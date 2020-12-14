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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 вер, 2022 19:47
flyman написав:
там гємору більше із переходом, чим та сотня друга оптимізованих податків,
хто крутить оборудки через 100500 ФОПів, тим є зміст,
індивідуали, цим не заморочуються
Мои индивидуалы подали отчёт, потом подали заявку. Всё. Причём автоматом, никуда ехать не надо. В этом отношении моё полное уважение налоговой. Удобно, безгеморно. Даже лучше, чем в ЕС отработано
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Додано: Суб 10 вер, 2022 20:28
Ромасик написав: rjkz написав:
В США есть очень депрессивные территории. Школы содержатся с праперти такс.
Если много недвижимости (как в НЙ) или высокие таксы (как в Нью Джерси), то зарплаты у учителей высокие, штат укомплектован, школы обеспечны всем, чем только можно ( и нельзя) представить.
Но есть и другие места и там ситуация другая.
Но никто не держит учителя в горах Монтаны, он может переехать в другое место.
С другой стороны в Украине финансирование централизованное и зп учителя в депрессивном городке - это "жизнь удалась", в Киеве это "обняться и заплакать".
Зарплаты учителей и медиков как раз выплачиваются в Украине их местных бюджетов. Так же как в местный бюджет идет единый налог. Так что вот эти ноющие фопы обворовывают не депутатов, не судей, а своих местных учителей и медиков.
Ромасік, обкрадають Україну не ФОПи, а мохнорилі, які при кориті, але тобі цього не зрозуміти, або ти клеїш кловна.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 20:29
stm написав: flyman написав:
там гємору більше із переходом, чим та сотня друга оптимізованих податків,
хто крутить оборудки через 100500 ФОПів, тим є зміст,
індивідуали, цим не заморочуються
Мои индивидуалы подали отчёт, потом подали заявку. Всё. Причём автоматом, никуда ехать не надо. В этом отношении моё полное уважение налоговой. Удобно, безгеморно. Даже лучше, чем в ЕС отработано
Ромасік пише, що от через таких гоптимізаторів-крадіїв бабла вчителі та лікарі жебракують.
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Додано: Суб 10 вер, 2022 20:34
flyman написав: rjkz написав: vitaliian написав:
а в чем я должен быть не уверен? Ее бизнес в ирпене я видел своими глазами. В ту же польшу выехал не один мой знакомый, бизнес (хостел в Кракове) открыла только одна семейная
пара. Остальные работают по найму. У одного было свое сто теперь сам гайки крутит. Бизнес это не только умение что то делать но и знание законов, умение организовать работу людей, привлечь клиентов.
С её нулевым знанием польского можно помидоры продавать, а бизнес вести - ну вряд ли. Только мечтатели уверены что в Европе все двери перед нашими беженцами открыты. Кое какие открыты, те куда местные идти не хотят. Догадаетесь сами какие.
То что выделенное - это верно, но вывод - оторвать и выбросить.
Что плохого в том, чтобы начать с того, что ты умеешь, пока не пообвыкся и не вошел в местную струю?
В мире миллионы украинских эмигрантов. Среди них есть и такие ведет свой бизнес.
Они не приехали и с корабля защли в свой офис и их встречала толпа сотрудников.
Да и не факт, что тот опыт ведения бизнеса который у них был в Украине будет востребован. Нужен новый опыт.
Обычно эмигранты идут наемными работниками, перенимают опыт и открывают свой бизнес в той модели, где они работали. На это уходит несколько лет.
Война и беженцы от нее только полгода. Каких достижений вы ждете за это время?
Чомусь не хочуть привести в приклад просту дівчину із України яка тепер пані Спартц?
Ой, а кому тут на ветке это надо?
Надо волать как плохо ТАМ и хорошо тут.
Иначе народу овноблок не впаришь.
Открыли шлюзы и народ свалил частично.
Как только появится возможность, то семьи будут воссоединяться.
И так может оказаться, что "я себя вне Украины не вижу" - это те, кто хочет продать овноблок тем, кто хочет воссоединиться с семьей.
В мире 65 млн украинцев. Из них и до войны себя не видели в Украине половина.
И по мнению желающих продать свои прелесци, они в стрессе моют канадские туалеты. Только так и не иначе.
Нет среди них врачей с многосотеннотысячными зарплатами в год, программистов, инженеров, юристов, политиков (да, такие тоже есть, кто уехав стал политтиком. Не только Спартц) и тд. А даже те, кто не стал "белыми воротничками" вполне себе спокойно и обеспеченно носят синие.
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