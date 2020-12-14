Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Почему не расскажет? Рассказал. около 35 в час (70 куе в год). Есть такая должность - помощник учителя. у них 24 (48 куе в год).
Офігільні історії з журналу ералаш, 70к – це на Алясці середня зарплата вчителя, в НЮК взагалі 80к+, але треба врахувати, що вартість життя з'їдає практично все – там це фактично рівень бідності. А наприклад у Флориді середня саларі - 48к, звичайно і житло дешевше, але це все одно злидні. На такі посади йдуть точно не через гроші, а для побічного профіту.
Я офигел, когда моему ребенку в 3 классе начали алгебру в более продвинутом виде давать, чем в мое время в 5. Некоторые типы графиков я узнал уже будучи взрослым, а это в элементери скул дают. Это при том, что в школе у меня по алгебра и геометрия были 5-ки, участвовал в мат олимпиадах. В институте по вышке 5 было. Но я не знал того, что преподают по математике детям в СЩА.
Блін, ще більш офігенні історії, 3 клас праймарі US? Це 8 років, яка алгебра - предмет називається Math і начебто там ще не дають рівняння та змінні (що і називається алгеброю). І які там графіки дають у 8 років, тривимірні? І до чого порівнювати з нашою школою минулого століття (тут навряд чи багато людей молодше). Я сам дуууже добре знаю американські підручники з 2 десь по 6-7, і там все навпаки - знання дають досить широко, але неглибоко. Щодо знань про світ – з географією та особливо з історією теж є проблеми, все дуже американоцентрично. І я особисто не розумію навіщо дітям усі ці епізоди громадянських воєн США і докладно в деталях про боротьбу з рабством. Juneteenth ще з минулого року федеральне свято, ну зашибісь.
Взагалі не критикую до речі американську систему освіти, є плюси, є мінуси, є абсолютно неадекватна вартість вишки. Але казки з фантазіями вже трохи втомили, якщо чесно, особливо не в профільній гілці.
Особливо байки про американських сантехніків. Вершина еволюції, куди там професорам і доцентам з математики, фізики і хімії!
Пане Rjkz, а Ви часом не сантехніком працевлаштувались у США? Вже заробили перший мільйон доларів на установці унітазів і чистці труб, які забились гавном? Якось Ви так підозріло хвалите цю професію.
Не, не сантехником. Не завидуйте.
В ващем понимании сантехники только трубы с говном прочищают? Может это от того, что вы кроме хрушей с забитыми говном трубами больще ничего не видели? И звали бухого сантехника из ЖЭКа. А вот UA, hume, rjkz, beee и еше множество других форумчан знают откуда берутся коммуникации зданий и понимают, что есть профессии, которые их обеспечивают. Сантехники, электрики, вентиляционщики и много других. В их жизни были покупки новостроев, а не только "хрущей у метро". И еще одно. Таких напыщенных индюков в СЩА пока не встречал, которые проявляют неуважение к представителям той или иной профессии. Так что оставайтесь в том месте где вы сейчас сидите и гордитесь, что течет в ваших жилах чистая арийская кровь.
Наші ж закордоном можуть жити на пільгах, як біженці, але... - але НЕ легально працювати і відкладати бабло?! То такі ТОЧНО не захочуть повертатись, поки тусуються на "пільгах біженців"...🤔
Успих. Легально всё. И трудоустройство официальное, но тогда уже без соц.выплат.
У меня есть факт-в ПАссау немец как у нас в конверте часть платит
Скорее редкость, штрафы большие. И при грамотной организации, списывать затраты выгоднее. Но люди везде разные. Моему другу 3 года назад немец дом не продал, так и сказал "я не немцу свое имущество не продаю". Мы подкладывали, что бы он родословную продавца просмотрел, явно папа любимый морил евреев прямо на глазах мальца и приговаривал "вырастишь, тоже таким как я будешь!" )))
striped написав:Не понятно даже примерно - расскажите для тех, кто не понял, пожалуйста.
я не в таких глубоких с ней отношениях, смайлики означают что на мой деловой вопрос ей по сути ответить нечего. Бизнес в бьюти держится на постоянных клиентках, вероятность что она там занимается тем же - ноль. Кроме того, наши модели бизнесов там не очень работают, нужен даунгрейт, кто был прорабом там идёт в разнорабочие. А кто был никем конечно в выигрыше. Тут крутил баранку газели, которую сам же ремонтировал, там ему дадут спринтер, чистый комбинезон и поле фантазий для щенячьего восторга.
Мне так нравятся эти уверенные заявления, что я уже начинаю подумывать начать копить деньги на Ирпеньскую Бизнес Академию.