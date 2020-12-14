ЛАД написав:
Льготы для беженцев быстро закончатся, как и сам статус, с окончанием войны.
Так справа в тім, що війна - може не так швидко завершитись...
НАЙОПТИМІСТИЧНІШИЙ прогноз - це завершення війни/наша перемога до кінця цього року!
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Додано: Суб 10 вер, 2022 14:27
Так справа в тім, що війна - може не так швидко завершитись...
НАЙОПТИМІСТИЧНІШИЙ прогноз - це завершення війни/наша перемога до кінця цього року!
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