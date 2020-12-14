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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 11 вер, 2022 10:07
Zebra написав:
Доки живий при владі Путін, він не дасть спокою нам. Уже більшість червоних ліній перетнуто. Згадайте як жваво вони били ракетами на день незалежності. Це просто ненависть до існування України.
Скоро це буде беззуба ненависть, від якої страждатимуть максимум прикордонні райони якийсь час + ядерний шантаж. Вступ до НАТО, як що все як зараз, - питання пари років. Більщість "песимістів" просто наступні в черзі на мобілізацію, вигадують що війна на 5-10 років, тому "рятують дітей" бажаючи виїхати за кордон . Тією чи іншою мірою це призведе до депопуляції, яка буде врівноважена міграцією з азійських та африканських країн . Персонально я чекаю на "панік сейлз" в першій половині наступного року щоб взбадьорити портфель. Але боюс ь не встигну, і ринок піде вгору наступною весною. У песимістичному сценарії - Мінськ-3,"нейтралітет" якому даю - 10% вірогідності тоді да доведеться корегувати портфель на користь південної Європи.
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Додано: Нед 11 вер, 2022 10:31
rjkz написав: beee написав:
Ну я например прямо сейчас еду "туда".
И могу точно сказать: отдыхать лучше "там". Жить лучше у нас. Но так как война на десятки лет, то к сожалению, детей нужно увозить из страны, не способной за 30 лет построить оборону и их защитить. (ЗСУ красавцы, контр наступление тоже, все молодцы, но это ничего не меняет)
Начнем с вопроса:
А Вы жили за пределами Украины когда-либо, чтобы говорить, что жить ТАМ хуже?
Я был по месяцу-полтора в США, Голландии, Швейцарии. США не для меня - нужна машина, восточное побережье под угрозами ураганов - пришлось в разгар коммандировки уезжать в глубинку. Швейцария нравится - но переехать туда нереально. В Польше-Чехии не вижу смысла, кроме преимуществ безопасности, но надеюсь это вопрос решится в течении пары лет. Возможно я просто не в курсе саксес стори - у знакомых их попытки не очень успешны. Саксес стори проскакивают только через третьи-четвертые руки - "у знакомого знакомой есть племянник, так вот он Там заработал\купил..."
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fox767676
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