Додано: Нед 11 вер, 2022 17:30

fox767676 написав: rjkz написав: beee написав: Ну я например прямо сейчас еду "туда".

И могу точно сказать: отдыхать лучше "там". Жить лучше у нас. Но так как война на десятки лет, то к сожалению, детей нужно увозить из страны, не способной за 30 лет построить оборону и их защитить. (ЗСУ красавцы, контр наступление тоже, все молодцы, но это ничего не меняет) Ну я например прямо сейчас еду "туда".И могу точно сказать: отдыхать лучше "там". Жить лучше у нас. Но так как война на десятки лет, то к сожалению, детей нужно увозить из страны, не способной за 30 лет построить оборону и их защитить. (ЗСУ красавцы, контр наступление тоже, все молодцы, но это ничего не меняет)



Начнем с вопроса:

А Вы жили за пределами Украины когда-либо, чтобы говорить, что жить ТАМ хуже? Начнем с вопроса:А Вы жили за пределами Украины когда-либо, чтобы говорить, что жить ТАМ хуже?



Я был по месяцу-полтора в США, Голландии, Швейцарии. США не для меня - нужна машина, восточное побережье под угрозами ураганов - пришлось в разгар коммандировки уезжать в глубинку. Швейцария нравится - но переехать туда нереально. В Польше-Чехии не вижу смысла, кроме преимуществ безопасности, но надеюсь это вопрос решится в течении пары лет. Возможно я просто не в курсе саксес стори - у знакомых их попытки не очень успешны. Саксес стори проскакивают только через третьи-четвертые руки - "у знакомого знакомой есть племянник, так вот он Там заработал\купил..." Я был по месяцу-полтора в США, Голландии, Швейцарии. США не для меня - нужна машина, восточное побережье под угрозами ураганов - пришлось в разгар коммандировки уезжать в глубинку. Швейцария нравится - но переехать туда нереально. В Польше-Чехии не вижу смысла, кроме преимуществ безопасности, но надеюсь это вопрос решится в течении пары лет. Возможно я просто не в курсе саксес стори - у знакомых их попытки не очень успешны. Саксес стори проскакивают только через третьи-четвертые руки - "у знакомого знакомой есть племянник, так вот он Там заработал\купил..."

Месяц-полтора - это уже не турист, но многого не узнаещь.С начала 00-х наездами был в США, но это не то, когда живешь как резидент.Саксесс стори разные бывают. Для наших в США характерны саксесс стори на любом уровне ввиду того, что нас обычно жизнь потрепала начиная с 90-х. И научены преодолевать трудности, а не складывать лапки и ждать кто за нас все сделает.Самые старые поколения ныне живущих эмигрантов - те, кто в довольно солидном возрасте уехал из совка. Самые достойные жалости. Многие так и не выучили Инглиш, многие так и просидели всю жизнь на социале (некислом таком по сравнению с постсоветским пространстве), многие работали на простых работах (что достойно уважения) и даже смогли купить себе недвижимость. Но уже их дети рванули ракетой вверх. Я знаю такие семьи. Хотя я знаю и очень успещных старичков, которые в США 30+ лет - врачи, инженеры. И до сих пор работают, хотя финансово более чем обеспечены и по возрасту давно на пенсии должны-бы быть.А уже те, кто приезжал последние 20-25 лет в не старом возрасте - ребята просто молодцы.Я могу много таких сакссес стори накидать, но букофф итак много.А вот фейлов - 1 кейс. Просто безалаберный человек.