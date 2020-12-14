RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10266102671026810269>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 125
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
22
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 14:27

  ЛАД написав:
  Успіх написав:Я от що подумав...

Наші ж закордоном можуть жити на пільгах, як біженці, але... - але НЕ легально працювати і відкладати бабло?!
То такі ТОЧНО не захочуть повертатись, поки тусуються на "пільгах біженців"...🤔

Льготы для беженцев быстро закончатся, как и сам статус, с окончанием войны.

Так справа в тім, що війна - може не так швидко завершитись... :roll:
НАЙОПТИМІСТИЧНІШИЙ прогноз - це завершення війни/наша перемога до кінця цього року!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3889
З нами з: 18.03.21
Подякував: 148 раз.
Подякували: 611 раз.
 
Профіль
3
5
1
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 15:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Антей, ваше сообщение удалили. Но я без цитат отвечу. Не каждый банковский сотрудник найдет счастье в работе горничной. Не всякая медсестра захочет учить немецкий в совершенстве и получать сертификаты, если над Украиной перестанут летать бомбы. Не каждый готов быть водителем мусоровоза для того что бы ребенок учился в немецкой школе. У меня сестра ФОП, 2% налог. Тут в Чехии, самое мелконалогооблагаемое аналог фопа это ставка подоходного налога составляет 15% в отношении дохода до 1867728 CZK (с 2022 года) и 23% с превышения. Мед.страховка оплачивается отдельно. Детсад, в отличие от школы, платный - 19000 крон/месяц. Окулисты детские бесплатные, для детей младше 4 лет вообще редкость, и нас по блату записали на март 2023 года :)
В Европе, как и в США, есть свои беспорные "плюшки" и свои жирные "минусы". Неправильная оценка плюсов и минусов, а особенно незамечание минусов ведёт к трагическим последствиям и разрушению мечт ;)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3502
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 586 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 15:46

  rjkz написав:
  Ромасик написав:
  airmax78 написав:Я просто никогда не интересовался зп преподавателей в Европе. Но был уверен, что уважения к этой профессии здесь больше. Ошибся.

Да, в США учитель получает минималку и чтобы жить должен подрабатывать. Но этого тоже не расскажет rjkz.
А многие эмигранты сейчас получили шанс тест-драйва и вернутся, много чего интересного расскажут о венском кофе, сервисах и расписаниях работы. И ценах.


Почему не расскажет? Рассказал.
около 35 в час (70 куе в год).

Каюсь, с минималкой перегнул, но и вы 70к на все штаты не обобщайте. И на всех учителей впрочем. Я находил инфу и о 29 в час и 40-50 в год
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5007
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1251 раз.
Подякували: 748 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 15:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  stm написав:У меня сестра ФОП, 2% налог.

Сильно гладко стелите, у меня ФОП 5%, + ЕСВ + потери от разницы курсов (налог НБУ) от 10 до 25% - теперь посчитайте все это вместе. Максимально летом выходило отдавать до 33% от зарплаты.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6569
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1048 раз.
Подякували: 1406 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 15:56

  Успіх написав: але НЕ легально працювати

Вы только это не озвучивайте это за тем самым кордоном, а то буде біда
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5007
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1251 раз.
Подякували: 748 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 16:04

  BIGor написав:
  stm написав:У меня сестра ФОП, 2% налог.

Сильно гладко стелите, у меня ФОП 5%, + ЕСВ + потери от разницы курсов (налог НБУ) от 10 до 25% - теперь посчитайте все это вместе. Максимально летом выходило отдавать до 33% от зарплаты.

Не перешли на 2% те кто мутит с возвратом НДС ;)
Разница в курсах нивелировались снятием первые 3 месяца налички в ЕС по фикс.курсу НБУ.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3502
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 586 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 16:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

stm написав:
  BIGor написав:
  stm написав:У меня сестра ФОП, 2% налог.

Сильно гладко стелите, у меня ФОП 5%, + ЕСВ + потери от разницы курсов (налог НБУ) от 10 до 25% - теперь посчитайте все это вместе. Максимально летом выходило отдавать до 33% от зарплаты.

Не перешли на 2% те кто мутит с возвратом НДС ;)
Разница в курсах нивелировались снятием первые 3 месяца налички в ЕС по фикс.курсу НБУ.
Ніхто зі знайомих на 2% не переходив, це якось некомільфо
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31929
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7579 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 16:16

  stm написав:
  BIGor написав:
  stm написав:У меня сестра ФОП, 2% налог.

Сильно гладко стелите, у меня ФОП 5%, + ЕСВ + потери от разницы курсов (налог НБУ) от 10 до 25% - теперь посчитайте все это вместе. Максимально летом выходило отдавать до 33% от зарплаты.

Не перешли на 2% те кто мутит с возвратом НДС ;)
Разница в курсах нивелировались снятием первые 3 месяца налички в ЕС по фикс.курсу НБУ.

Ну Ваша сестра может и мутит НДС и может снимать в ЕС - у меня такой возможности нет.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6569
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1048 раз.
Подякували: 1406 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 16:17

  Faceless написав:
stm написав:Не перешли на 2% те кто мутит с возвратом НДС ;)
Разница в курсах нивелировались снятием первые 3 месяца налички в ЕС по фикс.курсу НБУ.
Ніхто зі знайомих на 2% не переходив, це якось некомільфо

Абсолютно законный налог, даже для средних фирм в т.ч., оборот не более 10млрд. Есть несколько исключений по кведам ещё. Я не считаю это хороший нормой тоже, но если есть, то есть. Не перешли - ок, перешли - тоже ок, ибо в рамках Закона на период военного положения. Знаю кто резво скакнул на 2%, потерял НДС, посчитал и вернулся :) тоже молодец компания, но считает плохо )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3502
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 586 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 16:19

  BIGor написав:Ну Ваша сестра может и мутит НДС и может снимать в ЕС - у меня такой возможности нет.

Вы ж супругой просчитывали Польшу. Хотя... Не все одинаково хорошо считают и, походу, читают тоже... 2% предполагает лишения статуса платильщика НДС ;)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3502
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 586 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10266102671026810269>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2307, 2308, 2309
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23087 13033268
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 вер, 2022 10:57
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4898000
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4288
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.