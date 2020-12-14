Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав: Тепер думаю, а чи не розширити плацдарм на КарДачах (або Пост-Волиньський)? Хто що думає, і підкаже незадорого ЖК із кавалірками?
Флай, от души советую - попробуй сначала посдавать в аренду то, что уже есть. Мне кажется за год мучений от тебя такие мысли уйдут и придут новые - кому бы продать уже имеющееся
Може і так, але продавати зараз неначасі, а здавати хз. Працюю віддалено.
1 кавалірка = $10 в ОСББ, якщо закрити на замок, мені поки що не в напряг.
Мова ішла, що змістити центр життєвих інтересів із
червона гілка метро - ШРТ Ірпінь/Буча/Ворзель/Немішаєве - електричка на дачу в сторону Коростеня
на
ШРТ Кардачі/Київ-Волинський - ШРТ Козятинський напрям десь між Фастовом і Козятином купити дачу, так щоб вийшов пішки із кавалірки в Києві, проїхав годину-півтори, ще трошки пішки, і вже на дачі, якось так. Можна і складним вєліком.
Мені цікава думка про той напрям. Може в кого є досвід або знайомі з таковим.
Тобто я зараз десь так посередині логістики між кавалірками Києвома і дачею, то тоді буду в Києві, поближче до кавалірок, але до дачі теж не зле щоб прокататися було.
І (не) продавати нерухомість в Бучі, а докупити в Києві, зміцнюючи оточення КРЖН в пішій доступності ШРТ.
вроде даже в ремонт вкладываться не нужно, сразу можно даже семью запускать с двумя детьми 22500, наверное ещё и поторговаться можно. а то за 1250 за метр для того района както дороговато
Ухти, клас. Залишилося дочекатися ПА15Кує за таку кавалірку. Хоча з іншого боку, на Жулянах ремонт буде в ціну майже як пів такої кавалірки. Жуляни продати, Київ-Волинський купити, або навпаки. Ех тре було продати без ремонта зимою і зараз би купив з ремонтом.
Сегодня общался со своим приятелем. Он небольшой застройщик. На рынке больше 10 лет. До 24.02.22 дела шли оч. хорошо. Специализируется на эконом панельках правый, левый берег. С 24.02.22 ни одной продажи. "Отака х...ня, малята" Да, все дома он достраивал и вводил в эксплуатацию с небольшими задержками, т. е. репутация норм, но это особо не помогает.
reus написав:Сегодня общался со своим приятелем. Он небольшой застройщик. На рынке больше 10 лет. До 24.02.22 дела шли оч. хорошо. Специализируется на эконом панельках правый, левый берег. С 24.02.22 ни одной продажи. "Отака х...ня, малята"
Вчера общался с соседкой, работала у среднего киевского застройщика на руководящей, в августе продажи - 0, зарплату за январь-февраль не дали, ищет новую работу. Удивляется, чего так мало предлагают в вакансиях.
reus написав:Сегодня общался со своим приятелем. Он небольшой застройщик. На рынке больше 10 лет. До 24.02.22 дела шли оч. хорошо. Специализируется на эконом панельках правый, левый берег. С 24.02.22 ни одной продажи. "Отака х...ня, малята" Да, все дома он достраивал и вводил в эксплуатацию с небольшими задержками, т. е. репутация норм, но это особо не помогает.
reus написав:Сегодня общался со своим приятелем. Он небольшой застройщик. На рынке больше 10 лет. До 24.02.22 дела шли оч. хорошо. Специализируется на эконом панельках правый, левый берег. С 24.02.22 ни одной продажи. "Отака х...ня, малята" Да, все дома он достраивал и вводил в эксплуатацию с небольшими задержками, т. е. репутация норм, но это особо не помогает.
reus написав:Сегодня общался со своим приятелем. Он небольшой застройщик. На рынке больше 10 лет. До 24.02.22 дела шли оч. хорошо. Специализируется на эконом панельках правый, левый берег. С 24.02.22 ни одной продажи. "Отака х...ня, малята" Да, все дома он достраивал и вводил в эксплуатацию с небольшими задержками, т. е. репутация норм, но это особо не помогает.
reus написав:Сегодня общался со своим приятелем. Он небольшой застройщик. .....Специализируется на эконом панельках правый, левый берег. С 24.02.22 ни одной продажи. "Отака х...ня, малята" Да, все дома он достраивал и вводил в эксплуатацию с небольшими задержками, т. е. репутация норм, но это особо не помогает.
Не могу вспомнить ни одной панельки, которая была бы построена НЕ монстрами строительного рынка(типа ДБК4, Аркада, Житлоинвест). Возможно, что не владею информацией, ткните носом
reus написав:Сегодня общался со своим приятелем. Он небольшой застройщик. На рынке больше 10 лет. До 24.02.22 дела шли оч. хорошо. Специализируется на эконом панельках правый, левый берег. С 24.02.22 ни одной продажи. "Отака х...ня, малята" Да, все дома он достраивал и вводил в эксплуатацию с небольшими задержками, т. е. репутация норм, но это особо не помогает.