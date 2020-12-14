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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 10 вер, 2022 22:47
beee написав: airmax78 написав: vitaliian написав:
ловите и мой пример, арендаторша моей коммерции, бизнес вумен была хозяйкой небольшого салона красоты (на нее работали три мастера). Сейчас сидит в Польше, спрашиваю чем занимаетесь - шлет смайлики и морозится. Ну примерно понятно.
Сестра жены - директором гостиницы в Одессе работала 15 лет. Знает эту работу от строительства гостиницы до работы с Booking.com и прочими агрегаторами...
Работает горничной.
Жена моя преподает сейчас на курсах немецкий новоиспеченным австрийцам. Работает по специальности. Но и тут розовые очки упали. К работникам сферы образования тут отношение +/- такое же как и у нас - з.п. горничной от з.п. препода немецкого языка отличается на ... 23%. Как местные преподы на эту зп живут - я хз (все остальные ее коллеги - австрийцы).
хотя я только что подумал, что нельзя сравнивать людей.
вот - пример. Ваша супруга преподаёт.
а может я добьюсь бОльшего там. кто знает
С недвигой тут можно и нужно работать. И, уверен, тут эта работа принесет в разы больше денег чем в Украине с нашим поостоянно поджидающим за углом ПЦом.
Кстати, хорошая идея.
Попробую поработать. А там кто знает, может продать всё здесь подешевле и начать сначала "там"
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beee
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Додано: Нед 11 вер, 2022 01:20
Zebra написав: Denik написав:
+- багато чого перейде до комерційних ІТ-курсів, курсів англійського та тому подібного.
Київ на відміну від того самого Ірпеня лишиться центром освіти в будь-якому її вигляді...
Відпаде значна частина іноземних студентів, мало хто захоче віддавати своє чадо навіть з третіх країн на 5 років навчатися, коли в будь-який момент может моча сусідньому фюреру стукнути і він знову поїде на танках, чи улупить гіперзвуковими ракетами.
Це зрив у навчанні, тобто ніякої впевненості, що ти віддаєш чадо, а його кишки не будуть намотані на гусениці, чи через півроку проплативши кошти, університет не буде розбомблений, чи вчителі не евакуюються хто куди.
Враховуючи демографічну кризу, та євроінтеграцію, все більше студентів будуть намагатися віддати на навчання у ту ж Польщу, або Чехію. Не марте і не вводьте людей в оману, як ви робили це на форумі у валютній гілці.
Доки живий при владі Путін, він не дасть спокою нам. Уже більшість червоних ліній перетнуто. Згадайте як жваво вони били ракетами на день незалежності. Це просто ненависть до існування України.
Эээ, не скажите.
Вы бы видели, как сейчас довольны африканские студенты, получающие немецкий ВНЖ на общих с украинцами основаниях.
Для них это просто джекпот на ровном месте.
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Додано: Нед 11 вер, 2022 04:27
beee написав:
Ну я например прямо сейчас еду "туда".
И могу точно сказать: отдыхать лучше "там". Жить лучше у нас. Но так как война на десятки лет, то к сожалению, детей нужно увозить из страны, не способной за 30 лет построить оборону и их защитить. (ЗСУ красавцы, контр наступление тоже, все молодцы, но это ничего не меняет)
Начнем с вопроса:
А Вы жили за пределами Украины когда-либо, чтобы говорить, что жить ТАМ хуже?
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rjkz
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Додано: Нед 11 вер, 2022 09:58
Ліфт іде до 23го поверху, а далі один поверх сходами треба піднятися.
Неликвид.
Такое всегда шло на 20 -30% дешевле, чем нормальные квартиры.
Скорее всего это переведенный в жилой фонд техэтаж (творча майстерня).
Там могут быть проблемы с шумом от лифтового оборудования. Машинный зал за стеной квартиры.
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UA
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Додано: Нед 11 вер, 2022 10:07
UA написав:
Ліфт іде до 23го поверху, а далі один поверх сходами треба піднятися.
Неликвид.
Такое всегда шло на 20 -30% дешевле, чем нормальные квартиры.
Скорее всего это переведенный в жилой фонд техэтаж (творча майстерня).
Там могут быть проблемы с шумом от лифтового оборудования. Машинный зал за стеной квартиры.
Фу. Нецікаво.
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Додано: Нед 11 вер, 2022 10:07
Zebra написав:
Доки живий при владі Путін, він не дасть спокою нам. Уже більшість червоних ліній перетнуто. Згадайте як жваво вони били ракетами на день незалежності. Це просто ненависть до існування України.
Скоро це буде беззуба ненависть, від якої страждатимуть максимум прикордонні райони якийсь час + ядерний шантаж. Вступ до НАТО, як що все як зараз, - питання пари років. Більщість "песимістів" просто наступні в черзі на мобілізацію, вигадують що війна на 5-10 років, тому "рятують дітей" бажаючи виїхати за кордон . Тією чи іншою мірою це призведе до депопуляції, яка буде врівноважена міграцією з азійських та африканських країн . Персонально я чекаю на "панік сейлз" в першій половині наступного року щоб взбадьорити портфель. Але боюс ь не встигну, і ринок піде вгору наступною весною. У песимістичному сценарії - Мінськ-3,"нейтралітет" якому даю - 10% вірогідності тоді да доведеться корегувати портфель на користь південної Європи.
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Додано: Нед 11 вер, 2022 10:31
rjkz написав: beee написав:
Ну я например прямо сейчас еду "туда".
И могу точно сказать: отдыхать лучше "там". Жить лучше у нас. Но так как война на десятки лет, то к сожалению, детей нужно увозить из страны, не способной за 30 лет построить оборону и их защитить. (ЗСУ красавцы, контр наступление тоже, все молодцы, но это ничего не меняет)
Начнем с вопроса:
А Вы жили за пределами Украины когда-либо, чтобы говорить, что жить ТАМ хуже?
Я был по месяцу-полтора в США, Голландии, Швейцарии. США не для меня - нужна машина, восточное побережье под угрозами ураганов - пришлось в разгар коммандировки уезжать в глубинку. Швейцария нравится - но переехать туда нереально. В Польше-Чехии не вижу смысла, кроме преимуществ безопасности, но надеюсь это вопрос решится в течении пары лет. Возможно я просто не в курсе саксес стори - у знакомых их попытки не очень успешны. Саксес стори проскакивают только через третьи-четвертые руки - "у знакомого знакомой есть племянник, так вот он Там заработал\купил..."
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fox767676
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Додано: Нед 11 вер, 2022 10:49
Damien написав: BIGor написав:
у меня ФОП 5%, + ЕСВ + потери от разницы курсов (налог НБУ) от 10 до 25% - теперь посчитайте все это вместе. Максимально летом выходило отдавать до 33% от зарплаты.
Вы кажется первый за два года пока я на этом форуме, кто озвучил свой доход в месяц))
Поскольку размер ЕСВ известен и при вычислении этих 33% явно использован "налог НБУ" в размере 25%(поскольку "максимально выходило"), то даже без калькулятора понятно что доход 47-48тыс
Просчитались сильно.
А считать чужие копейки некрасиво, как-то по жлобски если честно... В детстве не учили?
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Додано: Нед 11 вер, 2022 11:02
Стосовно "айтівців, які зажерлися" є перелік видів діяльності яким дозволено працювати як фоп 3 групи, і перелік яким не дозволено. Перший значно довше.
Переходьте, спробуйте себе як "сам собі господар", без соціальних плюшок, без 24 днів річної відпустки, без "броні" під час війни
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Додано: Нед 11 вер, 2022 17:12
UA написав:
Ліфт іде до 23го поверху, а далі один поверх сходами треба піднятися.
Неликвид.
Такое всегда шло на 20 -30% дешевле, чем нормальные квартиры.
Скорее всего это переведенный в жилой фонд техэтаж (творча майстерня).
Там могут быть проблемы с шумом от лифтового оборудования. Машинный зал за стеной квартиры.
Не помню точно, году эдак в 2012 обсуждался чердак на Голосухе. Тогда без отделки. Может это он и есть. Меряли тогда что типа очень выгодно.
Какая-то смешная цена за метр по тем временам была.
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