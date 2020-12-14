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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10267102681026910270

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 125
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
22
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 20:28

  Ромасик написав:
  rjkz написав:В США есть очень депрессивные территории. Школы содержатся с праперти такс.
Если много недвижимости (как в НЙ) или высокие таксы (как в Нью Джерси), то зарплаты у учителей высокие, штат укомплектован, школы обеспечны всем, чем только можно ( и нельзя) представить.
Но есть и другие места и там ситуация другая.
Но никто не держит учителя в горах Монтаны, он может переехать в другое место.
С другой стороны в Украине финансирование централизованное и зп учителя в депрессивном городке - это "жизнь удалась", в Киеве это "обняться и заплакать".

Зарплаты учителей и медиков как раз выплачиваются в Украине их местных бюджетов. Так же как в местный бюджет идет единый налог. Так что вот эти ноющие фопы обворовывают не депутатов, не судей, а своих местных учителей и медиков.

Ромасік, обкрадають Україну не ФОПи, а мохнорилі, які при кориті, але тобі цього не зрозуміти, або ти клеїш кловна.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 20:29

  stm написав:
  flyman написав:там гємору більше із переходом, чим та сотня друга оптимізованих податків,
хто крутить оборудки через 100500 ФОПів, тим є зміст,
індивідуали, цим не заморочуються

Мои индивидуалы подали отчёт, потом подали заявку. Всё. Причём автоматом, никуда ехать не надо. В этом отношении моё полное уважение налоговой. Удобно, безгеморно. Даже лучше, чем в ЕС отработано :)

Ромасік пише, що от через таких гоптимізаторів-крадіїв бабла вчителі та лікарі жебракують.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 20:34

  flyman написав:
  rjkz написав:
  vitaliian написав:а в чем я должен быть не уверен? Ее бизнес в ирпене я видел своими глазами. В ту же польшу выехал не один мой знакомый, бизнес (хостел в Кракове) открыла только одна семейная :mrgreen: пара. Остальные работают по найму. У одного было свое сто теперь сам гайки крутит. Бизнес это не только умение что то делать но и знание законов, умение организовать работу людей, привлечь клиентов. С её нулевым знанием польского можно помидоры продавать, а бизнес вести - ну вряд ли. Только мечтатели уверены что в Европе все двери перед нашими беженцами открыты. Кое какие открыты, те куда местные идти не хотят. Догадаетесь сами какие.


То что выделенное - это верно, но вывод - оторвать и выбросить.
Что плохого в том, чтобы начать с того, что ты умеешь, пока не пообвыкся и не вошел в местную струю?
В мире миллионы украинских эмигрантов. Среди них есть и такие ведет свой бизнес.
Они не приехали и с корабля защли в свой офис и их встречала толпа сотрудников.
Да и не факт, что тот опыт ведения бизнеса который у них был в Украине будет востребован. Нужен новый опыт.
Обычно эмигранты идут наемными работниками, перенимают опыт и открывают свой бизнес в той модели, где они работали. На это уходит несколько лет.
Война и беженцы от нее только полгода. Каких достижений вы ждете за это время?

Чомусь не хочуть привести в приклад просту дівчину із України яка тепер пані Спартц?


Ой, а кому тут на ветке это надо?
Надо волать как плохо ТАМ и хорошо тут.
Иначе народу овноблок не впаришь.
Открыли шлюзы и народ свалил частично.
Как только появится возможность, то семьи будут воссоединяться.
И так может оказаться, что "я себя вне Украины не вижу" - это те, кто хочет продать овноблок тем, кто хочет воссоединиться с семьей.
В мире 65 млн украинцев. Из них и до войны себя не видели в Украине половина.
И по мнению желающих продать свои прелесци, они в стрессе моют канадские туалеты. Только так и не иначе.
Нет среди них врачей с многосотеннотысячными зарплатами в год, программистов, инженеров, юристов, политиков (да, такие тоже есть, кто уехав стал политтиком. Не только Спартц) и тд. А даже те, кто не стал "белыми воротничками" вполне себе спокойно и обеспеченно носят синие.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну я например прямо сейчас еду "туда".
И могу точно сказать: отдыхать лучше "там". Жить лучше у нас. Но так как война на десятки лет, то к сожалению, детей нужно увозить из страны, не способной за 30 лет построить оборону и их защитить. (ЗСУ красавцы, контр наступление тоже, все молодцы, но это ничего не меняет)
beee
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:45

  BIGor написав:у меня ФОП 5%, + ЕСВ + потери от разницы курсов (налог НБУ) от 10 до 25% - теперь посчитайте все это вместе. Максимально летом выходило отдавать до 33% от зарплаты.

Вы кажется первый за два года пока я на этом форуме, кто озвучил свой доход в месяц))
Поскольку размер ЕСВ известен и при вычислении этих 33% явно использован "налог НБУ" в размере 25%(поскольку "максимально выходило"), то даже без калькулятора понятно что доход 47-48тыс
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 22:47

  beee написав:
  airmax78 написав:
  vitaliian написав:ловите и мой пример, арендаторша моей коммерции, бизнес вумен была хозяйкой небольшого салона красоты (на нее работали три мастера). Сейчас сидит в Польше, спрашиваю чем занимаетесь - шлет смайлики и морозится. Ну примерно понятно.
Сестра жены - директором гостиницы в Одессе работала 15 лет. Знает эту работу от строительства гостиницы до работы с Booking.com и прочими агрегаторами...
Работает горничной.
Жена моя преподает сейчас на курсах немецкий новоиспеченным австрийцам. Работает по специальности. Но и тут розовые очки упали. К работникам сферы образования тут отношение +/- такое же как и у нас - з.п. горничной от з.п. препода немецкого языка отличается на ... 23%. Как местные преподы на эту зп живут - я хз (все остальные ее коллеги - австрийцы).


хотя я только что подумал, что нельзя сравнивать людей.
вот - пример. Ваша супруга преподаёт.
а может я добьюсь бОльшего там. кто знает

С недвигой тут можно и нужно работать. И, уверен, тут эта работа принесет в разы больше денег чем в Украине с нашим поостоянно поджидающим за углом ПЦом.

Кстати, хорошая идея.
Попробую поработать. А там кто знает, может продать всё здесь подешевле и начать сначала "там"
beee
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