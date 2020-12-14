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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 вер, 2022 14:27
ЛАД написав: Успіх написав:
Я от що подумав...
Наші ж закордоном можуть жити на пільгах, як біженці, але... - але НЕ легально працювати і відкладати бабло?!
То такі ТОЧНО не захочуть повертатись, поки тусуються на "пільгах біженців"...🤔
Льготы для беженцев быстро закончатся
, как и сам статус, с окончанием войны.
Так справа в тім, що війна - може не так швидко завершитись...
НАЙОПТИМІСТИЧНІШИЙ прогноз - це завершення війни/наша перемога до кінця цього року!
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Успіх
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Додано: Суб 10 вер, 2022 15:45
Антей, ваше сообщение удалили. Но я без цитат отвечу. Не каждый банковский сотрудник найдет счастье в работе горничной. Не всякая медсестра захочет учить немецкий в совершенстве и получать сертификаты, если над Украиной перестанут летать бомбы. Не каждый готов быть водителем мусоровоза для того что бы ребенок учился в немецкой школе. У меня сестра ФОП, 2% налог. Тут в Чехии, самое мелконалогооблагаемое аналог фопа это ставка подоходного налога составляет 15% в отношении дохода до 1867728 CZK (с 2022 года) и 23% с превышения. Мед.страховка оплачивается отдельно. Детсад, в отличие от школы, платный - 19000 крон/месяц. Окулисты детские бесплатные, для детей младше 4 лет вообще редкость, и нас по блату записали на март 2023 года
В Европе, как и в США, есть свои беспорные "плюшки" и свои жирные "минусы". Неправильная оценка плюсов и минусов, а особенно незамечание минусов ведёт к трагическим последствиям и разрушению мечт
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stm
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Додано: Суб 10 вер, 2022 15:46
rjkz написав: Ромасик написав: airmax78 написав:
Я просто никогда не интересовался зп преподавателей в Европе. Но был уверен, что уважения к этой профессии здесь больше. Ошибся.
Да, в США учитель получает минималку и чтобы жить должен подрабатывать. Но этого тоже не расскажет rjkz.
А многие эмигранты сейчас получили шанс тест-драйва и вернутся, много чего интересного расскажут о венском кофе, сервисах и расписаниях работы. И ценах.
Почему не расскажет? Рассказал.
около 35 в час (70 куе в год).
Каюсь, с минималкой перегнул, но и вы 70к на все штаты не обобщайте. И на всех учителей впрочем. Я находил инфу и о 29 в час и 40-50 в год
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Ромасик
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Додано: Суб 10 вер, 2022 15:55
stm написав:
У меня сестра ФОП, 2% налог.
Сильно гладко стелите, у меня ФОП 5%, + ЕСВ + потери от разницы курсов (налог НБУ) от 10 до 25% - теперь посчитайте все это вместе. Максимально летом выходило отдавать до 33% от зарплаты.
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BIGor
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Додано: Суб 10 вер, 2022 15:56
Успіх написав:
але НЕ легально працювати
Вы только это не озвучивайте это за тем самым кордоном, а то буде біда
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Ромасик
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Додано: Суб 10 вер, 2022 16:04
BIGor написав: stm написав:
У меня сестра ФОП, 2% налог.
Сильно гладко стелите, у меня ФОП 5%, + ЕСВ + потери от разницы курсов (налог НБУ) от 10 до 25% - теперь посчитайте все это вместе. Максимально летом выходило отдавать до 33% от зарплаты.
Не перешли на 2% те кто мутит с возвратом НДС
Разница в курсах нивелировались снятием первые 3 месяца налички в ЕС по фикс.курсу НБУ.
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stm
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Додано: Суб 10 вер, 2022 16:10
stm написав: BIGor написав: stm написав:
У меня сестра ФОП, 2% налог.
Сильно гладко стелите, у меня ФОП 5%, + ЕСВ + потери от разницы курсов (налог НБУ) от 10 до 25% - теперь посчитайте все это вместе. Максимально летом выходило отдавать до 33% от зарплаты.
Не перешли на 2% те кто мутит с возвратом НДС
Разница в курсах нивелировались снятием первые 3 месяца налички в ЕС по фикс.курсу НБУ.
Ніхто зі знайомих на 2% не переходив, це якось некомільфо
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Faceless
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Додано: Суб 10 вер, 2022 16:16
stm написав: BIGor написав: stm написав:
У меня сестра ФОП, 2% налог.
Сильно гладко стелите, у меня ФОП 5%, + ЕСВ + потери от разницы курсов (налог НБУ) от 10 до 25% - теперь посчитайте все это вместе. Максимально летом выходило отдавать до 33% от зарплаты.
Не перешли на 2% те кто мутит с возвратом НДС
Разница в курсах нивелировались снятием первые 3 месяца налички в ЕС по фикс.курсу НБУ.
Ну Ваша сестра может и мутит НДС и может снимать в ЕС - у меня такой возможности нет.
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BIGor
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Додано: Суб 10 вер, 2022 16:17
Faceless написав: stm написав:
Не перешли на 2% те кто мутит с возвратом НДС
Разница в курсах нивелировались снятием первые 3 месяца налички в ЕС по фикс.курсу НБУ.
Ніхто зі знайомих на 2% не переходив, це якось некомільфо
Абсолютно законный налог, даже для средних фирм в т.ч., оборот не более 10млрд. Есть несколько исключений по кведам ещё. Я не считаю это хороший нормой тоже, но если есть, то есть. Не перешли - ок, перешли - тоже ок, ибо в рамках Закона на период военного положения. Знаю кто резво скакнул на 2%, потерял НДС, посчитал и вернулся
тоже молодец компания, но считает плохо )))
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stm
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