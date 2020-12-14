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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10262102631026410265>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 125
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
22
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 03:14

  flyman написав:Тепер думаю, а чи не розширити плацдарм на КарДачах (або Пост-Волиньський)?


я не знаю что такое кавалирка, но на Киев-Волынском есть вот такое

https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/1 ... =392436855

вроде даже в ремонт вкладываться не нужно, сразу можно даже семью запускать с двумя детьми
22500, наверное ещё и поторговаться можно.
а то за 1250 за метр для того района както дороговато
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 09:03

  Damien написав:
  flyman написав:
Тепер думаю, а чи не розширити плацдарм на КарДачах (або Пост-Волиньський)?
Хто що думає, і підкаже незадорого ЖК із кавалірками?

Флай, от души советую - попробуй сначала посдавать в аренду то, что уже есть. Мне кажется за год мучений от тебя такие мысли уйдут и придут новые - кому бы продать уже имеющееся

Може і так, але продавати зараз неначасі, а здавати хз. Працюю віддалено.

1 кавалірка = $10 в ОСББ, якщо закрити на замок, мені поки що не в напряг.

Мова ішла, що змістити центр життєвих інтересів із

червона гілка метро - ШРТ Ірпінь/Буча/Ворзель/Немішаєве - електричка на дачу в сторону Коростеня

на

ШРТ Кардачі/Київ-Волинський - ШРТ Козятинський напрям
десь між Фастовом і Козятином купити дачу, так щоб вийшов пішки із кавалірки в Києві, проїхав годину-півтори, ще трошки пішки, і вже на дачі, якось так.
Можна і складним вєліком.

Мені цікава думка про той напрям. Може в кого є досвід або знайомі з таковим.

Тобто я зараз десь так посередині логістики між кавалірками Києвома і дачею,
то тоді буду в Києві, поближче до кавалірок, але до дачі теж не зле щоб прокататися було.

І (не) продавати нерухомість в Бучі, а докупити в Києві, зміцнюючи оточення КРЖН в пішій доступності ШРТ.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 09:06

  uaprofi написав:
  flyman написав:Тепер думаю, а чи не розширити плацдарм на КарДачах (або Пост-Волиньський)?


я не знаю что такое кавалирка, но на Киев-Волынском есть вот такое

https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/1 ... =392436855

вроде даже в ремонт вкладываться не нужно, сразу можно даже семью запускать с двумя детьми
22500, наверное ещё и поторговаться можно.
а то за 1250 за метр для того района както дороговато

Ухти, клас. Залишилося дочекатися ПА15Кує за таку кавалірку.
Хоча з іншого боку, на Жулянах ремонт буде в ціну майже як пів такої кавалірки.
Жуляни продати, Київ-Волинський купити, або навпаки.
Ех тре було продати без ремонта зимою і зараз би купив з ремонтом.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 10:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сегодня общался со своим приятелем. Он небольшой застройщик. На рынке больше 10 лет. До 24.02.22 дела шли оч. хорошо. Специализируется на эконом панельках правый, левый берег. С 24.02.22 ни одной продажи. "Отака х...ня, малята"
Да, все дома он достраивал и вводил в эксплуатацию с небольшими задержками, т. е. репутация норм, но это особо не помогает.
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 10:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  reus написав:Сегодня общался со своим приятелем. Он небольшой застройщик. На рынке больше 10 лет. До 24.02.22 дела шли оч. хорошо. Специализируется на эконом панельках правый, левый берег. С 24.02.22 ни одной продажи. "Отака х...ня, малята"
Вчера общался с соседкой, работала у среднего киевского застройщика на руководящей, в августе продажи - 0, зарплату за январь-февраль не дали, ищет новую работу. Удивляется, чего так мало предлагают в вакансиях.
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 10:23

Все буде добре! Все буде під 3%)))))

  reus написав:Сегодня общался со своим приятелем. Он небольшой застройщик. На рынке больше 10 лет. До 24.02.22 дела шли оч. хорошо. Специализируется на эконом панельках правый, левый берег. С 24.02.22 ни одной продажи. "Отака х...ня, малята"
Да, все дома он достраивал и вводил в эксплуатацию с небольшими задержками, т. е. репутация норм, но это особо не помогает.

Це - тимчасово!©
Поки війна... а от як здобудемо перемогу, так зразу за бетоном вишикуються в чергу військові, а також родичі загиблих воїнів - підкріпившись пільговою іпотекою під 3% ;)
Далі - повернеться(більша половина?) наших біженців закордону і, хто багатший(а житло його зруйновано) - теж піде купувати бетон і, напевно, теж для таких буде іпотека під 3%!

Тож, поживемо-побачимо!
Головне - в найближчі місяці отримати перемогу, а далі - життя забурлить/заграє новими барвами!© 👍
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 10:30

  Успіх написав:
  reus написав:Сегодня общался со своим приятелем. Он небольшой застройщик. На рынке больше 10 лет. До 24.02.22 дела шли оч. хорошо. Специализируется на эконом панельках правый, левый берег. С 24.02.22 ни одной продажи. "Отака х...ня, малята"
Да, все дома он достраивал и вводил в эксплуатацию с небольшими задержками, т. е. репутация норм, но это особо не помогает.

Це - тимчасово!©
Поки війна... а от як здобудемо перемогу, так зразу за бетоном вишикуються в чергу військові, а також родичі загиблих воїнів - підкріпившись пільговою іпотекою під 3% ;)
Далі - повернеться(більша половина?) наших біженців закордону і, хто багатший(а житло його зруйновано) - теж піде купувати бетон і, напевно, теж для таких буде іпотека під 3%!

Тож, поживемо-побачимо!
Головне - в найближчі місяці отримати перемогу, а далі - життя забурлить/заграє новими барвами!© 👍

Дай Бог, щоб так і було, як ви і прогнозуєте. Я ділюсь інформацією на сьогодні, без прикрас.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 10:46

  reus написав:
  Успіх написав:
  reus написав:Сегодня общался со своим приятелем. Он небольшой застройщик. На рынке больше 10 лет. До 24.02.22 дела шли оч. хорошо. Специализируется на эконом панельках правый, левый берег. С 24.02.22 ни одной продажи. "Отака х...ня, малята"
Да, все дома он достраивал и вводил в эксплуатацию с небольшими задержками, т. е. репутация норм, но это особо не помогает.

Це - тимчасово!©
Поки війна... а от як здобудемо перемогу, так зразу за бетоном вишикуються в чергу військові, а також родичі загиблих воїнів - підкріпившись пільговою іпотекою під 3% ;)
Далі - повернеться(більша половина?) наших біженців закордону і, хто багатший(а житло його зруйновано) - теж піде купувати бетон і, напевно, теж для таких буде іпотека під 3%!

Тож, поживемо-побачимо!
Головне - в найближчі місяці отримати перемогу, а далі - життя забурлить/заграє новими барвами!© 👍

Дай Бог, щоб так і було, як ви і прогнозуєте. Я ділюсь інформацією на сьогодні, без прикрас.

Семінарист холява би написав успіху щось би на букву Пі.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 10:58

  reus написав:Сегодня общался со своим приятелем. Он небольшой застройщик. .....Специализируется на эконом панельках правый, левый берег. С 24.02.22 ни одной продажи. "Отака х...ня, малята"
Да, все дома он достраивал и вводил в эксплуатацию с небольшими задержками, т. е. репутация норм, но это особо не помогает.

Не могу вспомнить ни одной панельки, которая была бы построена НЕ монстрами строительного рынка(типа ДБК4, Аркада, Житлоинвест).
Возможно, что не владею информацией, ткните носом
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 11:05

  Успіх написав:
  reus написав:Сегодня общался со своим приятелем. Он небольшой застройщик. На рынке больше 10 лет. До 24.02.22 дела шли оч. хорошо. Специализируется на эконом панельках правый, левый берег. С 24.02.22 ни одной продажи. "Отака х...ня, малята"
Да, все дома он достраивал и вводил в эксплуатацию с небольшими задержками, т. е. репутация норм, но это особо не помогает.

Це - тимчасово!©
Поки війна... а от як здобудемо перемогу, так зразу за бетоном вишикуються в чергу військові, а також родичі загиблих воїнів - підкріпившись пільговою іпотекою під 3% ;)
Далі - повернеться(більша половина?) наших біженців закордону і, хто багатший(а житло його зруйновано) - теж піде купувати бетон і, напевно, теж для таких буде іпотека під 3%!

Тож, поживемо-побачимо!
Головне - в найближчі місяці отримати перемогу, а далі - життя забурлить/заграє новими барвами!© 👍

Долярчик, священий Грааль ще не знайшли, якщо буде масова іпотека під 3% - буде гіпер. Або Свириденко отримає нобелівку по економіці.
BIGor
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