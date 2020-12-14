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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10268102691027010271

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 125
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
22
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 17:42

ЛЛВ, як вам?

http://earlyretirementextreme.com/day-1-finding-a-place-to-live.html
Якщо коротко, не ЛЛЛ, ЛЛВ - локація, локація, вартість.

В моєму випадку, ШРТ+кавалірка=оптимум
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 17:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ще таке питання.
От в напрямі ШРТ на Коростень, вже 3 місяці мурижать два ж.д. мости через Ірпінь і Тетерів. Такими темпами...

Ще й РБ висить на півночі агресором.

Я от тепер задумався над планом змістити дачу та життєві інтереси на південний захід, на козятинський напрям ШРТ.

Не дуже вдобно, так як з Коростеня ШРТ пересадка на Святошині на міський ШРТ.

А от Козятина аж на м.Вокзальна.

Тепер думаю, а чи не розширити плацдарм на КарДачах (або Пост-Волиньський)?
Хто що думає, і підкаже незадорого ЖК із кавалірками?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 11 вер, 2022 17:59, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 00:19

  BIGor написав:
  Damien написав:
  BIGor написав:у меня ФОП 5%, + ЕСВ + потери от разницы курсов (налог НБУ) от 10 до 25% - теперь посчитайте все это вместе. Максимально летом выходило отдавать до 33% от зарплаты.

Вы кажется первый за два года пока я на этом форуме, кто озвучил свой доход в месяц))
Поскольку размер ЕСВ известен и при вычислении этих 33% явно использован "налог НБУ" в размере 25%(поскольку "максимально выходило"), то даже без калькулятора понятно что доход 47-48тыс

Просчитались сильно. :D
А считать чужие копейки некрасиво, как-то по жлобски если честно... В детстве не учили?

Что значит "Считать чужие копейки"??? :shock: Вы сами их величину написали,только в виде задачки по математике. Там математика 3 класса и ошибиться невозможно(если только Вы сами все цифры вводных верно написали)
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 00:25

  flyman написав:
Тепер думаю, а чи не розширити плацдарм на КарДачах (або Пост-Волиньський)?
Хто що думає, і підкаже незадорого ЖК із кавалірками?

Флай, от души советую - попробуй сначала посдавать в аренду то, что уже есть. Мне кажется за год мучений от тебя такие мысли уйдут и придут новые - кому бы продать уже имеющееся
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 02:59

  Damien написав:Что значит "Считать чужие копейки"??? :shock: Вы сами их величину написали,только в виде задачки по математике. Там математика 3 класса и ошибиться невозможно(если только Вы сами все цифры вводных верно написали)


оплата ЕСВ может быть не равно 1430 ;)

З.Ы.
а так да ещё пару лет дистанционного обучение - и Вас начнут считать колдуном)))
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 03:14

  flyman написав:Тепер думаю, а чи не розширити плацдарм на КарДачах (або Пост-Волиньський)?


я не знаю что такое кавалирка, но на Киев-Волынском есть вот такое

https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/1 ... =392436855

вроде даже в ремонт вкладываться не нужно, сразу можно даже семью запускать с двумя детьми
22500, наверное ещё и поторговаться можно.
а то за 1250 за метр для того района както дороговато
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 08:58

  fox767676 написав:Стосовно "айтівців, які зажерлися" є перелік видів діяльності яким дозволено працювати як фоп 3 групи, і перелік яким не дозволено. Перший значно довше.
Переходьте, спробуйте себе як "сам собі господар", без соціальних плюшок, без 24 днів річної відпустки, без "броні" під час війни

Я уж просльозився :cry:
Можна піти в епіцентр продавцем, і це все мати. Я наприклад порівнюю з магазинчиком Успіха.
Особливо сподобалося про бронь. Бронь без лапок є лише у держслужбовців і силовиків високого рангу. Для всіх інших - ви просто бездарі, покищо нецікаві військкому.

Стосовно айтівців, я на половину айтівець і отримую всю зарплату по білому, +13у +14у. І розумію, що з моєї зп стягують 42% чи 33% чи скільки ви там нарахували, але набагато більше, ніж скиглячі айтівці надонатили зсу. І в гривні отримую.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 12 вер, 2022 09:14, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 09:03

  Damien написав:
  flyman написав:
Тепер думаю, а чи не розширити плацдарм на КарДачах (або Пост-Волиньський)?
Хто що думає, і підкаже незадорого ЖК із кавалірками?

Флай, от души советую - попробуй сначала посдавать в аренду то, что уже есть. Мне кажется за год мучений от тебя такие мысли уйдут и придут новые - кому бы продать уже имеющееся

Може і так, але продавати зараз неначасі, а здавати хз. Працюю віддалено.

1 кавалірка = $10 в ОСББ, якщо закрити на замок, мені поки що не в напряг.

Мова ішла, що змістити центр життєвих інтересів із

червона гілка метро - ШРТ Ірпінь/Буча/Ворзель/Немішаєве - електричка на дачу в сторону Коростеня

на

ШРТ Кардачі/Київ-Волинський - ШРТ Козятинський напрям
десь між Фастовом і Козятином купити дачу, так щоб вийшов пішки із кавалірки в Києві, проїхав годину-півтори, ще трошки пішки, і вже на дачі, якось так.
Можна і складним вєліком.

Мені цікава думка про той напрям. Може в кого є досвід або знайомі з таковим.

Тобто я зараз десь так посередині логістики між кавалірками Києвома і дачею,
то тоді буду в Києві, поближче до кавалірок, але до дачі теж не зле щоб прокататися було.

І (не) продавати нерухомість в Бучі, а докупити в Києві, зміцнюючи оточення КРЖН в пішій доступності ШРТ.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 09:06

  uaprofi написав:
  flyman написав:Тепер думаю, а чи не розширити плацдарм на КарДачах (або Пост-Волиньський)?


я не знаю что такое кавалирка, но на Киев-Волынском есть вот такое

https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/1 ... =392436855

вроде даже в ремонт вкладываться не нужно, сразу можно даже семью запускать с двумя детьми
22500, наверное ещё и поторговаться можно.
а то за 1250 за метр для того района както дороговато

Ухти, клас. Залишилося дочекатися ПА15Кує за таку кавалірку.
Хоча з іншого боку, на Жулянах ремонт буде в ціну майже як пів такої кавалірки.
Жуляни продати, Київ-Волинський купити, або навпаки.
Ех тре було продати без ремонта зимою і зараз би купив з ремонтом.
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 09:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Damien написав:Что значит "Считать чужие копейки"??? Вы сами их величину написали,только в виде задачки по математике. Там математика 3 класса и ошибиться невозможно(если только Вы сами все цифры вводных верно написали)

Жлобство заглядывать в чужой кошелек, да и еще неверно посчитали, онлайн обучение дает знать.
BIGor
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