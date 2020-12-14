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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10265102661026710268

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 125
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
22
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 14:27

  ЛАД написав:
  Успіх написав:Я от що подумав...

Наші ж закордоном можуть жити на пільгах, як біженці, але... - але НЕ легально працювати і відкладати бабло?!
То такі ТОЧНО не захочуть повертатись, поки тусуються на "пільгах біженців"...🤔

Льготы для беженцев быстро закончатся, как и сам статус, с окончанием войны.

Так справа в тім, що війна - може не так швидко завершитись... :roll:
НАЙОПТИМІСТИЧНІШИЙ прогноз - це завершення війни/наша перемога до кінця цього року!
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 15:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Антей, ваше сообщение удалили. Но я без цитат отвечу. Не каждый банковский сотрудник найдет счастье в работе горничной. Не всякая медсестра захочет учить немецкий в совершенстве и получать сертификаты, если над Украиной перестанут летать бомбы. Не каждый готов быть водителем мусоровоза для того что бы ребенок учился в немецкой школе. У меня сестра ФОП, 2% налог. Тут в Чехии, самое мелконалогооблагаемое аналог фопа это ставка подоходного налога составляет 15% в отношении дохода до 1867728 CZK (с 2022 года) и 23% с превышения. Мед.страховка оплачивается отдельно. Детсад, в отличие от школы, платный - 19000 крон/месяц. Окулисты детские бесплатные, для детей младше 4 лет вообще редкость, и нас по блату записали на март 2023 года :)
В Европе, как и в США, есть свои беспорные "плюшки" и свои жирные "минусы". Неправильная оценка плюсов и минусов, а особенно незамечание минусов ведёт к трагическим последствиям и разрушению мечт ;)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 15:46

  rjkz написав:
  Ромасик написав:
  airmax78 написав:Я просто никогда не интересовался зп преподавателей в Европе. Но был уверен, что уважения к этой профессии здесь больше. Ошибся.

Да, в США учитель получает минималку и чтобы жить должен подрабатывать. Но этого тоже не расскажет rjkz.
А многие эмигранты сейчас получили шанс тест-драйва и вернутся, много чего интересного расскажут о венском кофе, сервисах и расписаниях работы. И ценах.


Почему не расскажет? Рассказал.
около 35 в час (70 куе в год).

Каюсь, с минималкой перегнул, но и вы 70к на все штаты не обобщайте. И на всех учителей впрочем. Я находил инфу и о 29 в час и 40-50 в год
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 15:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  stm написав:У меня сестра ФОП, 2% налог.

Сильно гладко стелите, у меня ФОП 5%, + ЕСВ + потери от разницы курсов (налог НБУ) от 10 до 25% - теперь посчитайте все это вместе. Максимально летом выходило отдавать до 33% от зарплаты.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 15:56

  Успіх написав: але НЕ легально працювати

Вы только это не озвучивайте это за тем самым кордоном, а то буде біда
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 15:59

  BIGor написав:
  stm написав:У меня сестра ФОП, 2% налог.

Сильно гладко стелите, у меня ФОП 5%, + ЕСВ + потери от разницы курсов (налог НБУ) от 10 до 25% - теперь посчитайте все это вместе. Максимально летом выходило отдавать до 33% от зарплаты.

Бедненький. Оставьте номер карты, мы скинемся.
Учитель платит 41,5% налогов
От фопов в прошлом году зашло около 3% бюджетных доходов. И то это еще среди них куча мойщиков. Если бы ничего не платили, бюджет бы даже не почувствовал
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 16:04

  BIGor написав:
  stm написав:У меня сестра ФОП, 2% налог.

Сильно гладко стелите, у меня ФОП 5%, + ЕСВ + потери от разницы курсов (налог НБУ) от 10 до 25% - теперь посчитайте все это вместе. Максимально летом выходило отдавать до 33% от зарплаты.

Не перешли на 2% те кто мутит с возвратом НДС ;)
Разница в курсах нивелировались снятием первые 3 месяца налички в ЕС по фикс.курсу НБУ.
stm
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