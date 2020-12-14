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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 10 вер, 2022 16:31
stm написав: Faceless написав: stm написав:
Не перешли на 2% те кто мутит с возвратом НДС
Разница в курсах нивелировались снятием первые 3 месяца налички в ЕС по фикс.курсу НБУ.
Ніхто зі знайомих на 2% не переходив, це якось некомільфо
Абсолютно законный налог, даже для средних фирм в т.ч., оборот не более 10млрд. Есть несколько исключений по кведам ещё. Я не считаю это хороший нормой тоже, но если есть, то есть. Не перешли - ок, перешли - тоже ок, ибо в рамках Закона на период военного положения. Знаю кто резво скакнул на 2%, потерял НДС, посчитал и вернулся
тоже молодец компания, но считает плохо )))
Так, законний, але сороміцький та огидний. Ну, хіба що це реально для врятування бізнесу від закриття
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Faceless
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Додано: Суб 10 вер, 2022 16:59
vitaliian написав: striped написав:
Мне так нравятся эти уверенные заявления
а в чем я должен быть не уверен? Ее бизнес в ирпене я видел своими глазами. В ту же польшу выехал не один мой знакомый, бизнес (хостел в Кракове) открыла только одна семейная
пара. Остальные работают по найму. У одного было свое сто теперь сам гайки крутит. Бизнес это не только умение что то делать но и знание законов, умение организовать работу людей, привлечь клиентов.
С её нулевым знанием польского можно помидоры продавать, а бизнес вести - ну вряд ли. Только мечтатели уверены что в Европе все двери перед нашими беженцами открыты. Кое какие открыты, те куда местные идти не хотят. Догадаетесь сами какие.
То что выделенное - это верно, но вывод - оторвать и выбросить.
Что плохого в том, чтобы начать с того, что ты умеешь, пока не пообвыкся и не вошел в местную струю?
В мире миллионы украинских эмигрантов. Среди них есть и такие ведет свой бизнес.
Они не приехали и с корабля защли в свой офис и их встречала толпа сотрудников.
Да и не факт, что тот опыт ведения бизнеса который у них был в Украине будет востребован. Нужен новый опыт.
Обычно эмигранты идут наемными работниками, перенимают опыт и открывают свой бизнес в той модели, где они работали. На это уходит несколько лет.
Война и беженцы от нее только полгода. Каких достижений вы ждете за это время?
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rjkz
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Додано: Суб 10 вер, 2022 17:14
Ромасик написав: rjkz написав: Ромасик написав:
Да, в США учитель получает минималку и чтобы жить должен подрабатывать. Но этого тоже не расскажет rjkz.
А многие эмигранты сейчас получили шанс тест-драйва и вернутся, много чего интересного расскажут о венском кофе, сервисах и расписаниях работы. И ценах.
Почему не расскажет? Рассказал.
около 35 в час (70 куе в год).
Каюсь, с минималкой перегнул, но и вы 70к на все штаты не обобщайте. И на всех учителей впрочем. Я находил инфу и о 29 в час и 40-50 в год
В США есть очень депрессивные территории. Школы содержатся с праперти такс.
Если много недвижимости (как в НЙ) или высокие таксы (как в Нью Джерси), то зарплаты у учителей высокие, штат укомплектован, школы обеспечны всем, чем только можно ( и нельзя) представить.
Но есть и другие места и там ситуация другая.
Но никто не держит учителя в горах Монтаны, он может переехать в другое место.
С другой стороны в Украине финансирование централизованное и зп учителя в депрессивном городке - это "жизнь удалась", в Киеве это "обняться и заплакать".
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rjkz
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Додано: Суб 10 вер, 2022 17:26
stm написав:
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У меня сестра ФОП, 2% налог.
.....
Это что за налог? По какой группе?
Или это какое-то изменение на период войны?
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