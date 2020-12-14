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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10264102651026610267

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 125
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
22
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 08:06

  Хомякоид написав:
  барабашов написав:Хомякоид
Что то не сходится
От гор до Маммика 2 часа электричкой, а Маммендорф это 60км от Мюнхена, а говорили что там живёте.
В Маммике, по сути как Белая Церковь, а то и Радомышль при Киеве, 900 чисто аренда дома.
Свет в ЕС вроде везде дорогой
Вам за пару сотен 2К немцы сдают? За 300км от Мюнхена?


Вы меня с кем-то путаете.
Я вообще не знаю где этот Маммендорф.
350 аренда + газ и электрика.
Правда проверяли не падеццки перед тем как здать.

Правда в том что в крупных городах дорого.
Друг снимает в пригороде Берлина 40 метров за 1000 евро. Это с комуналью и мебелью.

Маммендорф это пригород Мюнхена
На запад, почти по дороге на Аусбург и Ульм, а там и Штутгард рядом
Или Вы не в Баварии живёте? Думал в Фюссене
барабашов
 
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