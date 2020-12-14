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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 вер, 2022 11:24
Damien написав: reus написав:
Сегодня общался со своим приятелем. Он небольшой застройщик.
.....Специализируется на эконом панельках правый, левый берег.
С 24.02.22 ни одной продажи. "Отака х...ня, малята"
Да, все дома он достраивал и вводил в эксплуатацию с небольшими задержками, т. е. репутация норм, но это особо не помогает.
Не могу вспомнить ни одной панельки
, которая была бы построена НЕ монстрами строительного рынка(типа ДБК4, Аркада, Житлоинвест).
Возможно, что не владею информацией, ткните носом
Вы не владеете информацией. Я тыкать носом не буду, зачем лишняя антиреклама компании. Я Вас не заставлю верить.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 11:36
Успіх написав:
так зразу за бетоном вишикуються в чергу військові, а також родичі загиблих воїнів - підкріпившись пільговою іпотекою під 3%
Не вишикуються, бо іпотека вимагає стабільних достатньо високих доходів, а вони, по перше, навіть зараз нестабільні, по друге, після перемоги і надбавок таких не буде
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Додано: Пон 12 вер, 2022 12:32
Damien написав:
Так тут еще бонус - в мирное время взлетающие самолеты.
это кому как - там если подумать - был реальный бонус в мирное время - 20 минут пешком до терминала аеропорта
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Додано: Пон 12 вер, 2022 12:35
Успіх написав:
Далі - повернеться(більша половина?) наших біженців закордону
может кто и вернётся - но если откроют границы многие будут выезжать
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Додано: Пон 12 вер, 2022 12:42
Faceless написав: Успіх написав:
так зразу за бетоном вишикуються в чергу військові, а також родичі загиблих воїнів - підкріпившись пільговою іпотекою під 3%
Не вишикуються, бо іпотека вимагає стабільних достатньо високих доходів, а вони, по перше, навіть зараз нестабільні, по друге, після перемоги і надбавок таких не буде
BIGor написав:
священий Грааль ще не знайшли, якщо буде масова іпотека під 3% - буде гіпер. Або Свириденко отримає нобелівку по економіці.
"Грааль" - давно існує)) - просто його треба розумно/хитро припіднести
Давайте, я вам всім просто тут накидаю варіантів, а ви для себе виберете, який може "спрацювати" після війни/нашої перемоги:
1. 20% перший внесок + 3% на перший рік, а далі - звичайна ставка))
2. 50% перший внесок + 3% на перші 3р, а далі - звичайна ставка))
3. 70% перший внесок + 3% на перші 5р, а далі - звичайна ставка))
Погодьтесь, що для держави це☝️ краще, ніж просто купувати чи будувати житло і роздавати його безкоштовно для військових, родичів загиблих військових і простим пересічним, які втратили житло, але мають кошти на перший внесок!
А для тих хто втратив житло і немає коштів, то максимум що можуть - це якісь модульні будиночки, чи гуртожитки роздавати безкоштовно.... - і то це буде великий напряг для держави(хоч і єврОпа буде допомагати)
п.с.
Зрозумійте, іпотеку так, чи інакше - але потрібно запустити, щоб запустити будівництво і всі суміжні послуги/виробництва пов'язані з ним.
Чи які ви бачити варіанти розвитку будівництва... економіки?
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