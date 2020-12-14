RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10265102661026710268>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 125
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
22
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 10:09

  Frant написав:
  zerocool написав:
  rjkz написав:Почему не расскажет? Рассказал.
около 35 в час (70 куе в год).
Есть такая должность - помощник учителя. у них 24 (48 куе в год).

Офігільні історії з журналу ералаш, 70к – це на Алясці середня зарплата вчителя, в НЮК взагалі 80к+, але треба врахувати, що вартість життя з'їдає практично все – там це фактично рівень бідності. А наприклад у Флориді середня саларі - 48к, звичайно і житло дешевше, але це все одно злидні.
На такі посади йдуть точно не через гроші, а для побічного профіту.

Я офигел, когда моему ребенку в 3 классе начали алгебру в более продвинутом виде давать, чем в мое время в 5. Некоторые типы графиков я узнал уже будучи взрослым, а это в элементери скул дают.
Это при том, что в школе у меня по алгебра и геометрия были 5-ки, участвовал в мат олимпиадах. В институте по вышке 5 было. Но я не знал того, что преподают по математике детям в СЩА.

Блін, ще більш офігенні історії, 3 клас праймарі US? Це 8 років, яка алгебра - предмет називається Math і начебто там ще не дають рівняння та змінні (що і називається алгеброю).
І які там графіки дають у 8 років, тривимірні? І до чого порівнювати з нашою школою минулого століття (тут навряд чи багато людей молодше).
Я сам дуууже добре знаю американські підручники з 2 десь по 6-7, і там все навпаки - знання дають досить широко, але неглибоко. Щодо знань про світ – з географією та особливо з історією теж є проблеми, все дуже американоцентрично. І я особисто не розумію навіщо дітям усі ці епізоди громадянських воєн США і докладно в деталях про боротьбу з рабством. Juneteenth ще з минулого року федеральне свято, ну зашибісь.

Взагалі не критикую до речі американську систему освіти, є плюси, є мінуси, є абсолютно неадекватна вартість вишки. Але казки з фантазіями вже трохи втомили, якщо чесно, особливо не в профільній гілці.

Особливо байки про американських сантехніків. Вершина еволюції, куди там професорам і доцентам з математики, фізики і хімії!

Пане Rjkz, а Ви часом не сантехніком працевлаштувались у США? Вже заробили перший мільйон доларів на установці унітазів і чистці труб, які забились гавном? Якось Ви так підозріло хвалите цю професію.


Не, не сантехником. Не завидуйте.
:mrgreen:
В ващем понимании сантехники только трубы с говном прочищают?
Может это от того, что вы кроме хрушей с забитыми говном трубами больще ничего не видели? И звали бухого сантехника из ЖЭКа.
А вот UA, hume, rjkz, beee и еше множество других форумчан знают откуда берутся коммуникации зданий и понимают, что есть профессии, которые их обеспечивают.
Сантехники, электрики, вентиляционщики и много других. В их жизни были покупки новостроев, а не только "хрущей у метро".
И еще одно. Таких напыщенных индюков в СЩА пока не встречал, которые проявляют неуважение к представителям той или иной профессии. Так что оставайтесь в том месте где вы сейчас сидите и гордитесь, что течет в ваших жилах чистая арийская кровь.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13704
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7136 раз.
Подякували: 4219 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 10:43

Після війни розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Киє

Я от що подумав...

Наші ж закордоном можуть жити на пільгах, як біженці, але... - але НЕ легально працювати і відкладати бабло?!
То такі ТОЧНО не захочуть повертатись, поки тусуються на "пільгах біженців"...🤔
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3889
З нами з: 18.03.21
Подякував: 148 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
3
5
1
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 11:30

  Успіх написав:Я от що подумав...

Наші ж закордоном можуть жити на пільгах, як біженці, але... - але НЕ легально працювати і відкладати бабло?!
То такі ТОЧНО не захочуть повертатись, поки тусуються на "пільгах біженців"...🤔

Успих. Легально всё. И трудоустройство официальное, но тогда уже без соц.выплат.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3498
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 584 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 11:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Успіх написав:Я от що подумав...

Наші ж закордоном можуть жити на пільгах, як біженці, але... - але НЕ легально працювати і відкладати бабло?!
То такі ТОЧНО не захочуть повертатись, поки тусуються на "пільгах біженців"...
Не всі як біженці оформлені. В мене всі знайомі виїхали не біженцями, працюють, самі платять оренду.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31927
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7578 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 11:39

  stm написав:
  Успіх написав:Я от що подумав...

Наші ж закордоном можуть жити на пільгах, як біженці, але... - але НЕ легально працювати і відкладати бабло?!
То такі ТОЧНО не захочуть повертатись, поки тусуються на "пільгах біженців"...🤔

Успих. Легально всё. И трудоустройство официальное, но тогда уже без соц.выплат.

У меня есть факт-в ПАссау немец как у нас в конверте часть платит :D
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6987
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1422 раз.
Подякували: 1379 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 11:48

  Мизантрóп написав:
  stm написав:
  Успіх написав:Я от що подумав...

Наші ж закордоном можуть жити на пільгах, як біженці, але... - але НЕ легально працювати і відкладати бабло?!
То такі ТОЧНО не захочуть повертатись, поки тусуються на "пільгах біженців"...🤔

Успих. Легально всё. И трудоустройство официальное, но тогда уже без соц.выплат.

У меня есть факт-в ПАссау немец как у нас в конверте часть платит :D

Скорее редкость, штрафы большие. И при грамотной организации, списывать затраты выгоднее. Но люди везде разные. Моему другу 3 года назад немец дом не продал, так и сказал "я не немцу свое имущество не продаю". Мы подкладывали, что бы он родословную продавца просмотрел, явно папа любимый морил евреев прямо на глазах мальца и приговаривал "вырастишь, тоже таким как я будешь!" )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3498
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 584 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 11:49

  vitaliian написав:
  striped написав:Не понятно даже примерно - расскажите для тех, кто не понял, пожалуйста.
я не в таких глубоких с ней отношениях, смайлики означают что на мой деловой вопрос ей по сути ответить нечего. Бизнес в бьюти держится на постоянных клиентках, вероятность что она там занимается тем же - ноль. Кроме того, наши модели бизнесов там не очень работают, нужен даунгрейт, кто был прорабом там идёт в разнорабочие. А кто был никем конечно в выигрыше. Тут крутил баранку газели, которую сам же ремонтировал, там ему дадут спринтер, чистый комбинезон и поле фантазий для щенячьего восторга.


Мне так нравятся эти уверенные заявления, что я уже начинаю подумывать начать копить деньги на Ирпеньскую Бизнес Академию.

striped
 
Повідомлень: 1583
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3139 раз.
Подякували: 658 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 12:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Наш венский узник может удачно откупить Голосуху обратно, приклеить свой полтосик и закрыть гештальт - https://rieltor.ua/flats-sale/view/10568093/
striped
 
Повідомлень: 1583
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3139 раз.
Подякували: 658 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 13:52

  Успіх написав:Я от що подумав...

Наші ж закордоном можуть жити на пільгах, як біженці, але... - але НЕ легально працювати і відкладати бабло?!
То такі ТОЧНО не захочуть повертатись, поки тусуються на "пільгах біженців"...🤔

Льготы для беженцев быстро закончатся, как и сам статус, с окончанием войны.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23058
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 14:23

  striped написав:Мне так нравятся эти уверенные заявления
а в чем я должен быть не уверен? Ее бизнес в ирпене я видел своими глазами. В ту же польшу выехал не один мой знакомый, бизнес (хостел в Кракове) открыла только одна семейная :mrgreen: пара. Остальные работают по найму. У одного было свое сто теперь сам гайки крутит. Бизнес это не только умение что то делать но и знание законов, умение организовать работу людей, привлечь клиентов. С её нулевым знанием польского можно помидоры продавать, а бизнес вести - ну вряд ли. Только мечтатели уверены что в Европе все двери перед нашими беженцами открыты. Кое какие открыты, те куда местные идти не хотят. Догадаетесь сами какие.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 вер, 2022 14:27, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14459
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2069 раз.
Подякували: 2919 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10265102661026710268>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2307, 2308, 2309
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23087 13029389
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 вер, 2022 10:57
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4897995
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4288
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4465)
10.09.2022 15:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.