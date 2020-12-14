Якщо коротко, не ЛЛЛ, ЛЛВ - локація, локація, вартість.
В моєму випадку, ШРТ+кавалірка=оптимум
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Додано: Нед 11 вер, 2022 17:42
ЛЛВ, як вам?
Якщо коротко, не ЛЛЛ, ЛЛВ - локація, локація, вартість.
В моєму випадку, ШРТ+кавалірка=оптимум
Додано: Нед 11 вер, 2022 17:57
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ще таке питання.
От в напрямі ШРТ на Коростень, вже 3 місяці мурижать два ж.д. мости через Ірпінь і Тетерів. Такими темпами...
Ще й РБ висить на півночі агресором.
Я от тепер задумався над планом змістити дачу та життєві інтереси на південний захід, на козятинський напрям ШРТ.
Не дуже вдобно, так як з Коростеня ШРТ пересадка на Святошині на міський ШРТ.
А от Козятина аж на м.Вокзальна.
Тепер думаю, а чи не розширити плацдарм на КарДачах (або Пост-Волиньський)?
Хто що думає, і підкаже незадорого ЖК із кавалірками?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 11 вер, 2022 17:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 12 вер, 2022 00:19
Что значит "Считать чужие копейки"??? Вы сами их величину написали,только в виде задачки по математике. Там математика 3 класса и ошибиться невозможно(если только Вы сами все цифры вводных верно написали)
Додано: Пон 12 вер, 2022 00:25
Флай, от души советую - попробуй сначала посдавать в аренду то, что уже есть. Мне кажется за год мучений от тебя такие мысли уйдут и придут новые - кому бы продать уже имеющееся
Додано: Пон 12 вер, 2022 02:59
оплата ЕСВ может быть не равно 1430
З.Ы.
а так да ещё пару лет дистанционного обучение - и Вас начнут считать колдуном)))
Додано: Пон 12 вер, 2022 03:14
я не знаю что такое кавалирка, но на Киев-Волынском есть вот такое
вроде даже в ремонт вкладываться не нужно, сразу можно даже семью запускать с двумя детьми
22500, наверное ещё и поторговаться можно.
а то за 1250 за метр для того района както дороговато
Додано: Пон 12 вер, 2022 08:58
Я уж просльозився
Можна піти в епіцентр продавцем, і це все мати. Я наприклад порівнюю з магазинчиком Успіха.
Особливо сподобалося про бронь. Бронь без лапок є лише у держслужбовців і силовиків високого рангу. Для всіх інших - ви просто бездарі, покищо нецікаві військкому.
Стосовно айтівців, я на половину айтівець і отримую всю зарплату по білому, +13у +14у. І розумію, що з моєї зп стягують 42% чи 33% чи скільки ви там нарахували, але набагато більше, ніж скиглячі айтівці надонатили зсу. І в гривні отримую.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 12 вер, 2022 09:14, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Пон 12 вер, 2022 09:03
Може і так, але продавати зараз неначасі, а здавати хз. Працюю віддалено.
1 кавалірка = $10 в ОСББ, якщо закрити на замок, мені поки що не в напряг.
Мова ішла, що змістити центр життєвих інтересів із
червона гілка метро - ШРТ Ірпінь/Буча/Ворзель/Немішаєве - електричка на дачу в сторону Коростеня
на
ШРТ Кардачі/Київ-Волинський - ШРТ Козятинський напрям
десь між Фастовом і Козятином купити дачу, так щоб вийшов пішки із кавалірки в Києві, проїхав годину-півтори, ще трошки пішки, і вже на дачі, якось так.
Можна і складним вєліком.
Мені цікава думка про той напрям. Може в кого є досвід або знайомі з таковим.
Тобто я зараз десь так посередині логістики між кавалірками Києвома і дачею,
то тоді буду в Києві, поближче до кавалірок, але до дачі теж не зле щоб прокататися було.
І (не) продавати нерухомість в Бучі, а докупити в Києві, зміцнюючи оточення КРЖН в пішій доступності ШРТ.
Додано: Пон 12 вер, 2022 09:06
Ухти, клас. Залишилося дочекатися ПА15Кує за таку кавалірку.
Хоча з іншого боку, на Жулянах ремонт буде в ціну майже як пів такої кавалірки.
Жуляни продати, Київ-Волинський купити, або навпаки.
Ех тре було продати без ремонта зимою і зараз би купив з ремонтом.
Додано: Пон 12 вер, 2022 09:29
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Жлобство заглядывать в чужой кошелек, да и еще неверно посчитали, онлайн обучение дает знать.
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