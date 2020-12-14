Додано: Суб 10 вер, 2022 20:34

flyman написав: rjkz написав: vitaliian написав: а в чем я должен быть не уверен? Ее бизнес в ирпене я видел своими глазами. В ту же польшу выехал не один мой знакомый, бизнес (хостел в Кракове) открыла только одна семейная пара. Остальные работают по найму. У одного было свое сто теперь сам гайки крутит. Бизнес это не только умение что то делать но и знание законов, умение организовать работу людей, привлечь клиентов. С её нулевым знанием польского можно помидоры продавать, а бизнес вести - ну вряд ли. Только мечтатели уверены что в Европе все двери перед нашими беженцами открыты. Кое какие открыты, те куда местные идти не хотят. Догадаетесь сами какие. а в чем я должен быть не уверен? Ее бизнес в ирпене я видел своими глазами. В ту же польшу выехал не один мой знакомый, бизнес (хостел в Кракове) открыла только одна семейнаяпара.С её нулевым знанием польского можно помидоры продавать, а бизнес вести - ну вряд ли. Только мечтатели уверены что в Европе все двери перед нашими беженцами открыты. Кое какие открыты, те куда местные идти не хотят. Догадаетесь сами какие.



То что выделенное - это верно, но вывод - оторвать и выбросить.

Что плохого в том, чтобы начать с того, что ты умеешь, пока не пообвыкся и не вошел в местную струю?

В мире миллионы украинских эмигрантов. Среди них есть и такие ведет свой бизнес.

Они не приехали и с корабля защли в свой офис и их встречала толпа сотрудников.

Да и не факт, что тот опыт ведения бизнеса который у них был в Украине будет востребован. Нужен новый опыт.

Обычно эмигранты идут наемными работниками, перенимают опыт и открывают свой бизнес в той модели, где они работали. На это уходит несколько лет.

Война и беженцы от нее только полгода. Каких достижений вы ждете за это время? То что выделенное - это верно, но вывод - оторвать и выбросить.Что плохого в том, чтобы начать с того, что ты умеешь, пока не пообвыкся и не вошел в местную струю?В мире миллионы украинских эмигрантов. Среди них есть и такие ведет свой бизнес.Они не приехали и с корабля защли в свой офис и их встречала толпа сотрудников.Да и не факт, что тот опыт ведения бизнеса который у них был в Украине будет востребован. Нужен новый опыт.Обычно эмигранты идут наемными работниками, перенимают опыт и открывают свой бизнес в той модели, где они работали. На это уходит несколько лет.Война и беженцы от нее только полгода. Каких достижений вы ждете за это время?

Чомусь не хочуть привести в приклад просту дівчину із України яка тепер пані Спартц? Чомусь не хочуть привести в приклад просту дівчину із України яка тепер пані Спартц?

Ой, а кому тут на ветке это надо?Надо волать как плохо ТАМ и хорошо тут.Иначе народу овноблок не впаришь.Открыли шлюзы и народ свалил частично.Как только появится возможность, то семьи будут воссоединяться.И так может оказаться, что "я себя вне Украины не вижу" - это те, кто хочет продать овноблок тем, кто хочет воссоединиться с семьей.В мире 65 млн украинцев. Из них и до войны себя не видели в Украине половина.И по мнению желающих продать свои прелесци, они в стрессе моют канадские туалеты. Только так и не иначе.Нет среди них врачей с многосотеннотысячными зарплатами в год, программистов, инженеров, юристов, политиков (да, такие тоже есть, кто уехав стал политтиком. Не только Спартц) и тд. А даже те, кто не стал "белыми воротничками" вполне себе спокойно и обеспеченно носят синие.