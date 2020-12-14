ЛАД написав:
Льготы для беженцев быстро закончатся, как и сам статус, с окончанием войны.
Так справа в тім, що війна - може не так швидко завершитись...
НАЙОПТИМІСТИЧНІШИЙ прогноз - це завершення війни/наша перемога до кінця цього року!
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Додано: Суб 10 вер, 2022 14:27
Так справа в тім, що війна - може не так швидко завершитись...
НАЙОПТИМІСТИЧНІШИЙ прогноз - це завершення війни/наша перемога до кінця цього року!
Додано: Суб 10 вер, 2022 15:45
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Антей, ваше сообщение удалили. Но я без цитат отвечу. Не каждый банковский сотрудник найдет счастье в работе горничной. Не всякая медсестра захочет учить немецкий в совершенстве и получать сертификаты, если над Украиной перестанут летать бомбы. Не каждый готов быть водителем мусоровоза для того что бы ребенок учился в немецкой школе. У меня сестра ФОП, 2% налог. Тут в Чехии, самое мелконалогооблагаемое аналог фопа это ставка подоходного налога составляет 15% в отношении дохода до 1867728 CZK (с 2022 года) и 23% с превышения. Мед.страховка оплачивается отдельно. Детсад, в отличие от школы, платный - 19000 крон/месяц. Окулисты детские бесплатные, для детей младше 4 лет вообще редкость, и нас по блату записали на март 2023 года
В Европе, как и в США, есть свои беспорные "плюшки" и свои жирные "минусы". Неправильная оценка плюсов и минусов, а особенно незамечание минусов ведёт к трагическим последствиям и разрушению мечт
Додано: Суб 10 вер, 2022 15:46
Каюсь, с минималкой перегнул, но и вы 70к на все штаты не обобщайте. И на всех учителей впрочем. Я находил инфу и о 29 в час и 40-50 в год
Додано: Суб 10 вер, 2022 15:55
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 10 вер, 2022 15:56
Додано: Суб 10 вер, 2022 15:59
Бедненький. Оставьте номер карты, мы скинемся.
Учитель платит 41,5% налогов
От фопов в прошлом году зашло около 3% бюджетных доходов. И то это еще среди них куча мойщиков. Если бы ничего не платили, бюджет бы даже не почувствовал
Додано: Суб 10 вер, 2022 16:04
Не перешли на 2% те кто мутит с возвратом НДС
Разница в курсах нивелировались снятием первые 3 месяца налички в ЕС по фикс.курсу НБУ.
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