zerocool написав:

rjkz написав: Почему не расскажет? Рассказал.

около 35 в час (70 куе в год).

Есть такая должность - помощник учителя. у них 24 (48 куе в год).

Почему не расскажет? Рассказал.около 35 в час (70 куе в год).Есть такая должность - помощник учителя. у них 24 (48 куе в год).

Я офигел, когда моему ребенку в 3 классе начали алгебру в более продвинутом виде давать, чем в мое время в 5. Некоторые типы графиков я узнал уже будучи взрослым, а это в элементери скул дают.

Это при том, что в школе у меня по алгебра и геометрия были 5-ки, участвовал в мат олимпиадах. В институте по вышке 5 было. Но я не знал того, что преподают по математике детям в СЩА.

Офігільні історії з журналу ералаш, 70к – це на Алясці середня зарплата вчителя, в НЮК взагалі 80к+, але треба врахувати, що вартість життя з'їдає практично все – там це фактично рівень бідності. А наприклад у Флориді середня саларі - 48к, звичайно і житло дешевше, але це все одно злидні.На такі посади йдуть точно не через гроші, а для побічного профіту.Блін, ще більш офігенні історії, 3 клас праймарі US? Це 8 років, яка алгебра - предмет називається Math і начебто там ще не дають рівняння та змінні (що і називається алгеброю).І які там графіки дають у 8 років, тривимірні? І до чого порівнювати з нашою школою минулого століття (тут навряд чи багато людей молодше).Я сам дуууже добре знаю американські підручники з 2 десь по 6-7, і там все навпаки - знання дають досить широко, але неглибоко. Щодо знань про світ – з географією та особливо з історією теж є проблеми, все дуже американоцентрично. І я особисто не розумію навіщо дітям усі ці епізоди громадянських воєн США і докладно в деталях про боротьбу з рабством. Juneteenth ще з минулого року федеральне свято, ну зашибісь.Взагалі не критикую до речі американську систему освіти, є плюси, є мінуси, є абсолютно неадекватна вартість вишки. Але казки з фантазіями вже трохи втомили, якщо чесно, особливо не в профільній гілці.