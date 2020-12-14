Хомякоид написав:барабашов написав:Хомякоид
Что то не сходится
От гор до Маммика 2 часа электричкой, а Маммендорф это 60км от Мюнхена, а говорили что там живёте.
В Маммике, по сути как Белая Церковь, а то и Радомышль при Киеве, 900 чисто аренда дома.
Свет в ЕС вроде везде дорогой
Вам за пару сотен 2К немцы сдают? За 300км от Мюнхена?
Вы меня с кем-то путаете.
Я вообще не знаю где этот Маммендорф.
350 аренда + газ и электрика.
Правда проверяли не падеццки перед тем как здать.
Правда в том что в крупных городах дорого.
Друг снимает в пригороде Берлина 40 метров за 1000 евро. Это с комуналью и мебелью.
Маммендорф это пригород Мюнхена
На запад, почти по дороге на Аусбург и Ульм, а там и Штутгард рядом
Или Вы не в Баварии живёте? Думал в Фюссене