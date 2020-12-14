RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10264102651026610267

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 125
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
22
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 10:09

  Frant написав:
  zerocool написав:
  rjkz написав:Почему не расскажет? Рассказал.
около 35 в час (70 куе в год).
Есть такая должность - помощник учителя. у них 24 (48 куе в год).

Офігільні історії з журналу ералаш, 70к – це на Алясці середня зарплата вчителя, в НЮК взагалі 80к+, але треба врахувати, що вартість життя з'їдає практично все – там це фактично рівень бідності. А наприклад у Флориді середня саларі - 48к, звичайно і житло дешевше, але це все одно злидні.
На такі посади йдуть точно не через гроші, а для побічного профіту.

Я офигел, когда моему ребенку в 3 классе начали алгебру в более продвинутом виде давать, чем в мое время в 5. Некоторые типы графиков я узнал уже будучи взрослым, а это в элементери скул дают.
Это при том, что в школе у меня по алгебра и геометрия были 5-ки, участвовал в мат олимпиадах. В институте по вышке 5 было. Но я не знал того, что преподают по математике детям в СЩА.

Блін, ще більш офігенні історії, 3 клас праймарі US? Це 8 років, яка алгебра - предмет називається Math і начебто там ще не дають рівняння та змінні (що і називається алгеброю).
І які там графіки дають у 8 років, тривимірні? І до чого порівнювати з нашою школою минулого століття (тут навряд чи багато людей молодше).
Я сам дуууже добре знаю американські підручники з 2 десь по 6-7, і там все навпаки - знання дають досить широко, але неглибоко. Щодо знань про світ – з географією та особливо з історією теж є проблеми, все дуже американоцентрично. І я особисто не розумію навіщо дітям усі ці епізоди громадянських воєн США і докладно в деталях про боротьбу з рабством. Juneteenth ще з минулого року федеральне свято, ну зашибісь.

Взагалі не критикую до речі американську систему освіти, є плюси, є мінуси, є абсолютно неадекватна вартість вишки. Але казки з фантазіями вже трохи втомили, якщо чесно, особливо не в профільній гілці.

Особливо байки про американських сантехніків. Вершина еволюції, куди там професорам і доцентам з математики, фізики і хімії!

Пане Rjkz, а Ви часом не сантехніком працевлаштувались у США? Вже заробили перший мільйон доларів на установці унітазів і чистці труб, які забились гавном? Якось Ви так підозріло хвалите цю професію.


Не, не сантехником. Не завидуйте.
:mrgreen:
В ващем понимании сантехники только трубы с говном прочищают?
Может это от того, что вы кроме хрушей с забитыми говном трубами больще ничего не видели? И звали бухого сантехника из ЖЭКа.
А вот UA, hume, rjkz, beee и еше множество других форумчан знают откуда берутся коммуникации зданий и понимают, что есть профессии, которые их обеспечивают.
Сантехники, электрики, вентиляционщики и много других. В их жизни были покупки новостроев, а не только "хрущей у метро".
И еще одно. Таких напыщенных индюков в СЩА пока не встречал, которые проявляют неуважение к представителям той или иной профессии. Так что оставайтесь в том месте где вы сейчас сидите и гордитесь, что течет в ваших жилах чистая арийская кровь.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13704
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7136 раз.
Подякували: 4217 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 10:43

Після війни розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Киє

Я от що подумав...

Наші ж закордоном можуть жити на пільгах, як біженці, але... - але НЕ легально працювати і відкладати бабло?!
То такі ТОЧНО не захочуть повертатись, поки тусуються на "пільгах біженців"...🤔
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3883
З нами з: 18.03.21
Подякував: 148 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
3
5
1
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 11:30

  Успіх написав:Я от що подумав...

Наші ж закордоном можуть жити на пільгах, як біженці, але... - але НЕ легально працювати і відкладати бабло?!
То такі ТОЧНО не захочуть повертатись, поки тусуються на "пільгах біженців"...🤔

Успих. Легально всё. И трудоустройство официальное, но тогда уже без соц.выплат.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3497
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 584 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10264102651026610267
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Damien, stm і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2307, 2308, 2309
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23087 13025500
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 вер, 2022 10:57
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4897987
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4288
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3527)
10.09.2022 12:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.