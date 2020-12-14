Додано: Суб 10 вер, 2022 18:11

Faceless написав: Так, законний, але сороміцький та огидний. Ну, хіба що це реально для врятування бізнесу від закриття Так, законний, але сороміцький та огидний. Ну, хіба що це реально для врятування бізнесу від закриття

Фейслес, с улыбкой скажу что с НДС до войны могли приносить в бюджет менее денег, чем 2%Поэтому огидно и соромницько - это понятия морали, но бизнес и абсолютная моральность понятия не совместимые в любой стране. Для уменьшения эмоционирующих придумали законы и строгость их соблюдения. В плане соц.гарантий придумали системы налогов и контроля доходов и расходов. В плане помощи нуждающимся дополнительно придумали благотворительные фонды, фуд.стемпы. Чем больше людей соблюдают законы в обществе, тем меньше это общество эмоционирует друг другу, и, кстати, тем больше готово помогать чем может, это уже как временно перемещённая говорюИзвините все за многабукв, админы потом потрут или переместят в иммиграцию. Кстати, последнее, среднестатистическая семья в Польше быстрее скопит на жильё, чем в Чехии. Потому что система поощрений и противовесов разрабатываемая мин.фином и мин.экономики в Польше более мобильна и более грамотная, на сегодня. ИМХО конечно, и, это я просто хвалю поляков на "страновом" макроуровне, наблюдая за Польшей и Чехией вот уж 6 месяцев и сравнивая, они молодцы, реально