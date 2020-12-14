RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10267102681026910270

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 125
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
22
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 19:47

  flyman написав:там гємору більше із переходом, чим та сотня друга оптимізованих податків,
хто крутить оборудки через 100500 ФОПів, тим є зміст,
індивідуали, цим не заморочуються

Мои индивидуалы подали отчёт, потом подали заявку. Всё. Причём автоматом, никуда ехать не надо. В этом отношении моё полное уважение налоговой. Удобно, безгеморно. Даже лучше, чем в ЕС отработано :)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3505
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 588 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 20:28

  Ромасик написав:
  rjkz написав:В США есть очень депрессивные территории. Школы содержатся с праперти такс.
Если много недвижимости (как в НЙ) или высокие таксы (как в Нью Джерси), то зарплаты у учителей высокие, штат укомплектован, школы обеспечны всем, чем только можно ( и нельзя) представить.
Но есть и другие места и там ситуация другая.
Но никто не держит учителя в горах Монтаны, он может переехать в другое место.
С другой стороны в Украине финансирование централизованное и зп учителя в депрессивном городке - это "жизнь удалась", в Киеве это "обняться и заплакать".

Зарплаты учителей и медиков как раз выплачиваются в Украине их местных бюджетов. Так же как в местный бюджет идет единый налог. Так что вот эти ноющие фопы обворовывают не депутатов, не судей, а своих местных учителей и медиков.

Ромасік, обкрадають Україну не ФОПи, а мохнорилі, які при кориті, але тобі цього не зрозуміти, або ти клеїш кловна.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29618
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1424 раз.
Подякували: 2549 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 20:29

  stm написав:
  flyman написав:там гємору більше із переходом, чим та сотня друга оптимізованих податків,
хто крутить оборудки через 100500 ФОПів, тим є зміст,
індивідуали, цим не заморочуються

Мои индивидуалы подали отчёт, потом подали заявку. Всё. Причём автоматом, никуда ехать не надо. В этом отношении моё полное уважение налоговой. Удобно, безгеморно. Даже лучше, чем в ЕС отработано :)

Ромасік пише, що от через таких гоптимізаторів-крадіїв бабла вчителі та лікарі жебракують.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29618
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1424 раз.
Подякували: 2549 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 20:34

  flyman написав:
  rjkz написав:
  vitaliian написав:а в чем я должен быть не уверен? Ее бизнес в ирпене я видел своими глазами. В ту же польшу выехал не один мой знакомый, бизнес (хостел в Кракове) открыла только одна семейная :mrgreen: пара. Остальные работают по найму. У одного было свое сто теперь сам гайки крутит. Бизнес это не только умение что то делать но и знание законов, умение организовать работу людей, привлечь клиентов. С её нулевым знанием польского можно помидоры продавать, а бизнес вести - ну вряд ли. Только мечтатели уверены что в Европе все двери перед нашими беженцами открыты. Кое какие открыты, те куда местные идти не хотят. Догадаетесь сами какие.


То что выделенное - это верно, но вывод - оторвать и выбросить.
Что плохого в том, чтобы начать с того, что ты умеешь, пока не пообвыкся и не вошел в местную струю?
В мире миллионы украинских эмигрантов. Среди них есть и такие ведет свой бизнес.
Они не приехали и с корабля защли в свой офис и их встречала толпа сотрудников.
Да и не факт, что тот опыт ведения бизнеса который у них был в Украине будет востребован. Нужен новый опыт.
Обычно эмигранты идут наемными работниками, перенимают опыт и открывают свой бизнес в той модели, где они работали. На это уходит несколько лет.
Война и беженцы от нее только полгода. Каких достижений вы ждете за это время?

Чомусь не хочуть привести в приклад просту дівчину із України яка тепер пані Спартц?


Ой, а кому тут на ветке это надо?
Надо волать как плохо ТАМ и хорошо тут.
Иначе народу овноблок не впаришь.
Открыли шлюзы и народ свалил частично.
Как только появится возможность, то семьи будут воссоединяться.
И так может оказаться, что "я себя вне Украины не вижу" - это те, кто хочет продать овноблок тем, кто хочет воссоединиться с семьей.
В мире 65 млн украинцев. Из них и до войны себя не видели в Украине половина.
И по мнению желающих продать свои прелесци, они в стрессе моют канадские туалеты. Только так и не иначе.
Нет среди них врачей с многосотеннотысячными зарплатами в год, программистов, инженеров, юристов, политиков (да, такие тоже есть, кто уехав стал политтиком. Не только Спартц) и тд. А даже те, кто не стал "белыми воротничками" вполне себе спокойно и обеспеченно носят синие.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13707
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7138 раз.
Подякували: 4219 раз.
 
Профіль
3
3
2
  #<1 ... 10267102681026910270
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2307, 2308, 2309
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23087 13037179
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 вер, 2022 10:57
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4898009
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4288
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.