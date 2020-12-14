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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 125
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
22
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 16:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

stm написав:
  Faceless написав:
stm написав:Не перешли на 2% те кто мутит с возвратом НДС ;)
Разница в курсах нивелировались снятием первые 3 месяца налички в ЕС по фикс.курсу НБУ.
Ніхто зі знайомих на 2% не переходив, це якось некомільфо

Абсолютно законный налог, даже для средних фирм в т.ч., оборот не более 10млрд. Есть несколько исключений по кведам ещё. Я не считаю это хороший нормой тоже, но если есть, то есть. Не перешли - ок, перешли - тоже ок, ибо в рамках Закона на период военного положения. Знаю кто резво скакнул на 2%, потерял НДС, посчитал и вернулся :) тоже молодец компания, но считает плохо )))


Так, законний, але сороміцький та огидний. Ну, хіба що це реально для врятування бізнесу від закриття
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 16:59

  vitaliian написав:
  striped написав:Мне так нравятся эти уверенные заявления
а в чем я должен быть не уверен? Ее бизнес в ирпене я видел своими глазами. В ту же польшу выехал не один мой знакомый, бизнес (хостел в Кракове) открыла только одна семейная :mrgreen: пара. Остальные работают по найму. У одного было свое сто теперь сам гайки крутит. Бизнес это не только умение что то делать но и знание законов, умение организовать работу людей, привлечь клиентов. С её нулевым знанием польского можно помидоры продавать, а бизнес вести - ну вряд ли. Только мечтатели уверены что в Европе все двери перед нашими беженцами открыты. Кое какие открыты, те куда местные идти не хотят. Догадаетесь сами какие.


То что выделенное - это верно, но вывод - оторвать и выбросить.
Что плохого в том, чтобы начать с того, что ты умеешь, пока не пообвыкся и не вошел в местную струю?
В мире миллионы украинских эмигрантов. Среди них есть и такие ведет свой бизнес.
Они не приехали и с корабля защли в свой офис и их встречала толпа сотрудников.
Да и не факт, что тот опыт ведения бизнеса который у них был в Украине будет востребован. Нужен новый опыт.
Обычно эмигранты идут наемными работниками, перенимают опыт и открывают свой бизнес в той модели, где они работали. На это уходит несколько лет.
Война и беженцы от нее только полгода. Каких достижений вы ждете за это время?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 17:14

  Ромасик написав:
  rjkz написав:
  Ромасик написав:Да, в США учитель получает минималку и чтобы жить должен подрабатывать. Но этого тоже не расскажет rjkz.
А многие эмигранты сейчас получили шанс тест-драйва и вернутся, много чего интересного расскажут о венском кофе, сервисах и расписаниях работы. И ценах.


Почему не расскажет? Рассказал.
около 35 в час (70 куе в год).

Каюсь, с минималкой перегнул, но и вы 70к на все штаты не обобщайте. И на всех учителей впрочем. Я находил инфу и о 29 в час и 40-50 в год


В США есть очень депрессивные территории. Школы содержатся с праперти такс.
Если много недвижимости (как в НЙ) или высокие таксы (как в Нью Джерси), то зарплаты у учителей высокие, штат укомплектован, школы обеспечны всем, чем только можно ( и нельзя) представить.
Но есть и другие места и там ситуация другая.
Но никто не держит учителя в горах Монтаны, он может переехать в другое место.
С другой стороны в Украине финансирование централизованное и зп учителя в депрессивном городке - это "жизнь удалась", в Киеве это "обняться и заплакать".
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 17:26

  stm написав:........
У меня сестра ФОП, 2% налог.
.....

Это что за налог? По какой группе?
Или это какое-то изменение на период войны?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 17:39

  BIGor написав:
  stm написав:У меня сестра ФОП, 2% налог.

Сильно гладко стелите, у меня ФОП 5%, + ЕСВ + потери от разницы курсов (налог НБУ) от 10 до 25% - теперь посчитайте все это вместе. Максимально летом выходило отдавать до 33% от зарплаты.

там в сестри яке купи-продай рога-копита, можуть і 2%, якщо то іде як ФОП на площадці якофго (супер)маркета. Мені в магази овочі пропікують на касі на ФОП Вася, а шоколадки на ФОП Маша, може в знайомої стм аналогічний (нає)бізнес
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 17:42

  rjkz написав:
  vitaliian написав:
  striped написав:Мне так нравятся эти уверенные заявления
а в чем я должен быть не уверен? Ее бизнес в ирпене я видел своими глазами. В ту же польшу выехал не один мой знакомый, бизнес (хостел в Кракове) открыла только одна семейная :mrgreen: пара. Остальные работают по найму. У одного было свое сто теперь сам гайки крутит. Бизнес это не только умение что то делать но и знание законов, умение организовать работу людей, привлечь клиентов. С её нулевым знанием польского можно помидоры продавать, а бизнес вести - ну вряд ли. Только мечтатели уверены что в Европе все двери перед нашими беженцами открыты. Кое какие открыты, те куда местные идти не хотят. Догадаетесь сами какие.


То что выделенное - это верно, но вывод - оторвать и выбросить.
Что плохого в том, чтобы начать с того, что ты умеешь, пока не пообвыкся и не вошел в местную струю?
В мире миллионы украинских эмигрантов. Среди них есть и такие ведет свой бизнес.
Они не приехали и с корабля защли в свой офис и их встречала толпа сотрудников.
Да и не факт, что тот опыт ведения бизнеса который у них был в Украине будет востребован. Нужен новый опыт.
Обычно эмигранты идут наемными работниками, перенимают опыт и открывают свой бизнес в той модели, где они работали. На это уходит несколько лет.
Война и беженцы от нее только полгода. Каких достижений вы ждете за это время?

Чомусь не хочуть привести в приклад просту дівчину із України яка тепер пані Спартц?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 18:11

  Faceless написав:Так, законний, але сороміцький та огидний. Ну, хіба що це реально для врятування бізнесу від закриття

Фейслес, с улыбкой скажу что с НДС до войны могли приносить в бюджет менее денег, чем 2% ;) Поэтому огидно и соромницько - это понятия морали, но бизнес и абсолютная моральность понятия не совместимые в любой стране. Для уменьшения эмоционирующих придумали законы и строгость их соблюдения. В плане соц.гарантий придумали системы налогов и контроля доходов и расходов. В плане помощи нуждающимся дополнительно придумали благотворительные фонды, фуд.стемпы. Чем больше людей соблюдают законы в обществе, тем меньше это общество эмоционирует друг другу, и, кстати, тем больше готово помогать чем может, это уже как временно перемещённая говорю :)
Извините все за многабукв, админы потом потрут или переместят в иммиграцию. Кстати, последнее, среднестатистическая семья в Польше быстрее скопит на жильё, чем в Чехии. Потому что система поощрений и противовесов разрабатываемая мин.фином и мин.экономики в Польше более мобильна и более грамотная, на сегодня. ИМХО конечно, и, это я просто хвалю поляков на "страновом" макроуровне, наблюдая за Польшей и Чехией вот уж 6 месяцев и сравнивая, они молодцы, реально :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 18:20

  ЛАД написав:
  stm написав:........
У меня сестра ФОП, 2% налог.
.....

Это что за налог? По какой группе?
Или это какое-то изменение на период войны?

Да, новый, на период действия военного положения. От группы не зависит. Некоторые перешли с общей системы+НДС. Основное теряешь статус платильщика НДС. Не всем подойдёт :) И да, 2%+ЕСВ, его не отменяли.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 19:09

  stm написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:........
У меня сестра ФОП, 2% налог.
.....

Это что за налог? По какой группе?
Или это какое-то изменение на период войны?

Да, новый, на период действия военного положения. От группы не зависит. Некоторые перешли с общей системы+НДС. Основное теряешь статус платильщика НДС. Не всем подойдёт :) И да, 2%+ЕСВ, его не отменяли.

там гємору більше із переходом, чим та сотня друга оптимізованих податків,
хто крутить оборудки через 100500 ФОПів, тим є зміст,
індивідуали, цим не заморочуються
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 19:37

  rjkz написав:В США есть очень депрессивные территории. Школы содержатся с праперти такс.
Если много недвижимости (как в НЙ) или высокие таксы (как в Нью Джерси), то зарплаты у учителей высокие, штат укомплектован, школы обеспечны всем, чем только можно ( и нельзя) представить.
Но есть и другие места и там ситуация другая.
Но никто не держит учителя в горах Монтаны, он может переехать в другое место.
С другой стороны в Украине финансирование централизованное и зп учителя в депрессивном городке - это "жизнь удалась", в Киеве это "обняться и заплакать".

Зарплаты учителей и медиков как раз выплачиваются в Украине их местных бюджетов. Так же как в местный бюджет идет единый налог. Так что вот эти ноющие фопы обворовывают не депутатов, не судей, а своих местных учителей и медиков.
Ромасик
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