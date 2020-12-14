|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 вер, 2022 20:29
stm написав: flyman написав:
там гємору більше із переходом, чим та сотня друга оптимізованих податків,
хто крутить оборудки через 100500 ФОПів, тим є зміст,
індивідуали, цим не заморочуються
Мои индивидуалы подали отчёт, потом подали заявку. Всё. Причём автоматом, никуда ехать не надо. В этом отношении моё полное уважение налоговой. Удобно, безгеморно. Даже лучше, чем в ЕС отработано
Ромасік пише, що от через таких гоптимізаторів-крадіїв бабла вчителі та лікарі жебракують.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29615
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1425 раз.
- Подякували: 2550 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 10 вер, 2022 20:34
flyman написав: rjkz написав: vitaliian написав:
а в чем я должен быть не уверен? Ее бизнес в ирпене я видел своими глазами. В ту же польшу выехал не один мой знакомый, бизнес (хостел в Кракове) открыла только одна семейная
пара. Остальные работают по найму. У одного было свое сто теперь сам гайки крутит. Бизнес это не только умение что то делать но и знание законов, умение организовать работу людей, привлечь клиентов.
С её нулевым знанием польского можно помидоры продавать, а бизнес вести - ну вряд ли. Только мечтатели уверены что в Европе все двери перед нашими беженцами открыты. Кое какие открыты, те куда местные идти не хотят. Догадаетесь сами какие.
То что выделенное - это верно, но вывод - оторвать и выбросить.
Что плохого в том, чтобы начать с того, что ты умеешь, пока не пообвыкся и не вошел в местную струю?
В мире миллионы украинских эмигрантов. Среди них есть и такие ведет свой бизнес.
Они не приехали и с корабля защли в свой офис и их встречала толпа сотрудников.
Да и не факт, что тот опыт ведения бизнеса который у них был в Украине будет востребован. Нужен новый опыт.
Обычно эмигранты идут наемными работниками, перенимают опыт и открывают свой бизнес в той модели, где они работали. На это уходит несколько лет.
Война и беженцы от нее только полгода. Каких достижений вы ждете за это время?
Чомусь не хочуть привести в приклад просту дівчину із України яка тепер пані Спартц?
Ой, а кому тут на ветке это надо?
Надо волать как плохо ТАМ и хорошо тут.
Иначе народу овноблок не впаришь.
Открыли шлюзы и народ свалил частично.
Как только появится возможность, то семьи будут воссоединяться.
И так может оказаться, что "я себя вне Украины не вижу" - это те, кто хочет продать овноблок тем, кто хочет воссоединиться с семьей.
В мире 65 млн украинцев. Из них и до войны себя не видели в Украине половина.
И по мнению желающих продать свои прелесци, они в стрессе моют канадские туалеты. Только так и не иначе.
Нет среди них врачей с многосотеннотысячными зарплатами в год, программистов, инженеров, юристов, политиков (да, такие тоже есть, кто уехав стал политтиком. Не только Спартц) и тд. А даже те, кто не стал "белыми воротничками" вполне себе спокойно и обеспеченно носят синие.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13708
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7138 раз.
- Подякували: 4224 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Суб 10 вер, 2022 22:11
Ну я например прямо сейчас еду "туда".
И могу точно сказать: отдыхать лучше "там". Жить лучше у нас. Но так как война на десятки лет, то к сожалению, детей нужно увозить из страны, не способной за 30 лет построить оборону и их защитить. (ЗСУ красавцы, контр наступление тоже, все молодцы, но это ничего не меняет)
-
beee
-
-
- Повідомлень: 911
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 223 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 вер, 2022 22:45
BIGor написав:
у меня ФОП 5%, + ЕСВ + потери от разницы курсов (налог НБУ) от 10 до 25% - теперь посчитайте все это вместе. Максимально летом выходило отдавать до 33% от зарплаты.
Вы кажется первый за два года пока я на этом форуме, кто озвучил свой доход в месяц))
Поскольку размер ЕСВ известен и при вычислении этих 33% явно использован "налог НБУ" в размере 25%(поскольку "максимально выходило"), то даже без калькулятора понятно что доход 47-48тыс
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 827
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 528 раз.
- Подякували: 622 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 вер, 2022 22:47
beee написав: airmax78 написав: vitaliian написав:
ловите и мой пример, арендаторша моей коммерции, бизнес вумен была хозяйкой небольшого салона красоты (на нее работали три мастера). Сейчас сидит в Польше, спрашиваю чем занимаетесь - шлет смайлики и морозится. Ну примерно понятно.
Сестра жены - директором гостиницы в Одессе работала 15 лет. Знает эту работу от строительства гостиницы до работы с Booking.com и прочими агрегаторами...
Работает горничной.
Жена моя преподает сейчас на курсах немецкий новоиспеченным австрийцам. Работает по специальности. Но и тут розовые очки упали. К работникам сферы образования тут отношение +/- такое же как и у нас - з.п. горничной от з.п. препода немецкого языка отличается на ... 23%. Как местные преподы на эту зп живут - я хз (все остальные ее коллеги - австрийцы).
хотя я только что подумал, что нельзя сравнивать людей.
вот - пример. Ваша супруга преподаёт.
а может я добьюсь бОльшего там. кто знает
С недвигой тут можно и нужно работать. И, уверен, тут эта работа принесет в разы больше денег чем в Украине с нашим поостоянно поджидающим за углом ПЦом.
Кстати, хорошая идея.
Попробую поработать. А там кто знает, может продать всё здесь подешевле и начать сначала "там"
-
beee
-
-
- Повідомлень: 911
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 223 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 вер, 2022 00:53
Denik написав:
+- багато чого перейде до комерційних ІТ-курсів, курсів англійського та тому подібного.
Київ на відміну від того самого Ірпеня лишиться центром освіти в будь-якому її вигляді...
Відпаде значна частина іноземних студентів, мало хто захоче віддавати своє чадо навіть з третіх країн на 5 років навчатися, коли в будь-який момент может моча сусідньому фюреру стукнути і він знову поїде на танках, чи улупить гіперзвуковими ракетами.
Це зрив у навчанні, тобто ніякої впевненості, що ти віддаєш чадо, а його кишки не будуть намотані на гусениці, чи через півроку проплативши кошти, університет не буде розбомблений, чи вчителі не евакуюються хто куди.
Враховуючи демографічну кризу, та євроінтеграцію, все більше студентів будуть намагатися віддати на навчання у ту ж Польщу, або Чехію. Не марте і не вводьте людей в оману, як ви робили це на форумі у валютній гілці.
Доки живий при владі Путін, він не дасть спокою нам. Уже більшість червоних ліній перетнуто. Згадайте як жваво вони били ракетами на день незалежності. Це просто ненависть до існування України.
-
Zebra
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 11659
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1732 раз.
- Подякували: 2555 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 11 вер, 2022 01:20
Zebra написав: Denik написав:
+- багато чого перейде до комерційних ІТ-курсів, курсів англійського та тому подібного.
Київ на відміну від того самого Ірпеня лишиться центром освіти в будь-якому її вигляді...
Відпаде значна частина іноземних студентів, мало хто захоче віддавати своє чадо навіть з третіх країн на 5 років навчатися, коли в будь-який момент может моча сусідньому фюреру стукнути і він знову поїде на танках, чи улупить гіперзвуковими ракетами.
Це зрив у навчанні, тобто ніякої впевненості, що ти віддаєш чадо, а його кишки не будуть намотані на гусениці, чи через півроку проплативши кошти, університет не буде розбомблений, чи вчителі не евакуюються хто куди.
Враховуючи демографічну кризу, та євроінтеграцію, все більше студентів будуть намагатися віддати на навчання у ту ж Польщу, або Чехію. Не марте і не вводьте людей в оману, як ви робили це на форумі у валютній гілці.
Доки живий при владі Путін, він не дасть спокою нам. Уже більшість червоних ліній перетнуто. Згадайте як жваво вони били ракетами на день незалежності. Це просто ненависть до існування України.
Эээ, не скажите.
Вы бы видели, как сейчас довольны африканские студенты, получающие немецкий ВНЖ на общих с украинцами основаниях.
Для них это просто джекпот на ровном месте.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11439
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1547 раз.
- Подякували: 3409 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Нед 11 вер, 2022 04:27
beee написав:
Ну я например прямо сейчас еду "туда".
И могу точно сказать: отдыхать лучше "там". Жить лучше у нас. Но так как война на десятки лет, то к сожалению, детей нужно увозить из страны, не способной за 30 лет построить оборону и их защитить. (ЗСУ красавцы, контр наступление тоже, все молодцы, но это ничего не меняет)
Начнем с вопроса:
А Вы жили за пределами Украины когда-либо, чтобы говорить, что жить ТАМ хуже?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13708
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7138 раз.
- Подякували: 4224 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Нед 11 вер, 2022 09:58
Ліфт іде до 23го поверху, а далі один поверх сходами треба піднятися.
Неликвид.
Такое всегда шло на 20 -30% дешевле, чем нормальные квартиры.
Скорее всего это переведенный в жилой фонд техэтаж (творча майстерня).
Там могут быть проблемы с шумом от лифтового оборудования. Машинный зал за стеной квартиры.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7174
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1642 раз.
- Подякували: 1934 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 11 вер, 2022 10:07
UA написав:
Ліфт іде до 23го поверху, а далі один поверх сходами треба піднятися.
Неликвид.
Такое всегда шло на 20 -30% дешевле, чем нормальные квартиры.
Скорее всего это переведенный в жилой фонд техэтаж (творча майстерня).
Там могут быть проблемы с шумом от лифтового оборудования. Машинный зал за стеной квартиры.
Фу. Нецікаво.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7751
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 794 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23087
|13051093
|
Вів 06 вер, 2022 10:57
Frant
|
|1111
|4898037
|
|
|3
|4291
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|