не расскажет? Рассказал.
около 35 в час (70 куе в год).
Есть такая должность - помощник учителя. у них 24 (48 куе в год).

Офігільні історії з журналу ералаш, 70к – це на Алясці середня зарплата вчителя, в НЮК взагалі 80к+, але треба врахувати, що вартість життя з'їдає практично все – там це фактично рівень бідності. А наприклад у Флориді середня саларі - 48к, звичайно і житло дешевше, але це все одно злидні.
На такі посади йдуть точно не через гроші, а для побічного профіту.

Я офигел, когда моему ребенку в 3 классе начали алгебру в более продвинутом виде давать, чем в мое время в 5. Некоторые типы графиков я узнал уже будучи взрослым, а это в элементери скул дают.
Это при том, что в школе у меня по алгебра и геометрия были 5-ки, участвовал в мат олимпиадах. В институте по вышке 5 было. Но я не знал того, что преподают по математике детям в СЩА.

Блін, ще більш офігенні історії, 3 клас праймарі US? Це 8 років, яка алгебра - предмет називається Math і начебто там ще не дають рівняння та змінні (що і називається алгеброю).
І які там графіки дають у 8 років, тривимірні? І до чого порівнювати з нашою школою минулого століття (тут навряд чи багато людей молодше).
Я сам дуууже добре знаю американські підручники з 2 десь по 6-7, і там все навпаки - знання дають досить широко, але неглибоко. Щодо знань про світ – з географією та особливо з історією теж є проблеми, все дуже американоцентрично. І я особисто не розумію навіщо дітям усі ці епізоди громадянських воєн США і докладно в деталях про боротьбу з рабством. Juneteenth ще з минулого року федеральне свято, ну зашибісь.

Взагалі не критикую до речі американську систему освіти, є плюси, є мінуси, є абсолютно неадекватна вартість вишки. Але казки з фантазіями вже трохи втомили, якщо чесно, особливо не в профільній гілці.
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 354
З нами з: 22.03.11
Подякував: 57 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 05:39

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  Ромасик написав:..
А на майдане рассказывали сейчас как вступим и будет как в Европе, 5000 евро. И пенсия 4000.

Вероятно, имели в виду Швейцарию или Люксембург. Людям на Западе сейчас тоже непросто, производства останавливают.
Airmax78, по чем коммуналЪ в Австрии, особенно свет?

Коммуналь за 79 квадратов - EUR 427.23 В т.ч. электричество 63 ойро. Самая большая статья - обслуживание: 2,36 евро за метр. Дом - a-ля хрущевка после реконструкции.
Честно говоря сейчас подумал - что-то овер дох.


В Германии плачу приюлизительно такую же цену за аренду 50 метров со всей комуналью.
Городок в горах, курортная зона Юнеско.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2067
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2350 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 06:28

  zerocool написав:
  rjkz написав:Почему не расскажет? Рассказал.
около 35 в час (70 куе в год).
Есть такая должность - помощник учителя. у них 24 (48 куе в год).

Офігільні історії з журналу ералаш, 70к – це на Алясці середня зарплата вчителя, в НЮК взагалі 80к+, але треба врахувати, що вартість життя з'їдає практично все – там це фактично рівень бідності. А наприклад у Флориді середня саларі - 48к, звичайно і житло дешевше, але це все одно злидні.
На такі посади йдуть точно не через гроші, а для побічного профіту.

Я офигел, когда моему ребенку в 3 классе начали алгебру в более продвинутом виде давать, чем в мое время в 5. Некоторые типы графиков я узнал уже будучи взрослым, а это в элементери скул дают.
Это при том, что в школе у меня по алгебра и геометрия были 5-ки, участвовал в мат олимпиадах. В институте по вышке 5 было. Но я не знал того, что преподают по математике детям в СЩА.

Блін, ще більш офігенні історії, 3 клас праймарі US? Це 8 років, яка алгебра - предмет називається Math і начебто там ще не дають рівняння та змінні (що і називається алгеброю).
І які там графіки дають у 8 років, тривимірні? І до чого порівнювати з нашою школою минулого століття (тут навряд чи багато людей молодше).
Я сам дуууже добре знаю американські підручники з 2 десь по 6-7, і там все навпаки - знання дають досить широко, але неглибоко. Щодо знань про світ – з географією та особливо з історією теж є проблеми, все дуже американоцентрично. І я особисто не розумію навіщо дітям усі ці епізоди громадянських воєн США і докладно в деталях про боротьбу з рабством. Juneteenth ще з минулого року федеральне свято, ну зашибісь.

Взагалі не критикую до речі американську систему освіти, є плюси, є мінуси, є абсолютно неадекватна вартість вишки. Але казки з фантазіями вже трохи втомили, якщо чесно, особливо не в профільній гілці.

Особливо байки про американських сантехніків. Вершина еволюції, куди там професорам і доцентам з математики, фізики і хімії!

Пане Rjkz, а Ви часом не сантехніком працевлаштувались у США? Вже заробили перший мільйон доларів на установці унітазів і чистці труб, які забились гавном? Якось Ви так підозріло хвалите цю професію.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 10 вер, 2022 06:30, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22977
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1463 раз.
Подякували: 2412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 06:30

Хомякоид
Что то не сходится
От гор до Маммика 2 часа электричкой, а Маммендорф это 60км от Мюнхена, а говорили что там живёте.
В Маммике, по сути как Белая Церковь, а то и Радомышль при Киеве, 900 чисто аренда дома.
Свет в ЕС вроде везде дорогой
Вам за пару сотен 2К немцы сдают? За 300км от Мюнхена?
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 10 вер, 2022 06:41, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
 
Повідомлень: 2534
З нами з: 16.06.15
Подякував: 233 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 06:36

  Прохожий написав:
  88998899alex написав:по теме форума.можете мечтать дальше и прикинуть потери. обвал уже идет. и достигнет 70 75% от пика в долларе.

да вы реально оптимист
Я ожидаю что 90-95% в долларе)))

Проте на ширпотреб ціни складуться вдвічі.
На модні МОПи і скритні плінтуси - втроє, вчетверо.

Квартира з євроремонтом за ціною євроремонта - це київська найближча перспектива! Два, три роки, і всі побачать))))
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22977
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1463 раз.
Подякували: 2412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 06:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Хомякоид написав:В Германии плачу приюлизительно такую же цену за аренду 50 метров со всей комуналью.
Городок в горах, курортная зона Юнеско.

Звикайте до того, що комуналь буде під 1000 ойро за рахунок електроенергії та опалення. Зима близько.
Слава Меркель!
Denik
 
Повідомлень: 1657
З нами з: 23.02.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1042 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 06:57

  барабашов написав:Хомякоид
Что то не сходится
От гор до Маммика 2 часа электричкой, а Маммендорф это 60км от Мюнхена, а говорили что там живёте.
В Маммике, по сути как Белая Церковь, а то и Радомышль при Киеве, 900 чисто аренда дома.
Свет в ЕС вроде везде дорогой
Вам за пару сотен 2К немцы сдают? За 300км от Мюнхена?


Вы меня с кем-то путаете.
Я вообще не знаю где этот Маммендорф.
350 аренда + газ и электрика.
Правда проверяли не падеццки перед тем как здать.

Правда в том что в крупных городах дорого.
Друг снимает в пригороде Берлина 40 метров за 1000 евро. Это с комуналью и мебелью.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2067
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2350 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 07:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:Дааа!
Ужос.
Скоро друг друга будут поедом есть.
Запад загнивает. Образование не идет ни в какое сравнение с советским.
Вы часом скабееву не пересмотрели на ночь?

В Україні давно вже не радянська система освіти. Якість вищої освіти залежить від людей на місцях. Перегином української та мабуть й світової вищої освіти є те, що навіть для роботи з бакалаврами (масові базові знання, як промислове ремесло) викладачів заставляють придумувати щось +- нове на світовому рівні науки та +- регулярно публікуватися в виданнях Scopus/Web of Science. Нафіга це, коли реально треба знати як працює та чи інша галузь промисловості або економіки - не зрозуміло.

+- багато чого перейде до комерційних ІТ-курсів, курсів англійського та тому подібного.
Київ на відміну від того самого Ірпеня лишиться центром освіти в будь-якому її вигляді...
Denik
 
Повідомлень: 1657
З нами з: 23.02.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1042 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 10264102651026610267>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2307, 2308, 2309
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23087 13021798
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 вер, 2022 10:57
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4897969
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4288
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1794)
10.09.2022 09:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.