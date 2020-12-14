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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10268102691027010271

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 125
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
22
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 17:30

  fox767676 написав:
  rjkz написав:
  beee написав:Ну я например прямо сейчас еду "туда".
И могу точно сказать: отдыхать лучше "там". Жить лучше у нас. Но так как война на десятки лет, то к сожалению, детей нужно увозить из страны, не способной за 30 лет построить оборону и их защитить. (ЗСУ красавцы, контр наступление тоже, все молодцы, но это ничего не меняет)


Начнем с вопроса:
А Вы жили за пределами Украины когда-либо, чтобы говорить, что жить ТАМ хуже?


Я был по месяцу-полтора в США, Голландии, Швейцарии. США не для меня - нужна машина, восточное побережье под угрозами ураганов - пришлось в разгар коммандировки уезжать в глубинку. Швейцария нравится - но переехать туда нереально. В Польше-Чехии не вижу смысла, кроме преимуществ безопасности, но надеюсь это вопрос решится в течении пары лет. Возможно я просто не в курсе саксес стори - у знакомых их попытки не очень успешны. Саксес стори проскакивают только через третьи-четвертые руки - "у знакомого знакомой есть племянник, так вот он Там заработал\купил..."


Месяц-полтора - это уже не турист, но многого не узнаещь.
С начала 00-х наездами был в США, но это не то, когда живешь как резидент.
Саксесс стори разные бывают. Для наших в США характерны саксесс стори на любом уровне ввиду того, что нас обычно жизнь потрепала начиная с 90-х. И научены преодолевать трудности, а не складывать лапки и ждать кто за нас все сделает.
Самые старые поколения ныне живущих эмигрантов - те, кто в довольно солидном возрасте уехал из совка. Самые достойные жалости. Многие так и не выучили Инглиш, многие так и просидели всю жизнь на социале (некислом таком по сравнению с постсоветским пространстве), многие работали на простых работах (что достойно уважения) и даже смогли купить себе недвижимость. Но уже их дети рванули ракетой вверх. Я знаю такие семьи. Хотя я знаю и очень успещных старичков, которые в США 30+ лет - врачи, инженеры. И до сих пор работают, хотя финансово более чем обеспечены и по возрасту давно на пенсии должны-бы быть.
А уже те, кто приезжал последние 20-25 лет в не старом возрасте - ребята просто молодцы.
Я могу много таких сакссес стори накидать, но букофф итак много.
А вот фейлов - 1 кейс. Просто безалаберный человек.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 17:42

ЛЛВ, як вам?

http://earlyretirementextreme.com/day-1-finding-a-place-to-live.html
Якщо коротко, не ЛЛЛ, ЛЛВ - локація, локація, вартість.

В моєму випадку, ШРТ+кавалірка=оптимум
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 17:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ще таке питання.
От в напрямі ШРТ на Коростень, вже 3 місяці мурижать два ж.д. мости через Ірпінь і Тетерів. Такими темпами...

Ще й РБ висить на півночі агресором.

Я от тепер задумався над планом змістити дачу та життєві інтереси на південний захід, на козятинський напрям ШРТ.

Не дуже вдобно, так як з Коростеня ШРТ пересадка на Святошині на міський ШРТ.

А от Козятина аж на м.Вокзальна.

Тепер думаю, а чи не розширити плацдарм на КарДачах (або Пост-Волиньський)?
Хто що думає, і підкаже незадорого ЖК із кавалірками?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 11 вер, 2022 17:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 00:19

  BIGor написав:
  Damien написав:
  BIGor написав:у меня ФОП 5%, + ЕСВ + потери от разницы курсов (налог НБУ) от 10 до 25% - теперь посчитайте все это вместе. Максимально летом выходило отдавать до 33% от зарплаты.

Вы кажется первый за два года пока я на этом форуме, кто озвучил свой доход в месяц))
Поскольку размер ЕСВ известен и при вычислении этих 33% явно использован "налог НБУ" в размере 25%(поскольку "максимально выходило"), то даже без калькулятора понятно что доход 47-48тыс

Просчитались сильно. :D
А считать чужие копейки некрасиво, как-то по жлобски если честно... В детстве не учили?

Что значит "Считать чужие копейки"??? :shock: Вы сами их величину написали,только в виде задачки по математике. Там математика 3 класса и ошибиться невозможно(если только Вы сами все цифры вводных верно написали)
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 00:25

  flyman написав:
Тепер думаю, а чи не розширити плацдарм на КарДачах (або Пост-Волиньський)?
Хто що думає, і підкаже незадорого ЖК із кавалірками?

Флай, от души советую - попробуй сначала посдавать в аренду то, что уже есть. Мне кажется за год мучений от тебя такие мысли уйдут и придут новые - кому бы продать уже имеющееся
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 02:59

  Damien написав:Что значит "Считать чужие копейки"??? :shock: Вы сами их величину написали,только в виде задачки по математике. Там математика 3 класса и ошибиться невозможно(если только Вы сами все цифры вводных верно написали)


оплата ЕСВ может быть не равно 1430 ;)

З.Ы.
а так да ещё пару лет дистанционного обучение - и Вас начнут считать колдуном)))
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 03:14

  flyman написав:Тепер думаю, а чи не розширити плацдарм на КарДачах (або Пост-Волиньський)?


я не знаю что такое кавалирка, но на Киев-Волынском есть вот такое

https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/1 ... =392436855

вроде даже в ремонт вкладываться не нужно, сразу можно даже семью запускать с двумя детьми
22500, наверное ещё и поторговаться можно.
а то за 1250 за метр для того района както дороговато
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